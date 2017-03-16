Safran покажет на MIPS/Securika 2017 терминалы MorphoWave Tower, 3D Face Reader и комбинированные ...
Safran покажет на MIPS/Securika 2017 терминалы MorphoWave Tower, 3D Face Reader и комбинированные устройства идентификации
Новости участников портала \\ 20.03.2017 11:24 \\ АРМО-Системы \\ Москва
Уникальное решение Safran для бесконтактной биометрической идентификации — Morpho Wave Tower — не имеющее аналогов, будет представлено на московской выставке Securika 2017.
Компания Safran примет участие в 23-й Международной выставке Securika/MIPS, которая пройдет с 21 по 24 марта в московском выставочном комплексе «Экспофорум». В рамках выставки на стенде В 303 (2-й Зал, 2-го павильона) компания будет демонстрировать в работе линейку новейшего биометрического оборудования Morpho для систем контроля доступа и учета рабочего времени, включая напольные устройства одновременной бесконтактной идентификации 4 отпечатков пальцев MorphoWave Tower, высокоточные настенные считыватели отпечатков пальцев серии SIGMA, комбинированные считыватели рисунка вен и отпечатков пальцев MorphoAccess VP, а также терминалы распознавания геометрии лица 3D Face Reader.
Оборудование Morpho/Safran знаменито в мире тем, что использует самые передовые в отрасли алгоритмы биометрической идентификации, создаваемые компанией на протяжении последних 40 лет. Разработчики и производители Morpho выпускают устройства, которые в состоянии обнаружить реальные шрамы и загрязнения на отпечатках пальцев, отсечь их при обработке информации и использовать для идентификации только истинные детали.
Уникальное решение Safran для бесконтактной биометрической идентификации — Morpho Wave Tower — не имеющее аналогов, будет представлено на московской выставке Securika 2017. Его особенностью является одновременное распознавание 4 отпечатков пальцев буквально «на лету», что обеспечивает высокую проходимость точки доступа и высокий уровень безопасности объекта в целом. Кроме того, бесконтактная технология нечувствительна к сухости или влажности рук пользователей, а встроенная память Morpho Wave рассчитана на хранение данных о 40 тыс. сотрудников.
Другой интересный продукт от Morpho/Safran, который будет демонстрироваться на Securika Moscow, — это биометрический терминал Morpho Access VP, обеспечивающий одновременную идентификацию по рисунку вен пальца и по его отпечатку. Коэффициент ошибочного отказа в доступе (FRR) у такого считывателя в 10 раз меньше, чем у лучших на рынке устройств с однофакторной идентификацией. Для дополнительного повышения уровня безопасности Morpho предлагает комплектовать данное устройство считывателем карт MIFARE/DESFire.
Для идентификации пользователей по геометрии лица Safran представит на Securika/MIPS-2017 биометрический терминал Morpho Face Reader, формирование шаблона которым выполняется в 3D-режиме с помощью ИК-камеры. Этот новый считыватель стабильно работает в условиях плохой освещенности и может идентифицировать пользователей при повороте лица и даже в движении. Благодаря высокой скорости распознавания этого устройства Morpho (около 1 секунды) процесс идентификации можно охарактеризовать как «быстрый взгляд» практически на ходу, а дополнительное удобство обеспечивается тем, что руки персонала остаются свободными.
Серия классических считывателей отпечатков пальцев Morpho будет представлена тремя моделями: SIGMA, SIGMA Lite и SIGMA Lite+, которые отличаются друг от друга емкостью памяти, типом дисплея и габаритами. Одно из главных достоинств этих терминалов — большая емкость встроенной памяти, которая позволяет хранить до 100 000 пользовательских записей, причем на одного пользователя можно завести по два отпечатка пальца для идентификации в штатном режиме и по одному отпечатку для распознавания прохода под принуждением. Кроме считывателя отпечатков пальцев, все терминалы Morpho могут быть дооснащены считывателями RFID-карт различных форматов, а старшая модель SIGMA с 5” сенсорным дисплеем, микрофоном и видеокамерой имеет функцию видеотелефона.
Регистрацию на выставку MIPS/Securika – 2017 можно пройти уже сейчас и получить бесплатный электронный билет по промокоду sec17eOTSO от компании «АРМО-Системы». Дополнительную информацию о представляемых новинках оборудования Safran Morpho для систем контроля доступа и учета рабочего времени можно получить в московском офисе «АРМО-Системы» по электронной почте armosystems@armo.ru или по телефону +7 (495) 787-3342.
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