С любыми камерами к многофункциональному CCTV от Smartec
С любыми камерами к многофункциональному CCTV от Smartec
Новости участников портала \\ 07.06.2017 17:39 \\ "СМАРТЕК СЕКЬЮРИТИ" \\ Москва
Новый мультиформатный видеорегистратор STR-HD1620 серии Delta поддерживает работу с аналоговыми и цифровыми камерами стандартов HD-TVI, AHD, 960H, а также IP.
Новый мультиформатный видеорегистратор STR-HD1620 серии Delta поддерживает работу с аналоговыми и цифровыми камерами cтандартов HD-TVI, AHD, 960H, а также IP. Теперь у Вас есть возможность использовать камеры различных поколений и времени производства для создания высокопроизводительной системы с использованием технологий WARP и виртуальной матрицы.
Видеорегистратор STR-HD1620 позволяет расширить существующую аналоговую систему новыми камерами с улучшенными параметрами, не ограничивая себя в выборе их стандарта и способа передачи сигнала. Предусмотрено 6 BNC входов с автоопределением типа сигнала HD-TVI/AHD или CVBS (960Н, D1).
Возможно подключить 4 IP-камеры к видерегистратору с максимальным разрешением до 3 Мп. Общее число видеоканалов при этом остается прежним. Видеорегистраторы STR-HD1620 ведут запись в реальном времени для потоков с разрешением 720р. При разрешении 1080р скорость записи STR-HD1620 составляет 12,5 к/с.
Высокая производительность работы с видеоархивом обеспечивается одновременной записью двух потоков видео любого формата: высокого и низкого разрешения. Эта опция позволяет оператору одновременно просматривать в записи максимальное число каналов без риска критически перегрузить систему. Возрастает эффективность работы и в случае удаленного доступа к системе по каналам связи с ограниченной пропускной способностью.
Новый мультиформатный видеорегистратор STR-HD1620 серии Delta
Реализованные Smartec функции WARP и виртуальная матрица в видеорегистраторах Delta-серии доступны и в новой модели STR-HD1620, что позволяет объединять устройства серии Delta в единый комплекс без использования управляющего ПО на выделенной рабочей станции (ПК). К каждому из этих гибридных видеорегистраторов может подключаться более "старший" сетевой видеорегистратор в объеме функций WARP или виртуальной матрицы.
Широкие возможности новых технологий широко освещались на сайте.
Для многоканального сетевого доступа к одному или нескольким видеорегистраторам предлагается штатное управляющее ПО Titanium 2.0. Оно обеспечивает одновременное отображение живого видео, поиск и воспроизведение архива до 128 каналов на платформах Windows и Mac.
ибко настраиваемый динамический интерфейс пользователя, быстрый вызов архива, различные виды поиска видеофрагментов и другие функции предоставляют широкие возможности для управления комплексными системами. Titanium Mobile – мобильное клиентское приложение, работающее на платформах iOS и Android.
Видеорегистратор STR-HD1620 серии Delta можно приобрести у Партнёров компании "СМАРТЕК СЕКЬЮРИТИ".
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