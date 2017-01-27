Прорыв на рынке систем безопасности!

Новости участников портала \\ 03.02.2017 14:53 \\ Консорциум "Интегра-С" \\ Самара

Российский Консорциум «Интегра-С» впервые в мире привязал видеоизображение к координатам пространства и времени (Изобретение№2602389), что координально меняет системы безопасности.

Российский Консорциум «Интегра-С» впервые в мире привязал видеоизображение к координатам пространства и времени (Изобретение№2602389), что координально меняет системы безопасности.

При наложении сектора обзора на 3D местность планеты и совмещении с трекером перемещения, система позволяет видеть расположение объектов (как стационарных, так и подвижных) в пространстве и времени, таким образом, создается виртуальный 3D мир с объективной реальностью!