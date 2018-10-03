С НОВЫМ ГОДОМ!

Новости участников портала \\ 24.12.2018 22:27 \\ ООО «МАРТ ГРУПП» \\ г. Москва

Сердечно поздравляем вас с наступающим Новым Годом! Пускай в 2019 году сбудутся все ваши мечты и желания. Пускай дома будут наполнены любовью и уютом, а жизнь радует счастливыми моментами! Если вы ещё не приготовили новогодние подарки своим близким, напоминаем, что...

Сердечно поздравляем вас с наступающим Новым Годом!

Пускай в 2019 году сбудутся все ваши мечты и желания. Пускай дома будут наполнены любовью и уютом, а жизнь радует счастливыми моментами!

Если вы ещё не приготовили новогодние подарки своим близким, напоминаем, что до конца года действует акция «ЗИМНИЙ ЦЕНОПАД» и всегда в продаже уже готовые подарочные наборы.

Обратите внимание на изменение графика работы Салона и служб компании в праздничные дни.

Салон средств безопасности:

- 29 декабря работает до 15:00, самовывоз до 14:00

- с 30 декабря по 8 января не работает...