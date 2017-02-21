PROIPvideo 2017 – конференция для проектировщиков видеонаблюдения
PROIPvideo 2017 – конференция для проектировщиков видеонаблюдения
Новости участников портала \\ 27.02.2017 19:46 \\ Видеомакс, ООО \\ Москва
12 апреля 2017 года в Москве состоится первая конференция для PROектировщиков IP-Videoнаблюдения «PROIPvideo 2017». Тема конференции PROIPvideo 2017: Технологии для успешного проекта видеонаблюдения
12 апреля 2017 года в Москве состоится первая конференция для PROектировщиков IP-Videoнаблюдения «PROIPvideo 2017».
Тема конференции PROIPvideo 2017: Технологии для успешного проекта видеонаблюдения.
PROIPvideo – это профессиональный взгляд на новые технологии от технических экспертов, ведущих вендоров и лидеров отрасли систем безопасности и сопутствующего оборудования.
PROIPvideo – это знаковое событие в сфере систем безопасности, которое объединит на одной площадке слушателей и докладчиков одной целью - создать успешный проект видеонаблюдения, начиная с выбора проектного решения и заканчивая периферийным оборудованием и построением СКС.
Мы организовали не просто отраслевое мероприятие, а создали новый формат для расширения коммуникативных возможностей. Темы докладов и тезисов задают направление для разговоров, но вы можете непосредственно повлиять на содержание выступлений. Оставить вопрос или пожелания к содержанию каждого доклада можно на странице конференции. Учитываются все пожелания.
Вас ждут 8 авторитетных спикеров, ведущих технических экспертов, 5 часов исключительно информативных выступлений без маркетинга и 8 лидеров отраслевых направлений видеонаблюдения и IT, таких как Axis, ITV, Видеомакс, Adaptec, Seagate, APC, Allied Telesis, Hyperline.
Ведущие производители камер, программного обеспечения, систем хранения, серверов, коммуникационного и периферийного оборудования, СКС, приоткроют завесу тайны и представят свой взгляд на будущее технологий.
В процессе конференции вы узнаете о:
- Новых технологиях в видеонаблюдении,
- Способах оптимизации стоимости проекта,
- Представлении о правильном построении систем,
- Выборе качественного оборудования,
- Преимуществах использования высокотехнологичных решений.
Ознакомиться подробнее с программой конференции и зарегистрироваться на «PROIPvideo 2017» вы можете на странице конференции http://proipvideo.ru/
Новости участников портала
Вебинар «Проектирование подсистемы хранения видеоданных в IP-видеонаблюдении»
Новости участников портала \\ 27.02.2017 19:41 \\ Видеомакс, ООО \\ Москва
При проектировании IP-видеонаблюдения решается множество сопутствующих задач. Одна из них - обеспечение надежной записи и хранения видеоданных. Какой вариант организации хранения данных оптимален для IP видеонаблюдения? Как правильно рассчитать архив? Эти и другие темы в нашем вебинаре!
На рынке появился 16 канальный IP видеорегистратор Bosch с записью видео с разрешением до 8 МР от любых IP-камер
Новости участников портала \\ 27.02.2017 17:39 \\ АРМО-Системы \\ Москва
Серия устройств DIVAR network 2000 объединяет различные по базовому оснащению видеорегистраторы.
Новые IP-видеокамеры Expert в ТД «Лидер-СБ»
Новости участников портала \\ 27.02.2017 11:02 \\ ТД «Лидер-СБ» \\ Москва
ТД «Лидер-СБ» объявляет о поступлении в продажу новых IP-видеокамер Expert EN4-87B3.6NI-DH и EN-77Z3NIL-UDH.
СИГМА-ИС и компания «Видеоглаз» представляют новые АРМ модули в СПО ИНДИГИРКА
Новости участников портала \\ 27.02.2017 10:20 \\ ВИДЕОГЛАЗ \\ Москва
В составе СПО ИНДИГИРКА появилось несколько новых модулей: ИД-СПО-АБП. АРМ - бюро пропусков, ИД-СПО-АТЗ. АРМ - терминал заявок, ИД-СПО-АБП. АРМ - согласование заявок и ИД-СПО-КПП. АРМ - контрольно-пропускной пункт. Новые АРМ модули служат для оформления пропусков, для формирования и утверждения заявок, а также для управления доступом и фото-идентификации пользователей. По вопросам приобретения необходимых для работы лицензий обращайтесь в компанию «Видеоглаз».
Новые мультиформатные видеокамеры Expert в ТД «Лидер-СБ»
Новости участников портала \\ 22.02.2017 11:25 \\ ТД «Лидер-СБ» \\ Москва
ТД «Лидер-СБ» объявляет о поступлении в продажу новых мультиформатных видеокамер Expert ED3-ULTRA-B3.6 и EN12-ULTRA-V12.
