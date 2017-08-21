Редакция журнала “Алгоритм безопасности” сообщает, что №4-2017 выложен в архив

Новости участников портала \\ 10.11.2017 15:22 \\ ООО "Алгоритм безопасности" \\ Санкт-Петербург

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Основные вопросы номера: задачи видеонаблюдения - автоматизированный анализ видеоизображений, распознавание номеров машин; системы охраны – новые требования и разработки; что такое “Умный дом”, угрозы системе безопасности – как им противостоять. А также нормы и правила в области пожарной безопасности объектов культуры и энергетической отрасли, ППУ автоматическим пожаротушением.

В номере предложения от производителей и поставщиков оборудования для создания систем безопасности. Компания Wagner предлагает аспирационную систему раннего обнаружения пожара TITANUS для объектов, которые не возможно защитить классическими извещателями, а “ПО “Спецавтоматика” (г.Бийск) - интеллектуальные технологии тушения. Свою новую разработку - адресную систему пожарной сигнализации “Планета” представила компания “ТК Планета ОПС”. В разделе системы и оборудование видеонаблюдения компании ITV, VIT, Panasonic, SUPERWAVE рассказали о своей совместной работе по модернизации и повышении надежности системы видеонаблюдения для морского пассажирского порта в Санкт-Петербурге. Honeywell представила камеры для экстремальных условий применения. О тактике применения поворотных камер на периметре на примере “BOLID VCI-529” рассказала компания “Болид”, а Hikvision о высокотехнологичном решении для каждого дома EZVIZ.

Ряд статей посвящен новым разработкам программного обеспечения: Программный комплекс “Efros Config Inspector”, разработанный ООО “Газинформсервис”, является решением, которое хоть и не защищает бизнес напрямую от угроз ИБ, но помогает оперативно реагировать на возникающие изменения. Современная технология OPC UA от компании НИКИРЭТ - набор стандартов, определяющих унифицированные способы безопасной передачи данных и порядок взаимодействия устройств в них. Компания “Альтоника” представила ассортимент выпускаемого беспроводного оборудования для объектов различного назначения от мелких до крупных и территориально распределенных.

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