Samsung предложила строить IP-системы видеонаблюдения на базе 64-канального NVR и ...
Samsung предложила строить IP-системы видеонаблюдения на базе 64-канального NVR и разрешением записи до 12 МР
Новости участников портала \\ 22.12.2017 17:06 \\ АРМО-Системы \\ Москва
Запись видео PRN-4011P не ограничивается разрешением 4K Ultra HD, соответствующим 8 МР, поскольку новые видеорегистраторы способны работать и с 12-мегапиксельными потоками, принимая их с общим битрейтом до 400 Мбит/с.
Линейку сетевых устройств видеозаписи марки Wisenet Samsung пополнили 64-канальные видеорегистраторы PRN-4011P, которые осуществляют поканальную запись и хранение видео с разрешением до 12 мегапикселей, в том числе стандарта 4K Ultra HD, и обеспечивают пропускную способность 400 Мбит/с. За счет поддержки до 12 встраиваемых HDD общей емкостью до 96 ТБ и возможности подключения через iSCSI внешних хранилищ объемом до 192 ТБ, видеорегистратор 64 канальный позволяет значительно увеличить продолжительность хранения видеоматериалов. Кроме того, он поддерживает автоматическую запись архива с microSD карты любой из 64-х камер с помощью оригинальной системы ARB, а также предусматривает переключение на IP-камеры, обслуживаемые вышедшими из строя NVR.
Эффективная работа этого видеорегистратора в составе крупных видеосистем, объединяющих до нескольких NVR с большим числом каналов обеспечивается функцией аппаратного резервирования. Благодаря ей, при выходе из строя одного из видеозаписывающих устройств, выделенный заранее резервный видеорегистратор 64 автоматически начнет принимать потоки видео от камер, оставшихся без обслуживания (по принципу N+1). Для дополнительной защиты видеоинформации, поступающей от IP-камер с Edge Storage при сбоях в Интернет-соединении, Samsung PRN-4011P активирует систему ARB (Auto Recovery Backup), которая после восстановления связи с камерами обеспечит автоматическую загрузку «пропущенных» видеофайлов в хронологическом порядке. При этом восстановление архива может производиться по всем 64 каналам.
Запись видео PRN-4011P не ограничивается разрешением 4K Ultra HD, соответствующим 8 МР, поскольку новые видеорегистраторы способны работать и с 12-мегапиксельными потоками, принимая их с общим битрейтом до 400 Мбит/с. Для приема видео от IP-камер (до 64-х) видеорегистратор использует 4 скоростных интерфейса Gigabit Ethernet, гарантирующих поступление и запись видеосигналов с максимальным качеством, а также имеет 2 модуля SFP для передачи видео по сети на большие расстояния без ретрансляции. Для организации видеоархива видеорегистратор с 64 IP-каналами позволяет разместить внутри корпуса до 12 жестких дисков типа SATA по 8 ТБ каждый, а также подключить массивы RAID-5/6 и/или внешнее хранилище iSCSI емкостью до 192 терабайт. Благодаря этому, видеоархив Samsung PRN-4011P может отвечать требованиям многих видеосистем.
Простой и удобный запуск системы видеонаблюдения на базе PRN-4011P обеспечивается автоматической регистрацией всех подключаемых к нему IP-камер и сервисом Hanwha DDNS, который позволяет пользователям работать с видеорегистратором без предоставления статического IP-адреса. При этом в режиме полного доступа к системе видеорегистратор 64 канальный поддерживает одновременное подключение до 3-х удаленных пользователей, а в режиме просмотра видео при одноадресной и многоадресной передаче — до 10 и 20 пользователей, соответственно. Наряду с защитой видео кодированием данных и фильтрацией IP-адресов, новое 64-канальное устройство применяет уникальную функцию «четырех глаз», когда для выполнения какого-либо важного изменения в системе требуется подключение нескольких авторизированных лиц.
Поддержка трех форматов сжатия — H.265, H.264 и M-JPEG и соответствие ONVIF, делает видеорегистраторы Wisenet Samsung совместимыми с различными IP-камерами видеонаблюдения. Записывая и транслируя видео высокого качества в H.265, этот видеорегистратор 64 обеспечивает наиболее экономное использование не только своего дискового пространства, но и снижает нагрузку на задействованные каналы связи. Наряду с записью видео, Samsung PRN-4011P может принимать звук от камер, закодированный в G.711, G.726, AAC (16/48 кГц), повышая информированность оператора видеосистемы. При этом удаленный доступ к видеорегистратору возможен через стандартные web-браузеры, с мобильных устройств на базе ОС Android/iOS, через интерфейс фирменного ПО SSM и SmartViewer, а также через любое ONVIF-совместимое ПО сторонних разработчиков.
Подключение к видеорегистратору монитора с разрешением до 4K Ultra HD осуществляется напрямую через мультимедийный интерфейс HDMI, например, при организации локального рабочего места оператора на базе PRN-4011P. Для работы с PTZ-камерами и управления их поворотом, наклоном и зумом видеорегистратор 64 канальный можно снабдить фирменным пультом Samsung SPC-2000 с удобным 3D джойстиком. В дополнение к этому, 64 канальная модель имеет входы и выходы тревоги для подключения внешних охранных датчиков и исполнительных устройств, а через аудиоинтерфейсы позволяет прослушивать и записать звук по всем 64 каналам от камер с микрофоном.
Новый 64 канальный видеорегистратор PRN-4011P марки Wisenet Samsung уже поступил на российский рынок по розничной цене 6 166 USD. Для получения дополнительной информации на эти видеорегистраторы и другие мощные устройства видеозаписи компании Hanwha Techwin обращайтесь по телефону (495) 787-3342 в отдел продаж компании «АРМО-Системы» или по электронной почте armosystems@armo.ru, а также в региональные офисы «АРМО».
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