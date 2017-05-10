Приглашаем на бесплатный семинар «IDIS – передовые комплексные системы ...
Приглашаем на бесплатный семинар «IDIS – передовые комплексные системы видеонаблюдения»
Новости участников портала \\ 19.05.2017 18:06 \\ ООО «АМИКОМ ТРЕЙД» \\ Москва
передовые комплексные системы видеонаблюдения». Встреча пройдет 25 мая с 11-00 до 14-00 в офисе «Амиком», по адресу: Москва, пл. Журавлёва, д. 2, стр . 2.
В ходе мероприятия будут обсуждаться ключевые технические особенности, новое оборудование и его функционал, а также каждый участник получит именной сертификат и статус партнёра для своей компании.
Программа семинара:
10:45 - 11:00 Сбор участников, регистрация
11:00 - 13:00 Теоретическая часть:
Концепция системы видеонаблюдения IDIS;
Ключевые технические особенности оборудования IDIS;
DirectIP™- ультимативный подход к сетевой безопасности;
Комплексное решение H.265 и 4K;
Новинки оборудования и новый функционал;
Обзор новинок оборудования;
Мультисерверное программное обеспечение IDIS Solution Suite;
Применение решений IDIS на основе реализованных проектов;
Техническая поддержка, сервис;
Партнерская программа.
13:00 – 13:15 Кофе-брейк
13:15 – 14:00 Практическая часть:
Пуско-наладка системы IDIS.
Демонстрация работы оборудования, обсуждение актуальных задач.
Место и время проведения:
25 мая 11.00 – 14.00;
Г. Москва, пл. Журавлёва, д. 2, стр . 2, офис компании «Амиком».
Если вы хотите принять участие в мероприятии, зарегистрируйтесь через личного менеджера или по телефону +7 (495) 380-20-64.
Вы также можете отправить заявку Олегу Иванову по адресу olegivanov@ami-com.ru.
«Амиком» является официальным дистрибьютором IDIS и предоставляет широкую линейку оборудования: IP-видеокамеры, сетевые регистраторы, HD-TVI модели и другую передовую продукцию. Специалисты компании окажут квалифицированные консультации по всем аспектам работы.
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