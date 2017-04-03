Satel обновила ПО Integra Control для управления сигнализацией с телефона до версии 4.1.13
Satel обновила ПО Integra Control для управления сигнализацией с телефона до версии 4.1.13
Новости участников портала \\ 06.04.2017 11:29 \\ АРМО-Системы \\ Москва
Перейти на удаленное управление системой охранной сигнализации, построенной на базе ПКП Satel Integra или Integra Plus, со смартфонов и планшетов достаточно просто.
Польский производитель оборудования и разработчик программных решений для систем охранной сигнализации Satel представил новую версию мобильного приложения Integra Control, предназначенного для удаленного управления системой, построенной на базе приборов серии Integra/Integra Plus. Это приложение позволяет выбрать интерфейс на русском языке и осуществлять управление сигнализацией с телефона на платформе ОС Android или iOS, а также автоматикой здания в рамках системы «Умный дом». В частности, с помощью МАКРОС-команд можно запускать с телефона различные сценарии работы системы сигнализации, а используя настраиваемые PUSH-уведомления, получать достоверную информацию о происходящих на объекте событиях в реальном времени.
Перейти на удаленное управление системой охранной сигнализации, построенной на базе ПКП Satel Integra или Integra Plus, со смартфонов и планшетов достаточно просто. Для реализации такого управления потребуется доукомплектовать систему Ethernet-модулем ETHM-1 Plus и установить на телефон бесплатное приложение Integra Control (все обновления тоже предоставляются бесплатно). При этом функционал Integra Control аналогичен настенным управляющим клавиатурам марки Satel, благодаря чему через это приложение можно осуществлять полноценное управление сигнализацией с телефона: включать и выключать режим охраны, просматривать журнал событий, проверять состояние системы сигнализации и программировать ПКП.
В новой версии ПО Integra Control стал более удобным и понятным пользовательский интерфейс, обновлен вид экрана входа в приложение и добавлены болгарский, голландский, немецкий, русский и украинский языки управления. Упростить управление сигнализацией с телефона позволяют 4 пользовательских меню этого мобильного приложения, в каждом из которых можно назначать до 16 элементов и закладки для быстрого просмотра и управления группами, зонами, выходами и другими элементами системы сигнализации. Более того, к этому приложению можно «привязать» и управлять устройствами домашней автоматики («Умный дом»): котлом отопления, а также системами кондиционирования воздуха, освещения, полива приусадебного участка и др.
Безопасный обмен данными между приемно-контрольным прибором (ПКП) охранной сигнализации и приложением Integra Control осуществляется с использованием 192-битного шифрования. При этом усилить защиту канала связи, по которому выполняется управление сигнализацией с телефона, позволяет решение компании Satel, не требующее получения внешнего IP-адреса для ПКП. Такой функционал системе предоставляет модуль ETHM-1 Plus, средствами которого можно организовать связь приемно-контрольного прибора с приложением Integra Control непосредственно через сервер Satel. За счет высокого уровня защиты, полноценного функционала и удобства использования, это приложение для телефона обеспечивает более надежную работу с системой сигнализации Integra/Integra Plus.
Возможность мобильного контроля свыше 128 зон системы позволяет использовать Integra Control 4.1.13 для управления охранной сигнализацией на достаточно крупных объектах (в больших домовладениях, офисах, магазинах и др.). Более того, благодаря МАКРОС-командам приложения, одним прикосновением к иконке на экране телефона можно легко запустить сценарии, состоящие из 16 последовательных команд, а за счет индивидуально настраиваемых PUSH-уведомлений, управление сигнализацией с телефона становится еще более эффективным. Важно отметить, что в Integra Control 4.1.13 имеется функция резервного копирования для создания собственных настроек и возможность импорта данных с панели управления с помощью QR-кода.
Новая версия мобильного приложения Integra Control 4.1.13 для управления сигнализацией с телефона уже доступна на Google Play для скачивания на устройствах Android 4.0.3 или выше, а для платформы iOS 8.0 актуальна версия ПО 4.1.0. Для получения дополнительной информации о функциональных возможностях этого программного продукта, а также об оборудовании для организации системы охранной сигнализации Satel Integra/Integra Plus, обращайтесь по электронной почте armosystems@armo.ru или по многоканальному телефону (495) 787-3342 в отдел продаж компании «АРМО-Системы», официального дистрибьютора оборудования и ПО компании Satel, либо в региональные офисы «АРМО».
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