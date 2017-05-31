Новости участников портала \\ 19.06.2017 14:17 \\ АРМО-Системы \\ Москва

Предустановленный на IP-видеокамеры мощный пакет видеоаналитики осуществляет детекцию лиц, выявляет пересечение виртуальных линии, появление в секторе обзора и исчезновение предметов, а также «цифровое» сопровождение подвижных объектов.

«АРМО-Системы» представила уличные цилиндрические видеокамеры WISENET Samsung XNO-6080RP производства Hanwha Techwin, которые имеют вандалозащищенный корпус, 2,8-12 мм вариообъектив, мощный ИК-прожектор и два слота для SD-карт памяти. Новая IP-видеокамера с ИК-подсветкой базируется на 2 MP сенсоре и мощном процессоре WiseNet 5, оснащается модулями анализа изображений и звука, а также технологиями повышения качества изображения, в том числе WDR 150 дБ. Благодаря такой «начинке», XNO-6080RP может транслировать цветное Full HD/H.265 видео при минимальной освещенности вплоть до 0,015 лк с фреймрейтом 60 к/с, а при активации ИК-подсветки — осуществляет детализированный видеоконтроль в полной темноте.

Изображение Full HD качества IP-видеокамеры XNO-6080RP формируют и транслируют при максимальном фреймрейте 60 к/с, а для сжатия изображения поддерживают 3 видеокодека H.265, H.264 и M-JPEG, что позволяет гибко настраивать потоки под различные задачи видеоконтроля. Дополнительно к этому, IP-видеокамера с ИК-подсветкой использует фирменную технологию WiseStream II, которая существенно экономит ресурсы за счет максимального сжатия фрагментов кадра, не содержащих активностей. При этом для локального хранения видео XNO-6080RP с ИК-подсветкой предусматривает запись на две SD/SDHC/SDXC карты памяти емкостью по 256 ГБ каждая, что позволяет создавать видеоархив на 512 ГБ.

Разборчивое и качественное изображение новые IP-видеокамеры WISENET Samsung формируют независимо от условий освещенности благодаря оригинальным технологиям обработки видеосигнала. В частности, уличная IP-видеокамера с ИК-подсветкой использует аппаратную функцию WDR 150 дБ, алгоритмы улучшения контрастности SSDR и компенсации засветки BLC/HLC, активную систему подавления шумов SSNRV, функцию «Антитуман» и систему цифровой стабилизации изображения DIS. Встроенный ИК-прожектор обеспечивает полный видеоконтроль в ночное время на расстояниях подсветки до 50 метров.

Предустановленный на IP-видеокамеры мощный пакет видеоаналитики осуществляет детекцию лиц, выявляет пересечение виртуальных линии, появление в секторе обзора и исчезновение предметов, а также «цифровое» сопровождение подвижных объектов. При фиксации тревожного события IP-видеокамера с ИК-подсветкой может передать управляющий сигнал на поворотную камеру для видеосъемки более широкой сцены места тревоги, благодаря функции Handover. Кроме того, имеющаяся у видеокамеры аналитика позволяет контролировать работу сотрудников предприятий и анализировать поведение персонала и посетителей.

К другим достоинствам XNO-6080RP следует отнести поддержку системы аудиоанализа, которая реализуется при оснащении IP-видеокамеры микрофоном и обеспечивает автоматическую фиксацию, анализ и классификацию звуков по группам: «разбитие стекла», «громкий крик», «выстрел» и «взрыв». В случае их обнаружения (даже если в кадре активностей не зафиксировано), IP-видеокамера с ИК-подсветкой активирует заданный алгоритм реагирования. Точные алгоритмы распознавания звуков позволяют видеокамере с ИК-подсветкой информировать службу безопасности о ситуации на объекте.

В комплект поставки уличной IP-видеокамеры входит ПО SmartViewer, позволяющее осуществлять простую настройку ее видеопотоков и ИК-подсветки, а также последующее управление работой XNO-6080RP и других 30 IP-устройств Wisenet Samsung в составе системы видеонаблюдения. Для более масштабных систем, в том числе и мультибрендовых, в которых задействована IP-видеокамера с ИК-подсветкой, оптимально подойдет ПО Samsung Security Manager, которое имеет более широкий функционал и гибко масштабируется под задачи заказчика. Следует отметить, что XNO-6080RP легко и быстро интегрируется в IP-видеосистемы, работающие под управлением ПО других разработчиков, поскольку поддерживает S и P профили ONVIF.

Защищенный от механических и атмосферных воздействий корпус IP-видеокамеры (по стандартам IK10 и IP67/IP66/NEMA 4X) относится к группе вандалоустойчивых, а его цилиндрическая форма не допускает скопления на поверхности влаги. Более того, IP-видеокамера с ИК-подсветкой снабжена вариофокальной оптикой для максимально точной настройки зоны видеоконтроля в диапазоне фокусных расстояний от 2,8-12 мм (F1.4-F3.6) с корректировкой горизонтальных углов обзора от 119,5° до 27,9°. Произвести точную фокусировку объектива позволяет функция Simple Focus, а для конфигурирования рабочих параметров XNO-6080RP на объекте можно использовать сервисный монитор, поскольку у этой модели с ИК-подсветкой предусмотрены аналоговый видеовыход и порт micro USB.

Новые цилиндрические уличные IP-видеокамеры с ИК-подсветкой XNO-6080RP серии WISENET Х от Samsung уже поступили на склад «АРМО-Системы» и доступны для заказа по розничной цене 758 USD. Для получения дополнительной информации на эти видеокамеры и другие уличные модели компании Hanwha Techwin обращайтесь по телефону (495) 787-3342 в отдел продаж компании «АРМО-Системы» или по электронной почте armosystems@armo.ru, а также в региональные офисы «АРМО».