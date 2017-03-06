Rubetek станет участником выставки Securika/MIPS
Rubetek станет участником выставки Securika/MIPS
Новости участников портала \\ 10.03.2017 13:36 \\ Rubetek \\ Москва
Компания Rubetek представит свой интерактивный стенд в коллективной экспозиции «Автоматизация зданий», где продемонстрирует возможности своей инновационной беспроводной системы для управления домом.
С 21 по 24 марта в Москве будет проходить 23-я Международная выставка технических средств охраны и оборудования для обеспечения безопасности и противопожарной защиты Securika/MIPS. Статус крупнейшей среди выставок по безопасности подтвержден международным аудитом UFI и рейтингом Российского союза выставок и ярмарок.
Выставка проводится с 1995 года и проходит при поддержке Комитета Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации по обороне и безопасности, Комитета Государственной Думы Российской Федерации по безопасности и противодействию коррупции, Комитета Государственной Думы Российской Федерации по транспорту, Министерства внутренних дел Российской Федерации, Министерства транспорта Российской Федерации, Министерства промышленности и торговли, Федерального агентства по обустройству государственной границы (РОСГРАНИЦА), Федерального космического агентства (РОСКОСМОС), Правительства Москвы, Московской городской Думы, Российского союза промышленников и предпринимателей и Ассоциации российских банков.
Компания Rubetek представит свой интерактивный стенд в коллективной экспозиции «Автоматизация зданий», где продемонстрирует возможности своей инновационной беспроводной системы для управления домом. Участники и гости выставки смогут увидеть в действии «умные» устройства Rubetek и получить подробную консультацию.
Приглашаем всех посетить стенд компании:
Стенд №C657, Павильон №2, Зал №3 (ЦВК «Экспоцентр»).
Новости участников портала
IPTRONIC и компания «Видеоглаз» анонсируют 1 Мп мультиформатную камеру IPT-QHD720DM(3,6)
Новости участников портала \\ 10.03.2017 11:42 \\ ВИДЕОГЛАЗ \\ Москва
Купольная 1 Мп видеокамера IPTRONIC IPT-QHD720DM(3,6), которую можно купить в компании «Видеоглаз» по низкой цене, поддерживает видео-форматы AHD/CVI/TVI/CVBS и может использоваться в мультиформатном видеонаблюдении. Компактный купол камеры IPT-QHD720DM(3,6) имеет защиту IP66, диапазон допустимых температур - -40 … 50 градусов. Для круглосуточного мониторинга в камере IPT-QHD720DM(3,6) есть ИК подсветка на 20 метров.
Новые HD-AHD видеокамеры MASTER в ТД «Лидер-СБ»
Новости участников портала \\ 10.03.2017 11:33 \\ ТД «Лидер-СБ» \\ Москва
ТД «Лидер-СБ» объявляет о поступлении в продажу новых HD-AHD видеокамер MASTER MR-HS25CHB и MR-HPN1WU.
Новинка CBC Group — купольная видеокамера с ИК подсветкой до 20 м и 2-потоковой трансляцией Full HD видео в H.265/H.264
Новости участников портала \\ 09.03.2017 16:27 \\ АРМО-Системы \\ Москва
Круглосуточная работа купольной видеокамеры реализуется комбинацией аппаратных и программных средств.
Новые IP-видеокамеры MASTER в ТД «Лидер-СБ»
Новости участников портала \\ 09.03.2017 11:20 \\ ТД «Лидер-СБ» \\ Москва
ТД «Лидер-СБ» объявляет о поступлении в продажу новых IP-видеокамер MASTER MR-IDNM104P и MR-IDNP113W2.
SF&T и компания «Видеоглаз» представляют приемники и передатчики HD видео по оптоволокну
Новости участников портала \\ 09.03.2017 10:39 \\ ВИДЕОГЛАЗ \\ Москва
Приемники и передатчики HDCVI / HDTVI / AHD / CVBS сигналов торговой марки SF&T обеспечивают передачу видео на расстояние до 20 км, то есть на их основе легко построить распределенное видеонаблюдение. В компании «Видеоглаз» в продажу по низкой цене уже поступили устройства на 1, 2, 4, 8 и 16 каналов, причем 16-канальные приемники и передатчики имеют форм-фактор под монтаж в стойку. Поддерживаемое разрешение – до 1080p, рабочая температура - -40…75 градусов.
Новый ИК-извещатель Optex в ТД «Лидер-СБ»
Новости участников портала \\ 07.03.2017 11:15 \\ ТД «Лидер-СБ» \\ Москва
ТД «Лидер-СБ» объявляет о поступлении в продажу нового ИК-извещателя Optex RLS-2020i.
«СМК Атлант» из Иваново – доступная безопасность по франшизе с «Видеоглазом»
Новости участников портала \\ 07.03.2017 10:27 \\ ВИДЕОГЛАЗ \\ Москва
Ивановская компания «СМК Атлант» предлагает оборудование и полный комплекс услуг на видеонаблюдение, ОПС, СКУД и другие разделы технической безопасности. В рамках партнерского соглашения «Официальный инсталлятор ВИДЕОГЛАЗ» действуют партнерские гарантии, а цены поддерживаются на низком уровне благодаря отсутствию посреднических накруток.
Инновационные решения для охранных систем видеонаблюдения, ОПС и СКУД будут представлены «АРМО-Системы» на Securika Moscow
Новости участников портала \\ 06.03.2017 15:54 \\ АРМО-Системы \\ Москва
Повышенный интерес специалистов к компактным многофункциональным решениям отразился в охранном оборудовании для видеонаблюдения многих производителей.
Новинка от Infinity в ТД «Лидер-СБ»
Новости участников портала \\ 06.03.2017 11:08 \\ ТД «Лидер-СБ» \\ Москва
ТД «Лидер-СБ» объявляет о поступлении в продажу новой цветной видеокамеры Infinity SRX-HD2000ANVF 2.8-12.
Новинка от IPTRONIC и компании «Видеоглаз» – бюджетная 1 Мп AHD камера IPT-QHD720BM(3,6)
Новости участников портала \\ 06.03.2017 10:08 \\ ВИДЕОГЛАЗ \\ Москва
Всепогодная 1 Мп камера IPTRONIC IPT-QHD720BM(3,6) с гарантией 5 лет является мультиформатной и может вести AHD/CVI/TVI/CVBS видеонаблюдение 24 часа в сутки. Ее компактный эргономичный корпус имеет защиту IP66, в функционале есть опции баланса белого и подавления шумов, а купить камеру IPT-QHD720BM(3,6) можно в компании «Видеоглаз» по удивительно низкой цене.
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Rubetek станет участником выставки Securika/MIPS
Rubetek \\ 10.03.2017 13:36
IPTRONIC и компания «Видеоглаз» анонсируют 1 Мп мультиформатную камеру IPT-QHD720DM(3,6)
ВИДЕОГЛАЗ \\ 10.03.2017 11:42
Новые HD-AHD видеокамеры MASTER в ТД «Лидер-СБ»
ТД «Лидер-СБ» \\ 10.03.2017 11:33
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