Премьера Smartec — двухмодульный считыватель для бесконтактного и биометрического ...
Премьера Smartec — двухмодульный считыватель для бесконтактного и биометрического контроля доступа
Новости участников портала \\ 01.08.2018 13:20 \\ АРМО-Системы \\ Москва
Полная совместимость с контроллерами ST-NC120F, ST-NC240F и ST-NC440F марки Smartec позволяет задействовать новые биометрические считыватели ST-FR015ЕM в рамках систем контроля доступа и учета рабочего времени под управлением ПО «Таймекс».
Новые считыватели ST-FR015EM торговой марки Smartec представляют собой комбинированные устройства и выполняют контроль доступа по отпечаткам пальцев и/или RFID-картам стандарта Em Marine, обеспечивая высокую защиту точки прохода. При этом биометрический контроль доступа осуществляется с использованием оптического сканера с разрешением 500 dpi, а чтение RFID-карт — считывающим модулем Em Marine. Передняя панель биометрического считывателя изготовлена из нержавеющей стали, имеет класс пыле-/влагозащиты IP65 и снабжена LED-индикацией.
Прочный и герметичный корпус нового считывателя имеет степень защиты IP65, что значительно повышает его эксплуатационные возможности и позволяет вести бесперебойный биометрический контроль доступа в диапазоне внешних температур от -10°С до +50°С. Для исключения коррозийных и механических повреждений передняя панель ST-FR015ЕM выполнена из нержавеющей стали, а оптический сканер отпечатков пальцев защищен специальной крышкой. Кроме того, на переднюю часть биометрического считывателя выведен зуммер и трехцветный LED-индикатор для отображения результатов выполняемых операций и текущего состояния устройства контроля доступа.
Встроенный сенсор со стеклянной призмой выполняет высокоточное сканирование отпечатка пальца с разрешением 500 точек на дюйм, а реализованные в считывателе алгоритмы распознавания биометрического рисунка обеспечивают распознавание, даже сухих, влажных и грубых кончиков пальцев. Эти же алгоритмы не позволяют пройти биометрический контроль доступа с использованием муляжей. Стоит отметить, что ST-FR015ЕM имеет очень низкий коэффициент ложного доступа FAR (False Acceptance Rate), который не превышает 0.0001%, а ложный отказ в доступе FRR (False Rejection Rate) составляет менее 0.01%.
В ST-FR015ЕM имеется штатный RFID-считыватель стандарта Em Marine, позволяющий организовать двухфакторную идентификацию персонала и гостей в системе, либо разграничивать доступ отдельных групп лиц. Например, для организации контроля доступа на объект посетителей или временных работников можно использовать RFID-карты в качестве одноразового пропуска. При этом распознавание в СКУД постоянных сотрудников можно выполнять по отпечатку пальца, поскольку биометрический контроль доступа, как основной метод идентификации, более надежен и исключает подлог.
Полная совместимость с контроллерами ST-NC120F, ST-NC240F и ST-NC440F марки Smartec позволяет задействовать новые биометрические считыватели ST-FR015ЕM в рамках систем контроля доступа и учета рабочего времени под управлением ПО «Таймекс». Это программное обеспечение позволяет вести базу данных владельцев карт/отпечатков пальцев, настраивать биометрический контроль доступа для отдельных персон и групп людей, создавать и назначать уровни доступа, осуществлять он-лайн мониторинг системы, выполнять фотоверификацию, формировать различные виды отчетов и многое другое. Также ПО «Таймекс» интегрировано в «1С: Предприятие» для приложений «Зарплата и Управление Персоналом» (ЗУП) и «Управление Производственным Предприятием» (УПП).
Новые считыватели для биометрического контроля доступа ST-FR015EM торговой марки Smartec уже поступили на российский рынок, и их можно приобрести по розничной цене 115 USD, включая НДС. Для получения дополнительной информации о новинках и другом оборудовании для биометрических СКУД марки Smartec обращайтесь по электронной почте info@smartec-security.ru или по многоканальному телефону 8 (495) 787-33-42 отдела продаж компании «АРМО-Системы», эксклюзивного дистрибьютора оборудования Smartec в России и СНГ, либо к дилерам Smartec.
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