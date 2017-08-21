Редакция журнала “Алгоритм безопасности” сообщает, что №4-2017 выложен в архив

Редакция журнала “Алгоритм безопасности” сообщает, что №4-2017 выложен в архив

Редакция журнала “Алгоритм безопасности” сообщает, что №4-2017 выложен в архив

Новости участников портала \\ 10.11.2017 15:22 \\ ООО "Алгоритм безопасности" \\ Санкт-Петербург

Все материалы доступны на сайте журнала в разделе “Архив номеров”.

Основные вопросы номера: задачи видеонаблюдения - автоматизированный анализ видеоизображений, распознавание номеров машин; системы охраны – новые требования и разработки; что такое “Умный дом”, угрозы системе безопасности – как им противостоять. А также нормы и правила в области пожарной безопасности объектов культуры и энергетической отрасли, ППУ автоматическим пожаротушением.
В номере предложения от производителей и поставщиков оборудования для создания систем безопасности. Компания Wagner предлагает аспирационную систему раннего обнаружения пожара TITANUS для объектов, которые не возможно защитить классическими извещателями, а “ПО “Спецавтоматика” (г.Бийск)  - интеллектуальные технологии тушения. Свою новую разработку  - адресную систему пожарной сигнализации “Планета” представила компания “ТК Планета ОПС”. В разделе системы и оборудование видеонаблюдения компании ITV, VIT, Panasonic, SUPERWAVE рассказали о своей совместной работе по модернизации и повышении надежности системы видеонаблюдения для морского пассажирского порта в Санкт-Петербурге. Honeywell представила камеры для экстремальных условий применения. О тактике применения поворотных камер на периметре  на примере “BOLID VCI-529” рассказала компания “Болид”, а Hikvision о высокотехнологичном решении для каждого дома EZVIZ.
Ряд статей посвящен новым разработкам программного обеспечения: Программный комплекс “Efros Config Inspector”, разработанный ООО “Газинформсервис”, является решением, которое хоть и не защищает бизнес напрямую от угроз ИБ, но помогает оперативно реагировать на возникающие изменения. Современная технология OPC UA от компании НИКИРЭТ - набор стандартов, определяющих унифицированные способы безопасной передачи данных и порядок взаимодействия устройств в них.  Компания “Альтоника” представила ассортимент выпускаемого беспроводного оборудования для объектов различного назначения от мелких до крупных и территориально распределенных.
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Новости участников портала

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Детектор отсутствия касок - новинка Macroscop для производства и строек

Детектор отсутствия касок - новинка Macroscop для производства и строек

Новости участников портала \\ 10.11.2017 12:18 \\ Macroscop \\ Пермь

Это интеллектуальный модуль, который помогает контролировать соблюдение техники безопасности на производстве и стройках. Он сообщает оператору видеосистемы, когда в кадре появляется человек без каски.

Новая HD-AHD видеокамера Tantos в ТД «Лидер-СБ»

Новая HD-AHD видеокамера Tantos в ТД «Лидер-СБ»

Новости участников портала \\ 10.11.2017 12:09 \\ ТД «Лидер-СБ» \\ Москва

ТД «Лидер-СБ» объявляет о поступлении в продажу новой HD-AHD видеокамеры Tantos TSc-P5HDf (3.6).

GSM сигнализация Часовой от вора и пожара для дома, гаража, квартиры, дачи!

GSM сигнализация Часовой от вора и пожара для дома, гаража, квартиры, дачи!

Новости участников портала \\ 10.11.2017 11:50 \\ Охрана и Комфоррт \\ Екатеринбург

В этом году мы начали поставки GSM сигнализации рязанского производителя.

Хорошие новости: теперь компания "Амиком" работает на час больше

Хорошие новости: теперь компания "Амиком" работает на час больше

Новости участников портала \\ 09.11.2017 19:12 \\ ООО «АМИКОМ ТРЕЙД» \\ Москва

С 1 ноября офис компании "Амиком" работает до 19.00

Приглашаем на конференцию "Взаимодействие служб предприятия на базе многофункциональных систем безопасности"

Приглашаем на конференцию "Взаимодействие служб предприятия на базе многофункциональных систем безопасности"

Новости участников портала \\ 09.11.2017 17:32 \\ Avtoritet.Net \\ Санкт-Петербург

Конференция "Взаимодействие служб промышленного предприятия для предотвращения ЧС и несчастных случаев на базе многофункциональных систем безопасности" собирает руководителей и специалистов различных служб предприятия: безопасности, противопожарной защиты, ГО и ЧС, главного технолога, эксплуатации

Новые IP-видеокамеры Dahua в ТД «Лидер-СБ»

Новые IP-видеокамеры Dahua в ТД «Лидер-СБ»

Новости участников портала \\ 09.11.2017 12:12 \\ ТД «Лидер-СБ» \\ Москва

ТД «Лидер-СБ» объявляет о поступлении в продажу новых IP-видеокамер Dahua DH-IPC-A26P и DH-IPC-K26P.

