Samsung и компания «Видеоглаз» анонсируют инновационную серию IP камер Wisenet X
Samsung и компания «Видеоглаз» анонсируют инновационную серию IP камер Wisenet X
Новости участников портала \\ 20.02.2017 10:39 \\ ВИДЕОГЛАЗ \\ Москва
Линейка 2 Мп и 5 Мп видеокамер Samsung Wisenet X построена на мощных чипсетах и обладает превосходным функционалом: аппаратный динамический диапазон до 150 дБ, гиро-стабилизация, поддержка H.265, две карты памяти до 512 Гб, аудио- и видеоаналитика и многое другое. Новинки предназначены для профессионального видеонаблюдения, а приобрести их можно в компании «Видеоглаз» по относительно низкой цене.
Новая серия IP камер компании Samsung (торговая марка Hanwha Techwin) построена на «фирменном» и очень мощном чипсете Wisenet X, благодаря которому удалось получить изображение высокой четкости в сочетании широчайшим функционалом. На данный момент в линейку Wisenet X входит примерно десяток IP камер с разрешением 2 Мп и 5 Мп: корпусная XNB-8000, цилиндрические XNO и купольные XND и XNV (вандалостойкие).
В этих камерах реализованы последние технологические инновации от Samsung. Так, аппаратный динамический диапазон (до 150 дБ) в линейке Wisenet X работает путем объединения не двух, а четырех кадров с разной экспозицией. Таким образом удается получить максимально естественное изображение без характерных для WDR размытий. Сжатие картинки производится с применением самых современных кодеков, в том числе и H.265, а для еще большего повышения компрессии применяется фирменная функция WiseStream II. Для локального хранения информации очень удобно использовать сдвоенный слот для карт памяти с максимальной суммарной емкостью 512 Гб.
Одна из самых «сильных» сторон камер новой серии – видео- и аудио-аналитика. Видеокамеры Wisenet X реагируют не только на превышение уровня шума, на пересечение линии и на другие «стандартно-тревожные» события. Новинки способны распознавать отдельные звуки – такие, как крики, выстрелы, взрывы, звон разбитого стекла и т.п., формируя при фиксации такого звука сигнал тревоги. Некоторые камеры новой серии могут выполнять анализ очереди, то есть специалисты компании «Видеоглаз» рекомендуют эти модели для торговли и банковской сферы.
Поскольку все новинки имеют очень высокую светочувствительность, они формируют цветное видео даже при крайне слабом освещении. Углы обзора новинок от Samsung можно настраивать прямо со смартфона, подключая его через расположенный на корпусе USB разъем. Камеры серии Wisenet X снабжены специальными гиро-сенсорами для стабилизации изображения при вибрации, то есть видео будет четким даже при сильном ветре, при дрожании камеры из-за движения транспорта или, например, из-за работающих вблизи механизмов.
Источник: www.videoglaz.ru
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