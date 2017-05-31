С любыми камерами к многофункциональному CCTV от Smartec

С любыми камерами к многофункциональному CCTV от Smartec

С любыми камерами к многофункциональному CCTV от Smartec

Новости участников портала \\ 07.06.2017 17:39 \\ "СМАРТЕК СЕКЬЮРИТИ" \\ Москва

Новый мультиформатный видеорегистратор STR-HD1620 серии Delta поддерживает работу с аналоговыми и цифровыми камерами стандартов HD-TVI, AHD, 960H, а также IP.

Новый мультиформатный видеорегистратор STR-HD1620 серии Delta поддерживает работу с аналоговыми и цифровыми камерами cтандартов HD-TVI, AHD, 960H, а также IP. Теперь у Вас есть возможность использовать камеры различных поколений и времени производства для создания высокопроизводительной системы с использованием технологий WARP и виртуальной матрицы.

Видеорегистратор STR-HD1620 позволяет расширить существующую аналоговую систему новыми камерами с улучшенными параметрами, не ограничивая себя в выборе их стандарта и способа передачи сигнала. Предусмотрено 6 BNC входов с автоопределением типа сигнала HD-TVI/AHD или CVBS (960Н, D1).


Возможно подключить 4 IP-камеры к видерегистратору с максимальным разрешением до 3 Мп. Общее число видеоканалов при этом остается прежним. Видеорегистраторы STR-HD1620 ведут запись в реальном времени для потоков с разрешением 720р. При разрешении 1080р скорость записи STR-HD1620 составляет 12,5 к/с.

Высокая производительность работы с видеоархивом обеспечивается одновременной записью двух потоков видео любого формата: высокого и низкого разрешения. Эта опция позволяет оператору одновременно просматривать в записи максимальное число каналов без риска критически перегрузить систему. Возрастает эффективность работы и в случае удаленного доступа к системе по каналам связи с ограниченной пропускной способностью.

Новый мультиформатный видеорегистратор STR-HD1620 серии Delta

Новый мультиформатный видеорегистратор STR-HD1620 серии Delta

Реализованные Smartec функции WARP и виртуальная матрица в видеорегистраторах Delta-серии доступны и в новой модели STR-HD1620, что позволяет  объединять устройства серии Delta в единый комплекс без использования управляющего ПО на выделенной рабочей станции (ПК).  К каждому из этих гибридных видеорегистраторов может подключаться более "старший" сетевой видеорегистратор в объеме функций WARP или виртуальной матрицы.

Широкие возможности новых технологий широко освещались на сайте.

Для многоканального сетевого доступа к одному или нескольким видеорегистраторам предлагается штатное управляющее ПО Titanium 2.0. Оно обеспечивает одновременное отображение живого видео, поиск и воспроизведение архива до 128 каналов на платформах Windows и Mac. 
ибко настраиваемый динамический интерфейс пользователя, быстрый вызов архива, различные виды поиска видеофрагментов и другие функции предоставляют широкие возможности для управления комплексными системами. Titanium Mobile – мобильное клиентское приложение, работающее на платформах iOS и Android.

 

Видеорегистратор STR-HD1620 серии Delta можно приобрести у Партнёров компании "СМАРТЕК СЕКЬЮРИТИ".

Новости участников портала

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«АРМО-Системы» представила сетевой видеорегистратор GANZ с поддержкой 32-х 2-8 Мп видеокамер

«АРМО-Системы» представила сетевой видеорегистратор GANZ с поддержкой 32-х 2-8 Мп видеокамер

Новости участников портала \\ 07.06.2017 13:53 \\ АРМО-Системы \\ Москва

Многоканальный видеорегистратор NR8-32F82-0 осуществляет запись видео от 32 сетевых камер с разрешением до 4К Ultra HD и скоростью обновления 30 к/c по каждому каналу, а максимальный трафик входящих потоков может составлять 256 Мбит/с.

Новые IP-видеокамеры Axis в ТД «Лидер-СБ»

Новые IP-видеокамеры Axis в ТД «Лидер-СБ»

Новости участников портала \\ 07.06.2017 11:12 \\ ТД «Лидер-СБ» \\ Москва

ТД «Лидер-СБ» объявляет о поступлении в продажу IP-видеокамер Axis Q6044-C 60HZ и Axis Q6045-E MkII 60HZ.

IPTRONIC и компания «Видеоглаз» представляют PoE сплиттер IPT-PS1201/1G

IPTRONIC и компания «Видеоглаз» представляют PoE сплиттер IPT-PS1201/1G

Новости участников портала \\ 07.06.2017 10:10 \\ ВИДЕОГЛАЗ \\ Москва

Новый одноканальный сплиттер IPTRONIC IPT-PS1201/1G используется для подключения сетевых видеокамер без PoE к IP коммутаторам с поддержкой PoE. Новинка разделяет объединенный PoE сигнал на две компоненты (питание и данные), а купить ее можно в компании «Видеоглаз» по низкой цене. С помощью сплиттера IPT-PS1201/1G удается включить в PoE видеонаблюдение даже камеры без поддержки этой технологии.

