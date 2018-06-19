Приказ МЧС России №374 восстановил действие приказа о принятии на снабжение ПАК ...

Новости участников портала \\ 19.09.2018 22:40 \\ СРО Союз "АСБ" \\ Москва

Министром МЧС России подписан приказ от 05.09.2018г. № 374, которым восстановлено действие приказа МЧС России от 28.12.2009г. № 743 о принятии на снабжение в системе МЧС России программно-аппаратного комплекса с условным наименованием ПАК «Стрелец-Мониторинг».

Министром МЧС России в целях повышения уровня защищенности объектов с массовым пребыванием людей, установления единого порядка работы по дублированию сигналов на пульт подразделения пожарной охраны и порядка обслуживания и содержания оборудования системы передачи извещений подписан приказ от 05.09.2018г. № 374. Данным приказом восстановлено действие приказа МЧС России от 28.12.2009г. № 743, согласно которому в системе МЧС России был принят на снабжение программно-аппаратный комплекс с условным наименованием ПАК «Стрелец-Мониторинг».





В настоящее время ПАК «Стрелец-Мониторинг» является единственным специализированным противопожарным оборудованием, предназначенным для оснащения подразделений ФПС ГПС МЧС России в целях реализации требований части 7 статьи 83 Федерального закона от 22.07.2008г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».

Несмотря на приказ № 374 некоторые начальники территориальных органов МЧС России по субъектам РФ по коррупционным основаниям продолжают активно использовать системы передачи извещений о пожаре гражданского назначения (типа ЦАСПИ, ОКО, Андромеда, Мираж и т.п.), в отдельных случаях организованы работы по демонтажу ПАК «Стрелец-Мониторинг». Все эти действия прикрываются абсурдными доводами о «необходимости развития конкуренции на товарных рынках МЧС».

Конкуренция обеспечивается в рамках процедур госзакупок

Начальники главных управлений, разрешая к использованию «приборы пультовые оконечные любых производителей», не учитывают того, что конкурентные условия для «любых производителей» обеспечиваются исключительно центральным аппаратом МЧС России и через процедуры государственных закупок, установленных Федеральным законом «О государственном оборонном заказе» от 29.12.2012г. № 275-ФЗ.

Использование в подразделениях ФПС ГПС МЧС России приемного устройства СПИ «любого производителя», на самом деле предполагает привилегированное положение лишь для одной организации и одного производителя, так как означает, что выбор СПИ осуществляется исключительно по собственному усмотрению должностных лиц Главного управления МЧС России, т.е. в силу личных и, как правило, корыстных мотивов. Следуя такой логике, в подразделении ФПС ГПС МЧС России должны быть размещены все приборы пультовые оконечные «любых производителей», в том числе иностранного производства, обращаемые на территории РФ, то есть, более 50 наименований.

Любой производитель систем передачи извещений не лишен возможности привести свое оборудование в соответствие с требованиями, изложенными в приказе МЧС России №743, пройти в установленном порядке испытания и участвовать в конкурсах на поставку своей продукции для нужд МЧС России в рамках государственного оборонного заказа.

Использование СПИ гражданского назначения в МЧС России незаконно

Министерством Обороны РФ был выделен МЧС России радиоканал специального назначения для системы «Стрелец-Мониторинг». В связи с тем, что для СПИ гражданского назначения «любых производителей» не может использоваться выделенный МЧС России радиоканал, передача сигнала в них может проходить только по каналам связи общего пользования, т.е. при участии оператора связи и иных лиц (транслирующих организаций), что является прямым нарушением ч. 7 ст. 83 Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».

При использовании СПИ «любых производителей» происходит поддержка незаконной предпринимательской деятельности организации, установившей свое пультовое оборудование в подразделении ФПС ГПС МЧС России.

На тревожные сообщения, поступающие на приборы пультовые оконечные «любых производителей», реагирует транслирующая организация, которая фактически на территории федерального учреждения осуществляет свою предпринимательскую деятельность, безвозмездно используя федеральное имущество.

При этом «предпринимательская деятельность» транслирующих организаций заключается только в получении денежных средств от бюджетных учреждений за передачу сигнала о пожаре, в то время как вызов экстренных оперативных служб на территории РФ осуществляется бесплатно. Поэтому оплата «услуги» для бюджетных учреждений камуфлируется под техническое обслуживание объектового оборудования, которое на самом деле не обеспечивается, так как транслирующая организация не несет никакой ответственности за дальнейшую передачу тревожного сигнала диспетчеру службы оперативного обеспечения (диспетчерской связи) пожарно-спасательных подразделений. Отсутствие ответственности у транслирующей организации порождает возможность не тратить средства на поддержание работоспособности указанного оборудования.

По факту за использованием в подразделении ФПС ГПС МЧС России СПИ «любых производителей» стоит схема хищения бюджетных средств.

Деятельность СРО Союз «АСБ» по отмене незаконных приказов

Некоммерческая организация СРО Союз «Автоматизированные Системы Безопасности», в состав которой входят компании, осуществляющие деятельность в области проектирования, монтажа, технического обслуживания и мониторинга систем безопасности, в интересах своих членов обратилась в МЧС России с требованием об отмене приказа МЧС России от 29.01.2016 № 35 «О признании утратившими силу некоторых приказов МЧС России и организации работы по совершенствованию систем передачи информации о возникновении пожара и чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» и приказа от 16.10.2017 № 443 «Об организации работы по передаче сигнала о возникновении пожара в пожарно-спасательные подразделения без участия работников объекта и (или) транслирующей этот сигнал организации» в связи с их незаконностью.

В ответ на обращения СРО Союз «АСБ» МЧС России приказом №374 отменило приказы №35 и №443. Письма Союза и ответы на них приведены на сайте Союза: http://souz-asb.info/informaciya





Союз в интересах своих членов осуществляет следующую деятельность:

проводит конференции и семинары по актуальным вопросам как для своих членов, так и заинтересованных лиц;

взаимодействует с федеральными и региональными средствами массовой информации;

обеспечивает в арбитражных судах и судах общей юрисдикции защиту интересов своих членов;

участвует в совершенствовании нормативно-правовой базы в области пожарной безопасности, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения безопасности жизнедеятельности населения;

в меру своих возможностей препятствует противоправной деятельности чиновников различных уровней из органов исполнительной власти и органов местного самоуправления, а также организаций, осуществляющих деятельность в области пожарной безопасности и в области предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, в том числе получивших аккредитацию как органы по сертификации и (или) испытательные лаборатории.

В случае продолжения нарушений требований законодательства в области обеспечения пожарной безопасности Союзом будут инициированы арбитражные дела по оспариванию действий и решений должностных лиц главных управлений по использованию оборудования, не принятого на снабжение в системе МЧС России в установленном порядке, в том числе на возмещение имущественного ущерба, причиненного незаконными действиями, а также – направление заявлений в правоохранительные органы на предмет наличия в действиях должностных лиц главных управлений коррупционных проявлений.

Обращаем внимание, что требование о возмещении имущественного ущерба также может быть заявлено органами исполнительной власти, муниципальными образованиями, бюджетными учреждениями и иными организациями, в чем Союз готов им в этом содействовать.

По вопросам вступления в СРО Союз «Автоматизированные Системы Безопасности»: http://souz-asb.info/vstupit-v-soyuz-sro