RVi и компания «Видеоглаз» представляют антивандальные уличные IP камеры RVi-IPC32VL и ...
RVi и компания «Видеоглаз» представляют антивандальные уличные IP камеры RVi-IPC32VL и RVi-IPC33VS
Новости участников портала \\ 23.12.2016 11:41 \\ ВИДЕОГЛАЗ \\ Москва
Две сетевые новинки от RVi – всепогодные купола RVi-IPC32VL и RVi-IPC33VS (их уже можно приобрести по низкой цене в компании «Видеоглаз») способны обеспечить круглосуточное видеонаблюдение в широком температурном диапазоне. К преимуществам 2 Мп камеры RVi-IPC32VL можно отнести варио-объектив и поддержку карт памяти, а модель RVi-IPC33VS укомплектована фиксированным объективом и способна формировать 3 Мп картинку.
Компания RVi пополнила ассортимент двумя купольными новинками в уличном и антивандальном исполнении – сетевыми камерами RVi-IPC32VL и RVi-IPC33VS с защитой IP67 и IK10. Обе модели укомплектованы ИК подсветкой на 30 метров, которая автоматически включается при переходе в ночной режим съемки, то есть видеонаблюдение будет гарантированно вестись 24 часа в сутки. Освещение на объекте для этого устанавливать совершенно не обязательно.
Хотя IP камеры RVi-IPC32VL и RVi-IPC33VS довольно похожи внешне, они имеют несколько существенных отличий. Начнем с того, что у этих моделей совершенно разная «начинка»: камера RVi-IPC33VS построена на процессоре HiSilicon и матрице Aptina, а в основе камеры RVi-IPC32VL - процессор Ambarella и матрица Sony. Объективы у этих новинок тоже разные – камера RVi-IPC32VL оснащена объективом с переменным фокусом 2,7 – 12 мм, а RVi-IPC33VS укомплектована фиксированным объективом 2,8 мм.
Сетевая камера RVi-IPC32VL формирует 2 Мп изображение в реальном времени, а угол обзора у нее может меняться от 24 до 85 градусов. IP камера RVi-IPC33VS способна формировать 3 Мп видео, передавая его с частотой 20 кадров/сек, или (начиная с 2 Мп разрешения) вести трансляцию в реальном времени при угле обзора 92 градуса. Кроме того, новинки различаются еще по одному параметру – поддержка карт памяти (до 128 Гб) есть только у модели RVi-IPC32VL.
Обе новые видеокамеры поддерживают питание по технологии PoE, имеют широкие сетевые возможности и полностью совместимы с видеорегистраторами RVi. Они способны работать на открытом воздухе в диапазоне температур от -40 и до 60 градусов, то есть – почти на всей территории России. Новинки имеют компактные размеры и весят не более 500 граммов, а дополнительные сведения уточняйте в компании «Видеоглаз». В камерах RVi-IPC32VL и RVi-IPC33VS реализована поддержка мобильного клиента для Android и iOS, то есть доступ к видео можно будет получить откуда и когда вам удобно.
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