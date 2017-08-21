Редакция журнала “Алгоритм безопасности” сообщает, что №4-2017 выложен в архив
Редакция журнала “Алгоритм безопасности” сообщает, что №4-2017 выложен в архив
Новости участников портала \\ 10.11.2017 15:22 \\ ООО "Алгоритм безопасности" \\ Санкт-Петербург
Все материалы доступны на сайте журнала в разделе “Архив номеров”.
Основные вопросы номера: задачи видеонаблюдения - автоматизированный анализ видеоизображений, распознавание номеров машин; системы охраны – новые требования и разработки; что такое “Умный дом”, угрозы системе безопасности – как им противостоять. А также нормы и правила в области пожарной безопасности объектов культуры и энергетической отрасли, ППУ автоматическим пожаротушением.
В номере предложения от производителей и поставщиков оборудования для создания систем безопасности. Компания Wagner предлагает аспирационную систему раннего обнаружения пожара TITANUS для объектов, которые не возможно защитить классическими извещателями, а “ПО “Спецавтоматика” (г.Бийск) - интеллектуальные технологии тушения. Свою новую разработку - адресную систему пожарной сигнализации “Планета” представила компания “ТК Планета ОПС”. В разделе системы и оборудование видеонаблюдения компании ITV, VIT, Panasonic, SUPERWAVE рассказали о своей совместной работе по модернизации и повышении надежности системы видеонаблюдения для морского пассажирского порта в Санкт-Петербурге. Honeywell представила камеры для экстремальных условий применения. О тактике применения поворотных камер на периметре на примере “BOLID VCI-529” рассказала компания “Болид”, а Hikvision о высокотехнологичном решении для каждого дома EZVIZ.
Ряд статей посвящен новым разработкам программного обеспечения: Программный комплекс “Efros Config Inspector”, разработанный ООО “Газинформсервис”, является решением, которое хоть и не защищает бизнес напрямую от угроз ИБ, но помогает оперативно реагировать на возникающие изменения. Современная технология OPC UA от компании НИКИРЭТ - набор стандартов, определяющих унифицированные способы безопасной передачи данных и порядок взаимодействия устройств в них. Компания “Альтоника” представила ассортимент выпускаемого беспроводного оборудования для объектов различного назначения от мелких до крупных и территориально распределенных.
Заходите на сайт журнала www.algoritm.org читайте и скачивайте полезные и нужные Вам для работы материалы.
Задавайте вопросы редакции.
Получить печатную версию “Алгоритма безопасности” №4-2017 можно в редакции.
www.algoritm.org +7 (812) 331 12 60 podpiska@algoritm.org
Поставьте задачу – Алгоритм уже есть
Новости участников портала
Детектор отсутствия касок - новинка Macroscop для производства и строек
Новости участников портала \\ 10.11.2017 12:18 \\ Macroscop \\ Пермь
Это интеллектуальный модуль, который помогает контролировать соблюдение техники безопасности на производстве и стройках. Он сообщает оператору видеосистемы, когда в кадре появляется человек без каски.
Новая HD-AHD видеокамера Tantos в ТД «Лидер-СБ»
Новости участников портала \\ 10.11.2017 12:09 \\ ТД «Лидер-СБ» \\ Москва
ТД «Лидер-СБ» объявляет о поступлении в продажу новой HD-AHD видеокамеры Tantos TSc-P5HDf (3.6).
GSM сигнализация Часовой от вора и пожара для дома, гаража, квартиры, дачи!
Новости участников портала \\ 10.11.2017 11:50 \\ Охрана и Комфоррт \\ Екатеринбург
В этом году мы начали поставки GSM сигнализации рязанского производителя.
Хорошие новости: теперь компания "Амиком" работает на час больше
Новости участников портала \\ 09.11.2017 19:12 \\ ООО «АМИКОМ ТРЕЙД» \\ Москва
С 1 ноября офис компании "Амиком" работает до 19.00
Приглашаем на конференцию "Взаимодействие служб предприятия на базе многофункциональных систем безопасности"
Новости участников портала \\ 09.11.2017 17:32 \\ Avtoritet.Net \\ Санкт-Петербург
Конференция "Взаимодействие служб промышленного предприятия для предотвращения ЧС и несчастных случаев на базе многофункциональных систем безопасности" собирает руководителей и специалистов различных служб предприятия: безопасности, противопожарной защиты, ГО и ЧС, главного технолога, эксплуатации
Новые IP-видеокамеры Dahua в ТД «Лидер-СБ»
Новости участников портала \\ 09.11.2017 12:12 \\ ТД «Лидер-СБ» \\ Москва
ТД «Лидер-СБ» объявляет о поступлении в продажу новых IP-видеокамер Dahua DH-IPC-A26P и DH-IPC-K26P.
