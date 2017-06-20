SC&T и компания «Видеоглаз» представляют PoE инжектор IP06I90 и PoE сплиттер IP06S60-12

Новости участников портала \\ 22.06.2017 06:59 \\ ВИДЕОГЛАЗ \\ Москва

Новые PoE устройства торговой марки SC&T - инжектор IP06I90 и сплиттер IP06S60-12 можно использовать в видеонаблюдении как по отдельности, так и в паре. PoE мощность инжектора IP06I90 составляет 90 Вт, сплиттера IP06S60-12 – 60 Вт, дальность передачи сигнала у обоих устройств – до 100 метров, а приобрести эти новинки в компании «Видеоглаз» по низкой цене можно уже сегодня.

Новинки SC&T - PoE инжектор IP06I90 и PoE сплиттер IP06S60-12 предназначены для передачи данных и питания PoE по Ethernet сетям. Оба устройства – одноканальные, то есть на одну видеокамеру нужен будет один PoE инжектор IP06I90 и / или PoE сплиттер IP06S60-12. Новинки могут использоваться как вместе, так и по отдельности – в зависимости от типа решаемой задачи и от того, поддерживает ли подключаемая камера питание по технологии PoE.

Максимальная передаваемая PoE мощность для инжектора IP06I90 составляет 90 Вт, а для сплиттера IP06S60-12 – 60 Вт, то есть при их совместном использовании PoE бюджет будет составлять 60 Вт. Этого более чем достаточно для питания всепогодных скоростных видеокамер, внешних точек доступа и другого PoE оборудования. При использовании PoE инжектора IP06I90 и PoE сплиттера IP06S60-12 в паре обратите внимание на поддерживаемые ими PoE-стандарты – у инжектора IP06I90 это IEEE802.3af, IEEE802.3at, PoE+ и LTPoE++, а у сплиттера IP06S60-12 - IEEE802.3af и IEEE802.3at.

PoE инжектор IP06I90 имеет встроенную защиту от перегрева и от перегрузки, а на его передней панели расположены три индикатора состояния. Индикатор зеленого цвета сигнализирует о наличии питания, синий – о наличии PoE (горит в непрерывном режиме) или о проблемах с ним (мигает), а горящий красный индикатор сигнализирует о перегрузке PoE. При перегреве инжектора подача PoE прекратится на 30 сек, а после этого автоматически возобновится. При перегрузке PoE продолжительностью более 3 сек питание PoE будет автоматически отключено на 10 сек.

Вне зависимости от того, используются новинки совместно или раздельно, передача данных и питания по технологии PoE возможна на расстояние до 100 метров (от коммутатора до камеры). Таким образом, с помощью PoE инжектора IP06I90 и PoE сплиттера IP06S60-12 электропитание и связь по технологии PoE можно реализовать на довольно протяженном объекте. Рабочие температуры PoE инжектора IP06I90 и PoE сплиттера IP06S60-12 находятся в диапазоне -40…55 градусов, а за дополнительной технической информацией о новинках обращайтесь в компанию «Видеоглаз».