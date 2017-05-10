Новости участников портала \\ 19.05.2017 18:06 \\ ООО «АМИКОМ ТРЕЙД» \\ Москва

передовые комплексные системы видеонаблюдения». Встреча пройдет 25 мая с 11-00 до 14-00 в офисе «Амиком», по адресу: Москва, пл. Журавлёва, д. 2, стр . 2.

В ходе мероприятия будут обсуждаться ключевые технические особенности, новое оборудование и его функционал, а также каждый участник получит именной сертификат и статус партнёра для своей компании.

Программа семинара:

10:45 - 11:00 Сбор участников, регистрация

11:00 - 13:00 Теоретическая часть:

Концепция системы видеонаблюдения IDIS;

Ключевые технические особенности оборудования IDIS;

DirectIP™- ультимативный подход к сетевой безопасности;

Комплексное решение H.265 и 4K;

Новинки оборудования и новый функционал;

Обзор новинок оборудования;

Мультисерверное программное обеспечение IDIS Solution Suite;

Применение решений IDIS на основе реализованных проектов;

Техническая поддержка, сервис;

Партнерская программа.



13:00 – 13:15 Кофе-брейк

13:15 – 14:00 Практическая часть:

Пуско-наладка системы IDIS.

Демонстрация работы оборудования, обсуждение актуальных задач.

Место и время проведения:

25 мая 11.00 – 14.00;

Г. Москва, пл. Журавлёва, д. 2, стр . 2, офис компании «Амиком».

Если вы хотите принять участие в мероприятии, зарегистрируйтесь через личного менеджера или по телефону +7 (495) 380-20-64.

Вы также можете отправить заявку Олегу Иванову по адресу olegivanov@ami-com.ru.

«Амиком» является официальным дистрибьютором IDIS и предоставляет широкую линейку оборудования: IP-видеокамеры, сетевые регистраторы, HD-TVI модели и другую передовую продукцию. Специалисты компании окажут квалифицированные консультации по всем аспектам работы.