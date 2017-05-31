Приглашаем 27.06 на уникальный тренинг-семинар в рамках Мастер-классов 2017

Новости участников портала \\ 19.06.2017 17:24 \\ ВИДЕОГЛАЗ \\ Москва

В конце июня в Москве состоится беспрецедентное мероприятие для профессионалов безопасности, представляющих монтажные и торговые компании. В первой половине дня спикер HiWatch познакомит гостей с новинками и с накопительной системой для монтажников, а докладчик Pyronix расскажет о новых устройствах и акциях. После обеда слушателей ждет тренинг по эффективным продажам и по увеличению прибыли компании применительно к безопасности.

Бизнес в сфере технической безопасности можно разделить на два направления: продажа оборудования и его монтаж. Семинар из серии «Мастер-классы профессионалов безопасности 2017», который пройдет 27 июня в Москве, будет полезен представителям как торговых, так и монтажных организаций, и сейчас вы узнаете – почему.

Это уникальное мероприятие представляет собой сочетание семинара и тренинга. В «семинарной» части гости прослушают доклады представителей HiWatch и Pyronix. Оба спикера расскажут о самых интересных новинках своих торговых марок и продемонстрируют оборудование на демо-стендах. Кроме того, докладчик Pyronix сообщит о текущих и будущих акциях, чтобы слушатели могли заранее оценить потребности в «акционных» товарах.

Спикер HiWatch представит накопительную систему, разработанную специально для монтажных организаций. Участники накопительной системы будут получать превосходно себя зарекомендовавшую продукцию HiWatch по постоянно снижающимся ценам – а это, безусловно, будет полезно для бизнеса.

После перерыва на обед слушателей пригласят на тренинг по эффективным продажам и увеличению прибыли компаний. Этот почти 3х часовой тренинг будет состоять из двух частей (с перерывом на кофе-брейк), а рассчитан он на тех, кто продает оборудование безопасности. Как, что и кому продавать, как грамотно выстроить продажи, как быстро повысить прибыль – профессиональные ответы на эти и другие вопросы вы узнаете 27.06 на тренинге-семинаре из серии «Мастер-классы профессионалов безопасности 2017».

После тренинга гостей ждут розыгрыши призов и многочисленные подарки от организаторов с «завершающим» и очень вкусным фуршетом. Регистрация на этот уникальный тренинг-семинар открылась совсем недавно, но количество мест строго ограничено, поэтому заполняйте заявку на участие как можно быстрее.

Источник: www.videoglaz.ru