Болей за наших с УМКОЙ!
Новости участников портала \\ 09.11.2017 11:39 \\ ООО "Элеста" \\ Санкт-Петербург
Об охранных устройствах «УМКА-Юпитер» рассказали руководители самарского управления Вневедомственной охраны в рамках итогового совещания о результатах работы за 9 месяцев 2017 года.
Видеорегистратор Panasonic WJ-NX200K
Новости участников портала \\ 08.11.2017 22:19 \\ Tatris \\ Москва
Компания Tatris, на правах официального дилера Panasonic, представляет высокопроизводительный и расширяемый видеорегистратор Panasonic WJ-NX200K с поддержкой H.265/H.264, встроенным графическим интерфейсом и надежной системой шифрования end-to-end без использования компьютера.
Tatris представляет новый бренд на российском рынке систем безопасности
Новости участников портала \\ 08.11.2017 22:12 \\ Tatris \\ Москва
Компания Tatris, на правах официального дистрибьютора, выводит на российский рынок систем безопасности продукцию подразделения SDS компании Samsung.
Tatris представляет надежное и удобное iSCSI-хранилище Wisenet SRB-160S
Новости участников портала \\ 08.11.2017 22:03 \\ Tatris \\ Москва
Компания Tatris на правах официального дистрибьютора Hanwha Techwin представляет внешнее 16-дисковое iSCSI-хранилище Wisenet SRB-160S.
Другие новости
Детектор отсутствия касок - новинка Macroscop для производства и строек
Macroscop \\ 10.11.2017 12:18
Новая HD-AHD видеокамера Tantos в ТД «Лидер-СБ»
ТД «Лидер-СБ» \\ 10.11.2017 12:09
Новости
Требуются монтажники!!
Новое на портале \\ 21.08.2017
ООО «ГК «УРАЛ» требуются монтажники ОПС
ESET: мошенники подделали популярную программу Microsoft
Информационная безопасность \\ 10.11.2017
ESET обнаружила сайт, распространяющий мошенническую версию Windows Movie Maker – популярной программы Microsoft для создания и редактирования видео. Сайт попадает в топ выдачи поисковиков Google и Bing.
Три дня биометрии! Регистрируйтесь и приходите 22–24 ноября на форум All-over-IP 2017
Выставки \\ 09.11.2017
Главный биометрический день форума All-over-IP 2017 – 24 ноября. В этот день проходит конференция "Биометрия". В двух залах параллельно.
Статьи
Глубокий расчет. Как 3D-технологии помогают считать людей и делают жизнь проще?
Видеонаблюдение \\ По нашей оценке, при работе с интеллектуальными модулями во главу угла пользователи ставят точность и простоту управления функцией. Когда мы приняли концепцию развития продукта Macroscop через его упрощение, одной из локальных вех этого упрощения стала переработка популярного подсчета посетителей.
IDIS рассказал SourceSecurity о результативности технологий Машинного Обучения и Искусственного интеллекта
Видеонаблюдение \\ Потенциальное воздействие нейросетей и искусственного интеллекта (ИИ) проясняется на рынке только сейчас. Такие поставщики систем видеонаблюдения, как IDIS, развивают технологии машинного обучения и начинают работы по их внедрению через несколько месяцев.
Найден способ блокировки Bad Rabbit
Защита информации \\ Эксперты нашли способ заблокировать активность нашумевшего шифровальщика Bad Rabbit, терроризирующего СМИ России и Украины.
Bad Rabbit: новая эпидемия шифровальщика
Защита информации \\ В 2017 году уже было зафиксировано две крупнейших эпидемии шифровальщиков — мы говорим про здорово нашумевшие WannaCry и ExPetr (он же Petya и одновременно NotPetya) — а теперь, похоже, начинается третья. На этот раз шифровальщика зовут Bad Rabbit — по крайней мере такое имя написано на странице в даркнете, на которую его создатели отправляют за выяснением деталей.