Безопасность по лучшим ценам – от «СБ-Системс» из СПб по франшизе с «Видеоглазом»
Новости участников портала \\ 22.02.2017 10:34 \\ ВИДЕОГЛАЗ \\ Москва
Компания «СБ-Системс» из Санкт-Петербурга предлагает в рамках франшизы оптимальную стоимость видеонаблюдения, контроля доступа, охраны периметра и других средств технической безопасности. По условиям партнерского соглашения «Официальный инсталлятор ВИДЕОГЛАЗ» клиенты «СБ-Системс» покупают только качественные товары - по низким ценам и с пожизненной гарантией на оборудование в сервисе.
Социальные проекты в области безопасности
Новости участников портала \\ 21.02.2017 13:35 \\ ООО "Элеста" \\ Санкт-Петербург
Вице-губернатор Санкт-Петербурга Николай Бондаренко и Глава администрации Выборгского района Валерий Гарнец положительно оценили новые разработки компании «Элеста» в области систем безопасности, представленные в рамках отчета главы администрации Выборгского района Санкт-Петербурга.
«АРМО-Системы» представлена купольная поворотная IP камера Smartec с 6 MP сенсором Sony и 3,6-10 мм оптикой
Новости участников портала \\ 21.02.2017 13:35 \\ АРМО-Системы \\ Москва
6-мегапиксельный сенсор новой купольной IP-камеры Smartec обеспечивает достаточно высокую детализацию изображения для распознавания лиц людей и других объектов в кадре, а также корректную работу средств видеоаналитики.
Macroscop представлен на центральной выставке отрасли безопасности в Бельгии
Новости участников портала \\ 21.02.2017 11:57 \\ Macroscop \\ Пермь
15-16 февраля программный комплекс для IP-камер Macroscop был представлен на выставке New Security, Бельгия. ПО с интеллектуальными возможностями демонстрировалось на стендах двух ведущих дистрибьюторов продукции для видеонаблюдения в регионе – компаний Visuatech и ByDemes.
Оборудование нового бренда - Сибирский Арсенал в ТД «Лидер-СБ»
Новости участников портала \\ 21.02.2017 11:34 \\ ТД «Лидер-СБ» \\ Москва
ТД «Лидер-СБ» объявляет о поступлении в продажу охранно-пожарного оборудования нового бренда «Сибирский Арсенал».
Другие новости
Новые IP-видеокамеры CNB в ТД «Лидер-СБ»
ТД «Лидер-СБ» \\ 01.03.2017 11:20
IPTRONIC и компания «Видеоглаз» анонсируют 1 Мп уличную AHD/CVI/TVI/CVBS камеру IPT-QHD720BM(2,8-12)
ВИДЕОГЛАЗ \\ 01.03.2017 11:16
Новости
В Алматы пройдет самое масштабное ИБ-событие
Выставки \\ 01.03.2017
В Южной столице Казахстана ждут II конференцию «Код ИБ».
ТБ Форум 2017: производители и интеграторы представили технологии для спортивных объектов в преддверии ЧМ-2018
Выставки \\ 01.03.2017
7 февраля при поддержке Комитета Совета Федерации РФ по обороне и безопасности, Правительства Москвы и Комиссии Мосгордумы по безопасности в рамках ТБ Форума 2017 прошла конференция "Обеспечение безопасности во время проведения спортивных массовых мероприятий".
Ростовские специалисты назвали 10 главных проблем ИБ
Выставки \\ 21.02.2017
9 февраля 2017 г. «Код информационной безопасности» уже во второй раз состоялся в южной столице России и собрал более 100 ИБ-профессионалов
Статьи
Отследить перемещение человека по всем камерам системы. Межкамерный трекинг – новая перспективная технология мирового рынка
Видеонаблюдение \\ Межкамерный трекинг - сравнительно молодая функция видеоанализа, позволяющая построить траекторию перемещения человека по всем камерам видеосистемы с неперекрывающимися областями наблюдения. Сегодня она представлена в единственной реализации на российском рынке и в 2-3 решениях на мировом уровне.
Видеонаблюдение. Достижения и перспективы
Видеонаблюдение \\ Можно считать, что видеонаблюдение победно и стремительно развивается чуть более двадцати лет. По крайне мере в России. Нельзя сказать, что в СССР, а затем в России не было телекамер. Еще в 1971 году у меня на работе использовали установку промышленного телевидения ПТУ-27М, выпущенную заводом 323 НИИ промышленного телевидения "Растр" из Великого Новгорода.
AHD видеонаблюдение
Видеонаблюдение \\ AHD это технология передачи посредством обычного коаксиального кабеля отлично детализированной картинки.
Применение систем пожаротушения тонкорсапыленной водой для защиты гостиничных комплексов
Пожарная безопасность \\ В статье описаны основные особенности возникновения и развития пожаров в отелях, изложены преимущества применения установок ТРВ для защиты помещений такого рода, приведены некоторые типовые решения по защите системами пожаротушения тонкораспыленной водой высокого давления помещений гостиничного фонд