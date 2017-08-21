Приглашаем на конференцию "Взаимодействие служб предприятия на базе ...
Приглашаем на конференцию "Взаимодействие служб предприятия на базе многофункциональных систем безопасности"
Новости участников портала \\ 09.11.2017 17:32 \\ Avtoritet.Net \\ Санкт-Петербург
Конференция "Взаимодействие служб промышленного предприятия для предотвращения ЧС и несчастных случаев на базе многофункциональных систем безопасности" собирает руководителей и специалистов различных служб предприятия: безопасности, противопожарной защиты, ГО и ЧС, главного технолога, эксплуатации
Конференция "Взаимодействие служб промышленного предприятия для предотвращения чрезвычайных ситуаций и несчастных случаев на базе многофункциональных систем безопасности" собирает руководителей и специалистов различных служб предприятия: безопасности, противопожарной защиты, охраны труда, ГО и ЧС, главного технолога, эксплуатации, отдела кадров и руководителя по персоналу.
На конференции предоставляется уникальная возможность обсудить насущные проблемы предприятия с разных точек зрения и одновременно получить рекомендации ведущих экспертов по их решению.
Спикеры конференции в доступной форме раскроют возможности современных систем, наглядно покажут как их можно использовать на практике.
Дата и место проведения:
6 декабря 2017 г., Санкт-Петербург, Holiday Inn Московские ворота.
Начало регистрации: 9-00
В программе конференции:
- Формирование единой концепции безопасности для раннего выявления возможных проблем и сокращения потерь в результате ЧС, аварий, пожара, несоблюдения служебных обязанностей, техники безопасности, правил противопожарной безопасности, хищений и многого другого.
- Возможности систем безопасности, дополняющие АСУТП;
- Комплексные системы и их роль в организации оперативного взаимодействия различных служб предприятия в случае чрезвычайной ситуации;
- Современные технические средства и ПО на службе повышения дисциплины, сбора доказательной базы о нарушениях, составления отчетов о любых чрезвычайных ситуациях.
В докладах прозвучат темы:
- Построение комплексных систем и систем мониторинга, отвечающих задачам всех служб предприятия;
- Аварийное оповещение для эвакуации, оповещения о ЧС и в системе ГО, для управления службами в случаях нештатной или чрезвычайной ситуации;
- Сценарии видеонаблюдения и оперативного реагирования для различных задач предприятия. Контроль за развитием ЧС для оперативного управления службами;
- Контроль доступа как инструмент повышения дисциплины труда, предотвращений несчастных случаев и выявления хищений;
- Раннее обнаружение пожара. Пожаротушение для локального подавления пожара на ранней стадии.
Обязательная регистрация
Участие в конференции бесплатное. Всем зарегистрированным участникам заранее высылается программа мероприятия. Участникам выдается пакет с информационными материалами и программа мероприятия с координатами спикеров.
Приглашаем к участию
Конференция ориентирована на руководителей и специалистов служб предприятий, обеспечивающих жизнедеятельность региона: градообразующих и крупных производственных предприятий, предприятий транспорта, энерго-, водо-, и теплоснабжения, предприятий связи. Приглашаются отраслевые и ведомственные проектные институты, архитектурные бюро и строительно-эксплуатационные компании.
Спонсоры конференции
Для регистрации обращайтесь: (812) 331-12-60
podpiska@algoritm.org Виноградов Евгений
Организаторы: Журнал «Алгоритм безопасности» и независимый портал Avtoritet.net
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