Новости участников портала \\ 27.02.2017 19:46 \\ Видеомакс, ООО \\ Москва

12 апреля 2017 года в Москве состоится первая конференция для PROектировщиков IP-Videoнаблюдения «PROIPvideo 2017». Тема конференции PROIPvideo 2017: Технологии для успешного проекта видеонаблюдения

12 апреля 2017 года в Москве состоится первая конференция для PROектировщиков IP-Videoнаблюдения «PROIPvideo 2017».

Тема конференции PROIPvideo 2017: Технологии для успешного проекта видеонаблюдения.

PROIPvideo – это профессиональный взгляд на новые технологии от технических экспертов, ведущих вендоров и лидеров отрасли систем безопасности и сопутствующего оборудования.

PROIPvideo – это знаковое событие в сфере систем безопасности, которое объединит на одной площадке слушателей и докладчиков одной целью - создать успешный проект видеонаблюдения, начиная с выбора проектного решения и заканчивая периферийным оборудованием и построением СКС.

Мы организовали не просто отраслевое мероприятие, а создали новый формат для расширения коммуникативных возможностей. Темы докладов и тезисов задают направление для разговоров, но вы можете непосредственно повлиять на содержание выступлений. Оставить вопрос или пожелания к содержанию каждого доклада можно на странице конференции. Учитываются все пожелания.

Вас ждут 8 авторитетных спикеров, ведущих технических экспертов, 5 часов исключительно информативных выступлений без маркетинга и 8 лидеров отраслевых направлений видеонаблюдения и IT, таких как Axis, ITV, Видеомакс, Adaptec, Seagate, APC, Allied Telesis, Hyperline.

Ведущие производители камер, программного обеспечения, систем хранения, серверов, коммуникационного и периферийного оборудования, СКС, приоткроют завесу тайны и представят свой взгляд на будущее технологий.

В процессе конференции вы узнаете о:

Новых технологиях в видеонаблюдении,

Способах оптимизации стоимости проекта,

Представлении о правильном построении систем,

Выборе качественного оборудования,

Преимуществах использования высокотехнологичных решений.

Ознакомиться подробнее с программой конференции и зарегистрироваться на «PROIPvideo 2017» вы можете на странице конференции http://proipvideo.ru/