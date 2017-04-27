RVi и компания «Видеоглаз» представляют 2 Мп IP камеру RVi-IPC42S V.2 с поддержкой H.264+
RVi и компания «Видеоглаз» представляют 2 Мп IP камеру RVi-IPC42S V.2 с поддержкой H.264+
Новости участников портала \\ 05.05.2017 10:56 \\ ВИДЕОГЛАЗ \\ Москва
Цилиндрическая всепогодная камера RVi-IPC42S V.2 рассчитана на видеонаблюдение при температурах от 60 до -40 градусов. Новинка, уже поступившая в продажу в компании «Видеоглаз» по низкой цене, имеет широкий угол обзора (более 100 градусов по горизонтали) и эффективно сжимает видео без потери качества кодеком H.264+. Интеграция осуществляется по ONVIF, питание на 2 Мп камеру RVi-IPC42S V.2 можно подавать по сетевому кабелю, то есть по PoE.
Компания RVi выпустила в продажу камеру RVi-IPC42S V.2, которая заменила популярную модель RVi-IPC42LS. Новинка сохранила все достоинства предшественницы, но получила более широкий угол обзора и поддержку кодека H.264+. Угол обзора по горизонтали в 101 градус (вместо прежних 83) означает, что новая камера сможет контролировать большие пространства, а с помощью современного кодека H.264+ видео будет сжиматься более эффективно, причем – без потери качества.
Камера RVi-IPC42S V.2 представляет собой компактный цилиндр весом менее 400 граммов с защитой IP67 от пыли и воды. Спереди по кругу располагаются светодиоды, дальность действия которых составляет 30 метров. Сама подсветка относится к категории smart, то есть она автоматически подстраивается под особенности работы камеры. Благодаря этому при активированной ИК подсветке изображение будет четким и без засветок.
Новинка построена на 2 Мп матрице с мощным процессором, который обрабатывает видео в режиме реального времени, то есть камера RVi-IPC42S V.2 передает изображение с частотой 25 кадров/сек при любом разрешении. Качество картинки будет неизменно высоким вне зависимости от особенностей освещения. Так, при высокой контрастности сцены выровнять яркость поможет функция DWDR (цифровой динамический диапазон), скомпенсировать засветку – опция BLC, а шумы уберет функция 3D DNR.
Ни одна современная камера не обходится без работы по сети, и компания «Видеоглаз» сообщает, что новинка от RVi имеет широкие сетевые возможности. Камера RVi-IPC42S V.2 поставляется с бесплатным программным обеспечением RVi ОПЕРАТОР 2.1, а с продукцией других изготовителей она интегрируется по протоколу ONVIF. Из сетевых инструментов можно отметить встроенный веб-сервер, сетевой клиент и мобильные приложения для смартфонов и планшетов на базе iOS и Android.
Источник: www.videoglaz.ru
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