Болей за наших с УМКОЙ!

Болей за наших с УМКОЙ!

Новости участников портала \\ 09.11.2017 11:39 \\ ООО "Элеста" \\ Санкт-Петербург

Об охранных устройствах «УМКА-Юпитер» рассказали руководители самарского управления Вневедомственной охраны в рамках итогового совещания о результатах работы за 9 месяцев 2017 года.

Видеорегистратор Panasonic WJ-NX200K

Видеорегистратор Panasonic WJ-NX200K

Новости участников портала \\ 08.11.2017 22:19 \\ Tatris \\ Москва

Компания Tatris, на правах официального дилера Panasonic, представляет высокопроизводительный и расширяемый видеорегистратор Panasonic WJ-NX200K с поддержкой H.265/H.264, встроенным графическим интерфейсом и надежной системой шифрования end-to-end без использования компьютера.

Tatris представляет новый бренд на российском рынке систем безопасности

Tatris представляет новый бренд на российском рынке систем безопасности

Новости участников портала \\ 08.11.2017 22:12 \\ Tatris \\ Москва

Компания Tatris, на правах официального дистрибьютора, выводит на российский рынок систем безопасности продукцию подразделения SDS компании Samsung.

Tatris представляет надежное и удобное iSCSI-хранилище Wisenet SRB-160S

Tatris представляет надежное и удобное iSCSI-хранилище Wisenet SRB-160S

Новости участников портала \\ 08.11.2017 22:03 \\ Tatris \\ Москва

Компания Tatris на правах официального дистрибьютора Hanwha Techwin представляет внешнее 16-дисковое iSCSI-хранилище Wisenet SRB-160S.

Другие новости

Детектор отсутствия касок - новинка Macroscop для производства и строек

Macroscop \\ 10.11.2017 12:18

Новая HD-AHD видеокамера Tantos в ТД «Лидер-СБ»

ТД «Лидер-СБ» \\ 10.11.2017 12:09

GSM сигнализация Часовой от вора и пожара для дома, гаража, квартиры, дачи!

Охрана и Комфоррт \\ 10.11.2017 11:50

Новости

Требуются монтажники!!

Новое на портале \\ 21.08.2017

ООО «ГК «УРАЛ» требуются монтажники ОПС

ESET: мошенники подделали популярную программу Microsoft

ESET: мошенники подделали популярную программу Microsoft

Информационная безопасность \\ 10.11.2017

ESET обнаружила сайт, распространяющий мошенническую версию Windows Movie Maker – популярной программы Microsoft для создания и редактирования видео. Сайт попадает в топ выдачи поисковиков Google и Bing.

Три дня биометрии! Регистрируйтесь и приходите 22–24 ноября на форум All-over-IP 2017

Три дня биометрии! Регистрируйтесь и приходите 22–24 ноября на форум All-over-IP 2017

Выставки \\ 09.11.2017

Главный биометрический день форума All-over-IP 2017 – 24 ноября. В этот день проходит конференция "Биометрия". В двух залах параллельно.

Статьи

Глубокий расчет. Как 3D-технологии помогают считать людей и делают жизнь проще?

Глубокий расчет. Как 3D-технологии помогают считать людей и делают жизнь проще?

Видеонаблюдение \\ По нашей оценке, при работе с интеллектуальными модулями во главу угла пользователи ставят точность и простоту управления функцией. Когда мы приняли концепцию развития продукта Macroscop через его упрощение, одной из локальных вех этого упрощения стала переработка популярного подсчета посетителей.

IDIS рассказал SourceSecurity о результативности технологий Машинного Обучения и Искусственного интеллекта

IDIS рассказал SourceSecurity о результативности технологий Машинного Обучения и Искусственного интеллекта

Видеонаблюдение \\ Потенциальное воздействие нейросетей и искусственного интеллекта (ИИ) проясняется на рынке только сейчас. Такие поставщики систем видеонаблюдения, как IDIS, развивают технологии машинного обучения и начинают работы по их внедрению через несколько месяцев.

Найден способ блокировки Bad Rabbit

Найден способ блокировки Bad Rabbit

Защита информации \\ Эксперты нашли способ заблокировать активность нашумевшего шифровальщика Bad Rabbit, терроризирующего СМИ России и Украины.

Bad Rabbit: новая эпидемия шифровальщика

Bad Rabbit: новая эпидемия шифровальщика

Защита информации \\ В 2017 году уже было зафиксировано две крупнейших эпидемии шифровальщиков — мы говорим про здорово нашумевшие WannaCry и ExPetr (он же Petya и одновременно NotPetya) — а теперь, похоже, начинается третья. На этот раз шифровальщика зовут Bad Rabbit — по крайней мере такое имя написано на странице в даркнете, на которую его создатели отправляют за выяснением деталей.

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