Новости участников портала \\ 21.12.2017 18:26 \\ ООО "Алгоритм безопасности" \\ Санкт-Петербург

Система противопожарной защиты направлена, прежде всего, на раннее обнаружение и своевременное предотвращение пожара. В №5 “Алгоритм безопасности” опубликован ряд статей, посвященных этой теме.

Александр Зайцев продолжил публикацию статей о пожарных приборах управления. В статье “Приборы управления речевым оповещением. Задачи, которые придется решать” автором рассмотрены вопросы, связанные с отечественными и зарубежными требованиями к приборам управления и системам в целом. Рассмотрены некоторые аспекты построения VACIE и СОУЭ 3‑5 типа.

Задачи по своевременному обнаружению и даже по предупреждению возгорания успешно решает компания Wagner. В своем арсенале она имеет самые надежные средства защиты. Одно из которых полностью исключает возможность возгорания, при этом не исключает возможности кратковременного присутствия в контролируемом помещении обслуживающего персонала – это установка OxyReduct® по снижению и контролю концентрации кислорода. Описание установки и принципы действия описаны в статье “IT-революции. Безопасный режим!”

Свою новую разработку - мультикритериальный аспирационный извещатель ИПА v4, обеспечивающий “активное” обнаружение пожара и высокий уровень защиты, который обладает высокой информативностью отображаемых параметров, представила ЗАО “ПО “Спецавтоматика” в статье “Аспирационный пожарный извещатель”.

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