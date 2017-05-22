Росгвардия займется мониторингом соцсетей
Росгвардия займется мониторингом соцсетей
Новости участников портала \\ 26.05.2017 13:41 \\ Медиасовет КС НСБ России \\ Москва
Дмитрий Галочкин заявил о том, что Медиасовет КС НСБ готов сотрудничать с ведомством в данном вопросе и делиться своими наработками
В Росгвардии планируют обучать IT-специалистов и специалистов по мониторингу социальных сетей. Об этом сообщил первый заместитель главкома войск Росгвардии генерал-полковник Сергей Меликов.
Он подчеркнул, что деятельность подобных специалистов помогла бы предотвратить преступления, подобные нападению на 141-й полк Росгвардии, дислоцированный в станице Наурской. (Напомним, в ночь на 24 марта произошло нападение на воинскую часть Росгвардии в станице Наурская в Чечне. Группа вооруженных боевиков, воспользовавшись туманом, попыталась проникнуть на территорию военного городка Национальной гвардии, но ее обнаружил войсковой отряд, который вступил с бандитами в бой. Шесть нападавших были уничтожены, погибли шестеро военнослужащих).
Как сообщается на медиапортале "Хранитель", сопредседатель Координационного совета НСБ России, заместитель председателя Комиссии ОП РФ по общественному контролю Дмитрий Галочкин в свою очередь заявил о том, что Медиасовет КС НСБ России готов сотрудничать с Росгвардией в вопросе мониторинга соцсетей.
«Медиасовет КС НСБ России также ведет подобную работу, и мы готовы предоставлять нашу аналитику в профильные подразделения Росгвардии, чтобы совместно бороться с различными злоумышленниками», - заявил Галочкин.
Он отметил, что «информационные технологии шагнули далеко вперед и с каждым днем появляются различные новые механизмы, создающие, в том числе лазейки для всевозможных преступников». «Так, например, на последних слушаниях по информационной безопасности, которые проводил Медиасовет КС НСБ, участники рассказывали о том, как работают мошенники в сегменте «темного интернета» или о том, как наркоторговцы и другие силы используют популярные тренды в молодежной среде, чтобы продавать свое смертоносное зелье», - сообщил эксперт.
«Однако на сегодняшний день никто комплексно не рассматривает работу в сети с точки зрения общественной безопасности. Поэтому, конечно, со стороны государственных органов стратегически очень правильно держать «руку на пульсе» в этом направлении, и проведен
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