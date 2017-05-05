Редакция журнала “Алгоритм безопасности” сообщает, что №1-2017 выложен в архив

Новости участников портала \\ 17.05.2017 15:42 \\ ООО "Алгоритм безопасности" \\ Санкт-Петербург

В номере: биометрия - критерии выбора и надежности глазами производителей, проектировщиков и инсталляторов. Видеонаблюдение для СКУД. Рассмотрены вопросы мониторинга и предоставления услуг пультовой охраны.

Традиционно подняты вопросы пожарной безопасности, в частности о сверхраннем обнаружении пожара и огнестойких кабельных линиях.

В номере много интересных новинок от компаний-производителей.

ООО “Газинформсервис”, предлагает свой новый продукт “АЗСП”, который с одной стороны является системой электронного документооборота, а с другой стороны — средством автоматизации процессов оформления заявки на пропуск.

Компания “Альтоника СБ” рассказала о своей инновационной высокофункциональной системе радиоканальной передачи информации “Базальт”.

ООО “ТвинПро” представил АПК “Бастион-2”, который обеспечивает единые мониторинг, управление и протоколирование событий разнородных систем безопасности объекта.

Охранное бюро “Сократ” представило новую линейку приборов “Приток-А”, который позволяет организовать охранно-пожарную систему любой сложности и под любые потребности.

Интересную серию электромагнитных замков “ШЕРИФ” для уличного и внутреннего применения представил российский разработчик и производитель ИТЦ “ПРОМИКС”

Компания Axis Communications предлагает новые программные приложения собственной разработки, позволяющие упростить и ускорить весь процесс проектирования CCTV.

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