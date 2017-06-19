Новости участников портала \\ 20.06.2017 19:41 \\ ООО "ТерраЛинк" \\ Москва

Компания TerraLink, официальный дистрибьютор карт-принтеров и расходных материалов HID FARGO в России и Казахстане, представляет принтер HID FARGO DTC5500LMX для прямой печати и ламинирования пластиковых карт.

Компания TerraLink, официальный дистрибьютор карт-принтеров и расходных материалов HID FARGO в России и Казахстане, представляет принтер HID FARGO DTC5500LMX для прямой печати и ламинирования пластиковых карт.

Карт-принтер DTC5500LMX с технологией Direct-to-Card разработан для организаций, с потребностью в ежедневной печати и ламинировании больших объемов долговечных карт с низкой себестоимостью. Решение подходит для крупных корпораций, ВУЗов, государственных структур или здравоохранительных учреждений.

Принтер всегда готов к работе, даже после длительного перерыва

Благодаря технологии iON™ ламинатор нагревается до рабочей температуры всего за 45 секунд. Таким образом, принтер выпускает первую карту в течение нескольких секунд — на 80% быстрее других принтеров с функцией ламинирования.

Безотходное ламинирование с низкими затратами

Безотходная ламинирующая пленка PolyGuard™ LMX с нанесением 94% по поверхности карты, сокращает затраты на расходные материалы в 2 раза.

Функция использования двух материалов позволяет наносить различный ламинат с лицевой и обратной стороны карты.

Выпуск карт с помощью беспроводного подключения

Модуль Wi-Fi (опция) позволяет использовать карт-принтер в любой момент и в любом месте. Кроме того, для централизованного или дистанционного выпуска карт доступа встроены порты Ethernet и USB.

Безопасность

Кодирование передачи данных по стандарту AES 256, замки на накопителях карт и отсеках для расходных материалов (опционально) обеспечивают физическую безопасность, ограничивая несанкционированный доступ к оборудованию. Флуоресцентная красящая панель создает дополнительную степень защиты карты.

Кодирование карт в соответствии с задачами

Операции персонализации и кодирования идентификационных карт производятся в рамках одной процедуры без ручного перемещения карт.

Возможные конфигурации принтера

HID FARGO DTC5500LMX обладает модульной конструкцией, в основе которой базовые модели и дополнительные модули. Система печати модифицируется в соответствии с текущими задачами. Таким образом, можно легко модернизировать принтер для выпуска пластиковых карт необходимой конфигурации.

· HID 56305 Базовая модель

HID 56306 с кодировщиком магнитной полосы ISO

HID 56307 с кодировщиком HID PROX / кодировщиком 13.56МГц (iCLASS, MIFARE/DESFire) / кодировщиком контактных смарт-карт (Omnikey Cardman 5121 и 5125)

HID 56308с кодировщиком iCLASS SE, iCLASS, MIFARE/DESFire, HID Prox (OMNIKEY Cardman 5127) HID 56309 с кодировщиком HID PROX / кодировщиком 13.56МГц (iCLASS, MIFARE/DESFire) / кодировщиком контактных смарт-карт (Omnikey Cardman 5121 и 5125) +Замки.



Официальный дистрибьютор DTC5500LMX

TerraLink — единственный дистрибьютор HID Global с сервисными центрами и в России и в Казахстане по ремонту и обслуживанию принтеров HID FARGO.

Сертифицированные HID Global сервисные инженеры TerraLink обеспечивают высококвалифицированный ремонт, пред- и постпродажное сервисное обслуживание всей линейки карт-принтеров HID FARGO.

Чтобы получить бесплатный образец карты с индивидуальным дизайном, напечатанной на HID FARGO DTC5500LMX, отправьте запрос на idcards@terralink.ru.

Увидеть принтер DTC5500LMX в работе можно в офисе компании TerraLink.