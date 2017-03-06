Rubetek станет участником выставки Securika/MIPS

Новости участников портала \\ 10.03.2017 13:36 \\ Rubetek \\ Москва

Компания Rubetek представит свой интерактивный стенд в коллективной экспозиции «Автоматизация зданий», где продемонстрирует возможности своей инновационной беспроводной системы для управления домом.

С 21 по 24 марта в Москве будет проходить 23-я Международная выставка технических средств охраны и оборудования для обеспечения безопасности и противопожарной защиты Securika/MIPS. Статус крупнейшей среди выставок по безопасности подтвержден международным аудитом UFI и рейтингом Российского союза выставок и ярмарок.

Выставка проводится с 1995 года и проходит при поддержке Комитета Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации по обороне и безопасности, Комитета Государственной Думы Российской Федерации по безопасности и противодействию коррупции, Комитета Государственной Думы Российской Федерации по транспорту, Министерства внутренних дел Российской Федерации, Министерства транспорта Российской Федерации, Министерства промышленности и торговли, Федерального агентства по обустройству государственной границы (РОСГРАНИЦА), Федерального космического агентства (РОСКОСМОС), Правительства Москвы, Московской городской Думы, Российского союза промышленников и предпринимателей и Ассоциации российских банков.

Компания Rubetek представит свой интерактивный стенд в коллективной экспозиции «Автоматизация зданий», где продемонстрирует возможности своей инновационной беспроводной системы для управления домом. Участники и гости выставки смогут увидеть в действии «умные» устройства Rubetek и получить подробную консультацию.

Приглашаем всех посетить стенд компании:

Стенд №C657, Павильон №2, Зал №3 (ЦВК «Экспоцентр»).