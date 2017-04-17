Новости участников портала \\ 18.04.2017 13:21 \\ АРМО-Системы \\ Москва

Защита от механического взлома замка с целью несанкционированного проникновения в помещение является одним из главных требований к запирающим устройствам.

Модельный ряд продукции для СКУД торговой марки Smartec пополнил электромеханический замок ST-DB090T, который относится к запирающим устройствам нормально-открытого типа, т.е. блокирует дверь при подаче питания и разблокирует при его снятии. Новый врезной электромеханический замок имеет таймер, задерживающий выход ригеля в диапазоне от 0 до 9 секунд с шагом в 3 секунды. ST-DB090T выделяется продолжительным сроком службы, имеет наработку на отказ более 500 000 циклов, невысокое энергопотребление и тепловыделение. Кроме того, возможен как врезной, так и накладной монтаж замка на двери.

Нормально-открытый электромеханический замок ST-DB090T запирает дверь при подаче на него питания и отпирает при его снятии. Поэтому для зданий, в которых в дневное время суток происходит постоянное перемещение персонала и посетителей, а ночью никто не работает, этот врезной электромеханический замок станет наилучшим выбором. Кроме того, этот электрозамок может устанавливаться на дверях путей эвакуации, поскольку данная врезная/накладная модель разблокируется при снятии напряжения.

Встроенный таймер задержки запирания позволяет настроить время «выхода» ригеля замка после подачи питания. Данный врезной электромеханический замок может выдвигать ригель с задержкой в 0, 3, 6 или 9 секунд для гарантированного запирания двери, что позволит исключить порчу оборудования и доступ в помещение. Следует отметить, что сила удержания врезного электромеханического замка составляет 800 кг при его малом энергопотреблении.

Защита от механического взлома замка с целью несанкционированного проникновения в помещение является одним из главных требований к запирающим устройствам. В новый врезной электромеханический замок установлен цилиндрический ригель из нержавеющей стали диаметром 16 мм и выходом в ответную часть на 16 мм, благодаря чему его невозможно погнуть. При этом цилиндрическая форма ригеля и его вращение вокруг оси не позволяют перепилить его в запертом состоянии двери.

Новый электромеханический замок универсален, он подходит для дверей любого типа: открывающихся внутрь, наружу, а также маятниковых. Кроме врезного способа монтажа электромеханический замок можно крепить и накладным методом с применением дополнительных адаптеров. Благодаря этому врезной электромеханический замок можно устанавливать на тонкие деревянные или стеклянные двери, для которых выпускаются специальные адаптеры из линейки Smartec.

Продолжительный срок службы, а также малое энергопотребление и тепловыделение, позволяют использовать врезной электромеханический замок на различных объектах. Наработка на отказ ST-DB090T составляет 500 000 циклов, поэтому он прослужит длительное время. Следует отметить, что врезной электромеханический замок запитывается от источника постоянного тока с напряжением 12 В, который, как правило, используется в системах контроля доступа.

Новый врезной электромеханический замок Smartec ST-DB090T уже появился на российском рынке, а его розничная цена составляет 33 USD. Получить дополнительную информацию об этом и других замках и устройствах марки Smartec для систем контроля и управления доступом можно по электронной почте armosystems@armo.ru и по телефону +7 (495) 787-33-42 в отделе продаж компании «АРМО-Системы», а также в региональных офисах «АРМО».