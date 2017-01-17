Новости участников портала \\ 24.01.2017 13:20 \\ АРМО-Системы \\ Москва

Благодаря возможности записи видео с разрешением до 5 МР на канал видеорегистратор может обслуживать камеры стандарта Full HD и выше и является оптимальным ядром для построения системы видеонаблюдения на таких объектах, как небольшие офисы, магазины и др.

Линейку устройств торговой марки Smartec пополнили сетевые видеорегистраторы STNR-0860, которые предназначены для записи, хранения, воспроизведения и передачи по сети видео от четырех 5-мегапиксельных и четырех 3-мегапиксельных камер. Новый видеорегистратор 8-канальный записывает изображение на встраиваемые жесткие диски типа SATA и/или внешнее хранилище, способен обрабатывать 1 или 2 потока видео от каждой камеры и подавать на них питание через встроенный 8-канальный РоЕ-коммутатор. Кроме того, STNR-0860 оборудован интерфейсами HDMI/VGA для подключения мониторов и комплектуется ПО Titanium 2.0 для настройки и управления созданной на его базе системы видеонаблюдения, а также предоставляет доступ к видео с мобильных устройств через приложение Tive 2.0.

Благодаря возможности записи видео с разрешением до 5 МР на канал видеорегистратор может обслуживать камеры стандарта Full HD и выше и является оптимальным ядром для построения системы видеонаблюдения на таких объектах, как небольшие офисы, магазины и др. При этом общий фреймрейт записи видеорегистратор 8-канальный поддерживает на уровне 240 к/с (30 к/с на канал), а входящий битрейт — до 64 Мбит/с. Кроме того, STNR-0860 предоставляет возможность одновременной работы с видеоданными от всех подключенных камер без критических нагрузок на видеосистему, поддерживает обработку одного или двух потоков видео по всем 8 каналам и обеспечивает доступ к видеозаписям при любой пропускной способности и загруженности сети.

Простая и быстрая интеграция в единый видеокомплекс 8-канального видеорегистратора STNR-0860 и других 4- и 16-канальных NVR Smartec серии Delta осуществляется за счет использования в этих устройствах технологии WARP. Объединенные по WARP устройства видеозаписи предоставляют удаленный доступ для просмотра «живого»/архивного видео и конфигурирования их рабочих параметров через интерфейсы друг друга. При этом для корректного взаимодействия NVR в системе назначается головной видеорегистратор 8-, 4- или 16-канальный, который выступает в качестве терминала для других приборов с технологией WARP. Важно отметить, что никакого дополнительного программного обеспечения для такой системы не требуется.

Первоначальная настройка нового видеорегистратора Smartec и его последующее управление в составе системы видеонаблюдения объекта может осуществляться средствами бесплатного программного обеспечения Titanium 2.0, которое совместимо с платформами MS Windows и Apple Mac и рассчитано на обслуживание до 128 каналов. Эффективно управлять видеосистемой, в которой используется этот видеорегистратор 8-канальный, ПО Titanium 2.0 позволяет за счет гибко настраиваемого интерфейса пользователя, удобной навигации, доступа к архиву в один клик и других функций. Более того, это программное обеспечение имеет клиентское приложение Tive 2.0 для мобильных устройств с системами iOS и Android, что обеспечивает возможность удаленного просмотра видео по 8 каналам в любое время и в любом месте.

Различные варианты организации видеоархива STNR-0860 позволяют наращивать его в зависимости от задач системы видеонаблюдения. При этом в качестве базового архива можно использовать 1 или 2 жестких диска типа SATA, для установки которых видеорегистратор 8-канальный имеет соответствующие слоты внутри корпуса, а для дополнительных мест хранения видео и данных — внешние хранилища с интерфейсами iSCSI и/или e-SATA. Быстро находить интересующие фрагменты записей в архиве по любому из 8 каналов позволяет функция интеллектуального поиска SMART, которая обнаруживает подвижные объекты даже на видео от IP-камер без встроенного детектора движения.

Для соединения с IP-камерами этот видеорегистратор имеет 8 отдельных разъемов RJ-45, а для унификации параметров видеосъемки и логики реакции на события тревоги позволяет объединять эти камеры в группы. Благодаря встроенному PoE-коммутатору видеорегистратор 8-канальный способен подавать питание на подключенные к нему IP-камеры в соответствии с технологией РоЕ IEEE802.3af, если их общая мощность потребления не превышает 74 Вт. Для подключения мониторов и локального просмотра изображений от 8 камер STNR-0860 имеет видеовыходы VGA и HDMI, а для выполнения охранных функций — 8 входов и 1 выход тревоги. Вместе с тем, этот NVR снабжен аудиовыходом для внешнего динамика.

Новые видеорегистраторы с 8 каналами и технологией WARP Smartec STNR-0860 уже поступили на российский рынок. Для получения дополнительной информации на эти и другие сетевые видеорегистраторы торговой марки Smartec обращайтесь по электронной почте armosystems@armo.ru или по многоканальному телефону (495) 787-3342 отдела продаж компании «АРМО-Системы», официального российского поставщика оборудования Smartec, либо в региональные офисы «АРМО».