Новые гибридные видеорегистраторы Microdigital в ТД «Лидер-СБ»

Новые гибридные видеорегистраторы Microdigital в ТД «Лидер-СБ»

Новости участников портала \\ 06.06.2017 11:04 \\ ТД «Лидер-СБ» \\ Москва

ТД «Лидер-СБ» объявляет о поступлении в продажу новых гибридных видеорегистраторов Microdigital MDR-H8140 и MDR-16140.

Jet SYSTEMS – эксклюзивный представитель «Видеоглаза» в Казахстане

Jet SYSTEMS – эксклюзивный представитель «Видеоглаза» в Казахстане

Новости участников портала \\ 06.06.2017 10:25 \\ ВИДЕОГЛАЗ \\ Москва

Компания Jet SYSTEMS в качестве партнера компании «Видеоглаз» предлагает в Казахстане продукцию сотен лучших изготовителей оборудования видеонаблюдения, контроля доступа, охранной сигнализации и т.п. По условиям франшизы «Эксклюзивный представитель ВИДЕОГЛАЗ» на все десятки тысяч поставляемых наименований распространяется партнерская гарантия.

«НИТА» выпустила ПКП «Дозор-1А» для создания сетевой адресной пожарной сигнализации емкостью до 140 000 извещателей Leonardo

«НИТА» выпустила ПКП «Дозор-1А» для создания сетевой адресной пожарной сигнализации емкостью до 140 000 извещателей Leonardo

Новости участников портала \\ 05.06.2017 12:08 \\ АРМО-Системы \\ Москва

Возможность подключения до 240 высоконадежных извещателей System Sensor серии Leonardo к ПКП «Дозор-1А» — еще одно преимущество, которое будет иметь адресная пожарная сигнализация, базирующаяся этих устройствах.

Новинка от Falcon Eye и компании «Видеоглаз» – энергосберегающий контроллер для гостиниц FE-energo

Новинка от Falcon Eye и компании «Видеоглаз» – энергосберегающий контроллер для гостиниц FE-energo

Новости участников портала \\ 05.06.2017 12:05 \\ ВИДЕОГЛАЗ \\ Москва

Новый контроллер Falcon Eye FE-energo предназначен для экономии электроэнергии в гостиницах, а по вопросам его покупки по низкой цене обращайтесь в компанию «Видеоглаз». Новинка включает электропитание в номере при помещении карты гостя (или персонала) в специальный карман. При вынимании карты из кармана можно задать отсрочку отключения на 15 секунд.

Новые IP-видеокамеры GeoVision в ТД «Лидер-СБ»

Новые IP-видеокамеры GeoVision в ТД «Лидер-СБ»

Новости участников портала \\ 05.06.2017 11:13 \\ ТД «Лидер-СБ» \\ Москва

ТД «Лидер-СБ» объявляет о поступлении в продажу новых IP-видеокамер GeoVision GV-TM0100 и GV-LPR1200.

HID Global наградил компанию TerraLink за экстраординарный рост продаж в 2016 году по направлению карт-принтеры HID FARGO

Новости участников портала \\ 02.06.2017 14:43 \\ ООО "ТерраЛинк" \\ Москва

По итогам 2016 года компания TerraLink получила награду HID Global за экстраординарный рост продаж по направлению персонализации пластиковых карт (карт-принтеры HID FARGO) по региону Восточная Европа.

«Аргус-Спектр» и Минэкономразвития РФ подписали соглашение о Сотрудничестве во внешнеэкономической сфере

«Аргус-Спектр» и Минэкономразвития РФ подписали соглашение о Сотрудничестве во внешнеэкономической сфере

Новости участников портала \\ 02.06.2017 12:47 \\ Аргус-Спектр \\ Санкт-Петербург

1 июня 2017 года 2017 состоялась торжественная церемония подписания соглашения о Сотрудничестве во внешнеэкономической сфере между Петербургским разработчиком и производителем «Аргус-Спектр» и министерством экономического развития РФ в рамках Петербургского экономического форума.

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ТД «Лидер-СБ» \\ 08.06.2017 11:06

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ООО ТД ЮНИТЕСТ \\ 07.06.2017 19:56

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СИЛА И ВЫГОДА «ВИРТУАЛЬНОЙ МАТРИЦЫ». Как воспользоваться преимуществами новой серии видеорегистраторов Smartec

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