Приглашаем на конференцию "Взаимодействие служб предприятия на базе ...

Новости участников портала \\ 09.11.2017 17:32 \\ Avtoritet.Net \\ Санкт-Петербург

Конференция "Взаимодействие служб промышленного предприятия для предотвращения ЧС и несчастных случаев на базе многофункциональных систем безопасности" собирает руководителей и специалистов различных служб предприятия: безопасности, противопожарной защиты, ГО и ЧС, главного технолога, эксплуатации

Конференция "Взаимодействие служб промышленного предприятия для предотвращения чрезвычайных ситуаций и несчастных случаев на базе многофункциональных систем безопасности" собирает руководителей и специалистов различных служб предприятия: безопасности, противопожарной защиты, охраны труда, ГО и ЧС, главного технолога, эксплуатации, отдела кадров и руководителя по персоналу.

На конференции предоставляется уникальная возможность обсудить насущные проблемы предприятия с разных точек зрения и одновременно получить рекомендации ведущих экспертов по их решению.

Спикеры конференции в доступной форме раскроют возможности современных систем, наглядно покажут как их можно использовать на практике.

Дата и место проведения:

6 декабря 2017 г., Санкт-Петербург, Holiday Inn Московские ворота.

Начало регистрации: 9-00

В программе конференции:

- Формирование единой концепции безопасности для раннего выявления возможных проблем и сокращения потерь в результате ЧС, аварий, пожара, несоблюдения служебных обязанностей, техники безопасности, правил противопожарной безопасности, хищений и многого другого.

- Возможности систем безопасности, дополняющие АСУТП;

- Комплексные системы и их роль в организации оперативного взаимодействия различных служб предприятия в случае чрезвычайной ситуации;

- Современные технические средства и ПО на службе повышения дисциплины, сбора доказательной базы о нарушениях, составления отчетов о любых чрезвычайных ситуациях.

В докладах прозвучат темы:

- Построение комплексных систем и систем мониторинга, отвечающих задачам всех служб предприятия;

- Аварийное оповещение для эвакуации, оповещения о ЧС и в системе ГО, для управления службами в случаях нештатной или чрезвычайной ситуации;

- Сценарии видеонаблюдения и оперативного реагирования для различных задач предприятия. Контроль за развитием ЧС для оперативного управления службами;

- Контроль доступа как инструмент повышения дисциплины труда, предотвращений несчастных случаев и выявления хищений;

- Раннее обнаружение пожара. Пожаротушение для локального подавления пожара на ранней стадии.

Обязательная регистрация

Участие в конференции бесплатное. Всем зарегистрированным участникам заранее высылается программа мероприятия. Участникам выдается пакет с информационными материалами и программа мероприятия с координатами спикеров.

Приглашаем к участию

Конференция ориентирована на руководителей и специалистов служб предприятий, обеспечивающих жизнедеятельность региона: градообразующих и крупных производственных предприятий, предприятий транспорта, энерго-, водо-, и теплоснабжения, предприятий связи. Приглашаются отраслевые и ведомственные проектные институты, архитектурные бюро и строительно-эксплуатационные компании.

Спонсоры конференции

Компания "ВИТ-Центр" - системный интегратор, выполняющий работы по созданию и сопровождению комплексных систем безопасности, информационных систем, систем автоматизации и жизнеобеспечения для объектов различного назначения. 10 лет успешной работы с государственными и корпоративными заказчиками. Собственное производство высоконадежных серверов и систем хранения данных. Аккредитация в Минкомсвязи как российской ИТ- компании, действующий член Ленинградской областной торгово-промышленной палаты. ITV | AxxonSoft — лидер российского рынка программного обеспечения для интегрированных систем безопасности и видеонаблюдения. На основе продуктов компании реализовано 150 000 проектов, включающих 2,5 млн каналов видео. Интегрированная система безопасности «Интеллект» поддерживают более 9900 IP-устройств видеонаблюдения и свыше 60 российских и зарубежных охранных систем. На основе «Интеллекта» создаются и внедряются эффективные решения для промышленности, транспорта, банков, ритейла и объектов государственной важности. Группа компаний "Пожтехника" - российский производитель комплексных систем противопожарной безопасности. Разрабатывает сейсмо-, взрыво-, ударо-прочное оборудование, а также специализированную продукцию по техническому заданию заказчика. Компания имеет разрешительные документы и лицензий на право проведения проектных и монтажных работ на объектах специального назначения. Менеджмент качества ГОСТ ISO 9001-2011



Для регистрации обращайтесь: (812) 331-12-60

podpiska@algoritm.org Виноградов Евгений

Организаторы: Журнал «Алгоритм безопасности» и независимый портал Avtoritet.net