RVi и компания «Видеоглаз» анонсируют бета-версию ПО видеонаблюдения ОПЕРАТОР 2.0

Новости участников портала \\ 29.12.2016 11:38 \\ ВИДЕОГЛАЗ \\ Москва

Новая версия программного обеспечения RVi ОПЕРАТОР 2.0 имеет клиент-серверную архитектуру (вместо прежней standalone), поэтому ее нельзя установить поверх предыдущей. Бета-версия ПО RVi ОПЕРАТОР 2.0 обеспечивает легкое масштабирование и мультисерверность видеонаблюдения (подробности уточняйте в компании «Видеоглаз»). В ОПЕРАТОР 2.0 реализовано двухуровневое администрирование с заданием списков доступных пользователям каналов, а скачать это ПО можно на сайте разработчика.

Компания RVi сообщила о выходе бета-версии программного обеспечения для видеонаблюдения ОПЕРАТОР 2.0. Первое, и самое важное в новой версии – ее архитектура, которая теперь состоит из двух частей – серверной и клиентской. Безусловные плюсы такой архитектуры – простое масштабирование и наращивание систем, а также возможность установки RVi ОПЕРАТОР 2.0 на два отдельных ПК – для клиентской и для серверной части.

В бета-версии за счет разделения клиентской и серверной частей снижается нагрузка на видеорегистраторы, легко организовать мультисерверную систему (к примеру, состоящую из сотен камер). Добавлена возможность двухуровневого администрирования с редактированием прав на уровне доступных действий и с заданием списка разрешенных каналов по пользователям. Кроме этого, в ПО RVi ОПЕРАТОР 2.0 проведена интеграция с программным обеспечением Рубеж и с оборудованием O’ZERO, оптимизированы запросы в базу данных и т.п.

При установке серверной части на отдельный компьютер учтите, что этот компонент ПО RVi ОПЕРАТОР 2.0 не занимается сложными вычислениями – такими, как обработка видео, поэтому требования к серверному ПК (к его процессору и объему оперативной памяти) достаточно мягкие. Компьютер под клиентскую часть программного обеспечения RVi ОПЕРАТОР 2.0 должен быть гораздо мощнее и с большим объемом оперативной памяти. При установке на один компьютер и серверной, и клиентской части требования к ПК будут суммироваться, то есть момент подбора «железа» желательно продумать заранее.

Обратите внимание, что поскольку бета-версия имеет принципиально иную архитектуру, ее нельзя устанавливать поверх предыдущей standalone версии, а перед инсталляцией RVi ОПЕРАТОР 2.0 нужно будет установить специальный Additional Pack. Скачать само программное обеспечение (бета-версию с паком) и инструкцию по установке можно бесплатно на сайте разработчика, а получить консультацию – в компании «Видеоглаз».

Источник: www.videoglaz.ru