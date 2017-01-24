Pyronix в ГК "АНГАРЕЙОН"!

PYRONIX - качественное оборудование охранных, охранно-пожарных сигнализаций. Проводное и беспроводное оборудование, получившее мировую признательность и известность за счет высококлассных технологий производства и надежности. Радиоканальная линейка оборудования обеспечивает дальность работы с контрольными панелями или радиоканальными автономными приемниками на расстоянии до 1600 метров (на открытом пространстве) по двухстороннему защищенному каналу связи. Разрешенный в России диапазон радиоканала . Наличие пожарного сертификата! Гарантия на оборудование составляет 3 года.

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