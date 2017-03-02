SF&T и компания «Видеоглаз» представляют приемники и передатчики HD видео по ...

Новости участников портала \\ 09.03.2017 10:39 \\ ВИДЕОГЛАЗ \\ Москва

Приемники и передатчики HDCVI / HDTVI / AHD / CVBS сигналов торговой марки SF&T обеспечивают передачу видео на расстояние до 20 км, то есть на их основе легко построить распределенное видеонаблюдение. В компании «Видеоглаз» в продажу по низкой цене уже поступили устройства на 1, 2, 4, 8 и 16 каналов, причем 16-канальные приемники и передатчики имеют форм-фактор под монтаж в стойку. Поддерживаемое разрешение – до 1080p, рабочая температура - -40…75 градусов.

Компания SF&T представила линейку приемников и передатчиков видеосигналов форматов HDCVI / HDTVI / AHD / CVBS с разрешением до 1080p. Передача осуществляется по оптоволоконному кабелю: по одномодовому волокну максимальная дальность передачи составляет 20 км, а по многомодовому - может доходить до полукилометра. Все новинки способны выдержать перепады температур от -40 мороза до 75 градусов жары, то есть их можно эксплуатировать почти в любых регионах России.

Модельный ряд приемников и передатчиков HDCVI / HDTVI / AHD / CVBS сигналов представлен десятью моделями: SF10S2T/HD и SF10S2R/HD – на 1 канал видео, SF20S2T/HD и SF20S2R/HD – на 2 канала, SF40S2T/HD и SF40S2R/HD – на 4 канала, SF80S2T/HD и SF80S2R/HD – на 8 каналов, а пара SF160S2T/HD и SF160S2R/HD – на 16 каналов HDCVI / HDTVI / AHD / CVBS видео. 16-канальный комплект приемника и передатчика имеет исполнение под установку в 19-дюймовую стойку, поскольку такие устройства обычно используются в профессиональном многоканальном видеонаблюдении.

Подобные комплекты незаменимы в случаях, когда HD видео необходимо передать по оптоволоконному кабелю на большое расстояние. Такие ситуации нередки на протяженных объектах и в распределенных системах, когда картинка с удаленных камер передается по оптоволокну на централизованный пост охраны. Напомним, что при использовании одномодового оптоволокна дальность передачи без потери качества сигнала у любой пары «приемник-передатчик» торговой марки SF&T может доходить до 20 километров.

В комплекте с каждым приемником и передатчиком SF&T поставляется блок питания, то есть нет необходимости нести дополнительные расходы на организацию электроснабжения. Учтите, что новинки работают парами: к одноканальному передатчику в паре идет одноканальный приемник и т.п. Передатчики имеют от 1 до 16 входов BNC и один выход FC, а приемники – соответственно 1 вход FC и от 1 до 16 выходов BNC (по числу каналов). Рабочую длину волны, предпочтительный тип оптического кабеля и другие технические параметры уточняйте в компании «Видеоглаз» или у производителя.