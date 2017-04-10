Satel и компания «Видеоглаз» сообщают о выходе мобильного приложения Integra Control

Новости участников портала \\ 14.04.2017 10:42 \\ ВИДЕОГЛАЗ \\ Москва

С помощью бесплатного мобильного приложения Integra Control (имеются версии для устройств на iOS и Android) пользователи смогут комфортно управлять охранно-пожарной сигнализацией и домашней автоматикой Satel, которую можно купить по низкой цене в компании «Видеоглаз». Одним касанием экрана можно будет включать и выключать охрану, проверять состояние приборов, просматривать журнал событий или использовать другие возможности пользовательского меню приложения.

Появление на Google Play и App Store бесплатных мобильных приложений Integra Control означает, что теперь все покупатели охранно-пожарной сигнализации и домашней автоматики Satel могут свести управление этим оборудованием к легким касаниям экрана планшета или смартфона. Приложение Integra Control имеет понятный и удобный интерфейс из четырех пользовательских меню, в каждом из которых можно задать до 16 элементов. Для еще более удобного пользования меню можно задавать закладки, управлять зонами, группами и пр.

Все элементы и сами меню программируются пользователем по его усмотрению, причем в качестве элемента можно задать как одну команду, так и сложную последовательность команд (так называемые сценарии). Например, один раз запрограммировав макрокоманду «Утро», активацией всего одной кнопки можно будет запустить цепочку команд: раздвинуть шторы, изменить температуру в комнате, выключить уличное освещение, включить полив и т.п. Прямо с мобильного устройства вы сможете ставить систему безопасности на охрану и снимать ее с охраны, изучать журнал событий, программировать и /или проверять оборудование, то есть фактически – полностью управлять системой безопасности и автоматикой «умного дома».

С помощью специального Ethernet модуля торговой марки Satel, который есть в продаже в компании «Видеоглаз», можно реализовать в режиме реального времени отправку системой PUSH оповещений на «привязанное» к системе мобильное устройство. Отправка уведомлений гибко настраивается, то есть возможно получение оповещений как обо всех, так и о только о выбранных событиях.

Соединение через сервер Satel производится с шифрованием данных, а это значит, что обмен информацией является хорошо защищенным. Сведения о поддерживаемых версиях iOS и Android, а также обо всех возможностях и особенностях использования нового мобильного приложения Integra Control рекомендуем уточнять в компании Satel.