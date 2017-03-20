Решение для ритейла от ITV и компании “Видеоглаз» - теперь намного выгоднее

Решение для ритейла от ITV и компании “Видеоглаз» - теперь намного выгоднее

Решение для ритейла от ITV и компании “Видеоглаз» - теперь намного выгоднее

Новости участников портала \\ 24.03.2017 10:38 \\ ВИДЕОГЛАЗ \\ Москва

Ритейлеры получили возможность организовать решение для торговли на базе пакета ITV «Интеллект Лайт», причем подключить кассовый терминал теперь можно по низкой цене через компанию «Видеоглаз». Работа с отчетами по кассе через браузер включена в базовое ПО ITV «Интеллект Лайт»; кроме того, в продаже появился специальный пакет для розничной торговли Retail Pack.

Компания ITV сообщила о расширении функционала и о снижении стоимости решений для торговли на основе программного обеспечения «Интеллект Лайт». Разработчик снизил цену на подключение к кассовому терминалу, к тому же в рамках пакета Лайт появилась возможность работать с веб-отчетами по кассовым операциям. Ранее функция формирования отчетов по кассе через веб-браузер была доступна только покупателям полной версии ПК «Интеллект».

 

Кроме того, компания ITV представила пакет, созданный специально для розничной торговли, под названием Retail Pack. В рамках одного такого пакета можно подключить две видеокамеры (на них предоставляются соответствующие лицензии). Также при покупке Retail Pack будет доступно подключение к кассовому терминалу и специальная торговая видеоаналитика.

 

Так, при помощи программного обеспечения Retail Pack можно будет составлять тепловые карты торгового зала, отмечая в нем «холодные» и «горячие» зоны на основе распределения по залу покупателей. Программный комплекс Retail Pack с помощью подключенных к нему видеокамер определит загруженность кассовых узлов (то есть длину очередей в кассы) и «посчитает» всех посетителей магазина. Таким образом, на основе нового программного пакета для ритейла Retail Pack можно будет контролировать число посетителей в торговом зале, их распределение по зонам, а также минимально необходимое число касс для того, чтобы покупателям не нужно было стоять в очереди.

 

 Возможность контролировать розничную торговлю с помощью «умного» программного обеспечения означает повышение лояльности покупателей (нет очередей в кассах) и более эффективное использование торговых площадей (нет «холодных» зон). Кроме того, современные решения для ритейла позволяют снизить потери, повысить уровень обслуживания, сделать более надежным контроль кассовых операций - с мониторингом работы кассиров и с повышением раскрываемости финансовых махинаций. Специализированное ПО для торговли (такое, как Retail Pack) позволяет оперативно отреагировать на любую нестандартную ситуацию, а также быстро и беспристрастно решить конфликт с покупателем, а по вопросам покупки ПО для ритейла обращайтесь в компанию «Видеоглаз».

 

Источник: www.videoglaz.ru

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