Новости участников портала \\ 18.04.2017 17:05 \\ ООО "Алгоритм безопасности" \\ Санкт-Петербург

Редакция журнала “Алгоритм безопасности” продолжает публикацию материалов свежего номера №1-2017 . Ранее были опубликованы статьи тематического раздела по биометрии, сегодня мы предлагаем еще три статьи из этого выпуска, посвященные вопросам пультовой охраны.

В статье Сергея Никифорова, Игоря Баринова и Сергея Борисова, ФКУ НИЦ “Охрана” Росгвардии,

рассмотрено решение актуальных вопросов при эксплуатации на пульте централизованной охраны различных систем централизованного наблюдения, в части сопряжения объектового оборудования и программных комплексов различных производителей СЦН.

Что происходит с рынком охранных услуг и как выжить в условиях жесточайшей конкуренции, рассказал в своей статье Константин Суханов генеральный директор компания Sunros,официальный дистрибьютор ELDES в России. Он пишет: “По мнению экспертов рынка, одно из наиболее перспективных направлений — предоставление услуг пультовой охраны небольшим организациям и частным лицам”. В сложившихся условиях, для руководителя на первый план выходит проблема снижения расходов. Единственным выходом оказывается уменьшение себестоимости объектового оборудования. Производители, в свою очередь, следуя тенденциям рынка, уже сегодня предлагают рынку современные охранные системы, в которых наличие таких функций, как компактность, беспроводное подключение аксессуаров и онлайн-управление является нормой. В продолжение этой темы Охранное бюро “СОКРАТ” г. Иркутск представил новую разработку контроллер охранно-пожарный Приток-А КОП-04 (-05), который включает в себя большое количество интересных решений и позволяет организовать охранную систему любой сложности, включая выполнение функций “умного дома”. Связь с пультом централизованной охраны осуществляется через сеть Интернет.