Satel и компания «Видеоглаз» анонсируют беспроводные ИК + СВЧ охранные датчики AOD-200
Satel и компания «Видеоглаз» анонсируют беспроводные ИК + СВЧ охранные датчики AOD-200
Новости участников портала \\ 26.06.2017 07:32 \\ ВИДЕОГЛАЗ \\ Москва
Комбинированные датчики охраны Satel AOD-200, которые уже поступили в компанию «Видеоглаз» по низкой цене, не реагируют на движения мелких животных и автоматически подстраиваются к окружающей среде. Новинки имеют угол обзора 100 градусов с дальностью обнаружения движения не менее 15 метров. Извещатели Satel AOD-200 оснащены встроенными датчиками сумерек, их можно использовать для управления домашней автоматикой.
Новые охранные извещатели Satel AOD-200 относятся к комбинированному типу, так как используют для обнаружения движения ИК и СВЧ технологии. Они очень надежны в работе, поскольку автоматически подстраиваются под внешние условия и оснащены функцией игнорирования мелких животных до 20 кг (кошек, некрупных собак и т.п.). Извещатели Satel AOD-200 практически не дают ложных срабатываний, а опция контроля пространства под собой дает возможность среагировать на их отрыв, блокировку или попытку вывести из строя.
Беспроводные извещатели AOD-200 оснащены датчиками сумерек, то есть их можно применять в системах домашней автоматики и сигнализации без внешних датчиков освещения. К примеру, с помощью новинок от Satel можно реализовать управление шторами, рольставнями, уличным освещением и другими электросистемами / устройствами. Момент включения и выключения удобно настроить по встроенному датчику сумерек, отрегулировав его чувствительность.
Важное преимущество комбинированных охранных извещателей Satel AOD-200 – автоматическая подстройка под внешние климатические условия. Новинки одинаково надежны при сильном ветре, при снеге и дожде, они будут работать при температурах от -35 до 55 градусов, поэтому их можно устанавливать и на открытом воздухе, и в помещениям со сложным микроклиматом - в цехах, в ангарах и т.п. Комбинированные извещатели Satel AOD-200 можно использовать для охраны дачных и земельных участков, промышленных площадок и других территорий.
Рекомендуемая высота установки Satel AOD-200 – около 2,4 метра, при этом дальность обнаружения движения будет не менее 15 метров. Угол обзора новинок составляет 100 градусов. Их можно устанавливать «как есть» на вертикальную поверхность или с помощью специального шарового кронштейна – под наклоном (до 60 градусов по вертикали и до 90 – по горизонтали). Новинки изготавливаются в корпусах из прочного пластика белого и серого цвета с защитой IP54, а по вопросам их покупки обращайтесь в компанию «Видеоглаз».
Источник: www.videoglaz.ru
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