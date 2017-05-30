RVI и компания «Видеоглаз» анонсируют обновленную 4 Мп уличную камеру RVI-IPC44 V.2 (3.6)

Новости участников портала \\ 02.06.2017 10:16 \\ ВИДЕОГЛАЗ \\ Москва

Новая версия популярной камеры высокого разрешения RVI-IPC44 V.2 (3.6), как и раньше, рассчитана на круглосуточное уличное видеонаблюдение, и ее по-прежнему можно купить в компании «Видеоглаз» по довольно низкой цене. Обновленная модель получила ИК подсветку на 40 м, поддержку кодеков H264+ и H.265, а также слот для карт до 128 Гб с возможностью восстановления архива с карты.

Компания RVI сообщила о начале продаж обновленной сетевой 4 Мп видеокамеры RVI-IPC44 V.2 (3.6), выполненной в компактном металлическом корпусе. Модернизированная модель «обзавелась» новым мощным процессором, способным обрабатывать 4 Мп картинку в реальном времени и передавать 3х потоковое видео с индивидуальными настройками. До 40 метров увеличилась дальность адаптивной ИК подсветки, то есть камера RVI-IPC44 V.2 (3.6) может теперь контролировать большее пространство в круглосуточном режиме.

Чем выше разрешение камеры, тем эффективнее должно быть сжатие видео (разумеется, без потери качества), поэтому в обновленной камере RVI-IPC44 V.2 (3.6) добавилась поддержка сразу трех новых кодеков H.264+, H.265 и H.265+. Еще одно важное новшество – поддержка камерой RVI-IPC44 V.2 (3.6) карт памяти емкостью до 128 Гб, то есть при потере связи видео будет записано на локальный архив. Кроме того, в обновленной камере появилась функция восстановления архива с карты, которая поддерживается всеми 4К видеорегистраторами «родной» торговой марки (их, как и камеру RVI-IPC44 V.2 (3.6), можно купить в компании «Видеоглаз»).

Камера RVI-IPC44 V.2 (3.6) комплектуется фиксированным объективом 3,6 мм с углом обзора около 90 градусов. Ее функционал включает расширенный динамический диапазон 120 дБ, выделение областей интереса ROI, трехмерное подавление шумов, компенсацию засветки и другие опции для улучшения качества картинки. Можно сказать, что изображение с камеры RVI-IPC44 V.2 (3.6) будет: трехпотоковым, в реальном времени, высокого (до 4 Мп) разрешения и качественным при любом освещении.

Аналитические возможности обновленной модели включают реагирование на пересечение линии, на вхождение в область, на оставление / унесение предметов и другие присущие профессиональному видеонаблюдению функции. Несмотря на то, что камера RVI-IPC44 V.2 (3.6) рассчитана на уличную эксплуатацию, питание к ней можно подвести по технологии PoE. Ее металлический корпус имеет герметичность по IP67, а сама камера RVI-IPC44 V.2 (3.6) выдерживает морозы до -40 и жару до 60 градусов.

Источник: www.videoglaz.ru