Samsung и компания «Видеоглаз» представляют 7,3 Мп мультисенсорную уличную IP камеру ...

Новости участников портала \\ 19.12.2016 10:34 \\ ВИДЕОГЛАЗ \\ Москва

Новая камера Samsung PNM-9020V – уникальна благодаря наличию четырех 2 Мп матриц, которые формируют изображение 7,3 Мп с углом обзора 180 градусов в реальном времени. Новинка, которая уже поступила в продажу в компанию «Видеоглаз» по довольно низкой цене, имеет «фирменный» набор функций (SSDR, SSNRIII, WiseStream и т.п.) для профессионального видеонаблюдения. Сетевая купольная камера PNM-9020V с защитой IP66 и IK10 поддерживает сжатие H.265 и имеет широкие аналитические возможности.

Новая разработка компании Samsung – сетевая камера PNM-9020V наверняка привлечет внимание даже самых требовательных покупателей, поскольку новинка построена на четырех 2 Мп сенсорах, суммарно формирующих изображение с разрешением 7,3 Мп. При этом 0,7 Мп «съедается» за счет перекрывающих участков, но благодаря такому перекрыванию обеспечивается цельность сшитой из четырех частей картинки, а искажения по краям убираются с помощью специальной функции коррекции LDC.

Высокое 7,3 Мп разрешение в реальном времени – не единственное достоинство новинки от Samsung. Купольная камера PNM-9020V обладает большими аналитическими возможностями и широким функционалом, обеспечивающим высочайшее качество видео и его эффективное сжатие. Аналитика новой представительницы линейки Samsung включает в себя сопровождение объекта, реагирование на вход в область и на выход из нее, на пересечение линии, на появление или исчезновение предметов, на попытку порчи камеры и на обнаружение движения и звука.

Функционал новой камеры PNM-9020V не менее впечатляющ: анти-туман Defog, функция расширения динамического диапазона SSDR, опция убирания шумов SSNRIII и другие. Для эффективного сжатия 7,3 Мп картинки (это важно как для архивирования, так и для передачи по сети) можно использовать H.264 или новейший и очень экономичный кодек H.265, дополнительно «усилив» их фирменной технологией WiseStream.

Всепогодная 7.3 Мп мультисенсорная IP камера Samsung PNM-9020V выполнена в форм-факторе купол с защитой от пыли и воды по классу IP66 и от вандализма – по IK10. Ее электропитание организовано по технологии PoE+, а рабочий диапазон начинается с отметки -40 градусов. Видеоданные можно локально хранить на карте памяти объемом до 128 Гб, а за дополнительными сведениями рекомендуется обращаться в компанию «Видеоглаз».

Источник: www.videoglaz.ru