Новости участников портала \\ 30.05.2017 14:34 \\ АРМО-Системы \\ Москва

Поддержка формата видеокодирования H.265 позволяет новому 32 канальному видеорегистратору Smartec осуществлять высокоэффективную компрессию видео, оптимизируя нагрузку на канал связи и снижая размер видеозаписей.

Компания «АРМО-Системы» представила видеорегистратор Smartec STNR-3233, который может записывать видео от 32 камер с разрешением до 4K (до 12 Мп) и фреймрейтом 30 к/с, а также воспроизводить одновременно до 4 каналов с разрешением 4K или до 16 каналов с 1080p при 25 к/с. При этом данный 32-канальный видеорегистратор поддерживает форматы H.264 и H.265, снабжен 2 независимыми HDMI-выходами и слотами под 4 HDD, имеет 16 входов/4 выхода тревоги, а для прямого подключения камер с PоE-питанием – встроенный 16-канальный коммутатор. Наряду с этим, данная 32-канальная модель позволяет осуществлять удаленный доступ и мониторинг через штатное клиентское ПО EZStation или мобильное приложение EZView.

Высокопроизводительные IP-видеорегистраторы способны обслуживать сетевые камеры с разрешением до 12 Мп (4K) и осуществлять запись от 32 таких камер с частотой обновления 30 к/с по каждому каналу. При этом новый 32 канальный видеорегистратор поддерживает IP-камеры Smartec серий NEYRO и OPTi, а также ONVIF-совместимые IP-устройства других компаний. Помимо этого, STNR-3233 способен записывать аудио от IP-камер и от одного внешнего микрофона, который присоединяется к данной 32 канальной модели через выделенный RCA-вход, а также позволяет подключить до 16 внешних охранных датчиков и до 4 исполнительных устройств.

Для одновременного вывода на мониторы текущего и архивного видео новый видеорегистратор оснащен двумя интерфейсами с HDMI/VGA/BNC и с HDMI, поддерживающим дисплеи с разрешением вплоть до 4К. При этом через оба интерфейса 32 канальный видеорегистратор STNR-3233 позволяет выводить независимые группы камер для отображения видео от каждой группы в мультиэкранном режиме. Наряду с этим, для управления выводом видео от 32 каналов и переключения между активными мониторами используется удобное меню.

Встроенный коммутатор с шестнадцатью 100-мегабитными портами позволяет напрямую по Ethernet питать до 16 IP-камер, присоединенных к этому 32 канальному видеорегистратору, подавая на них до 200 Вт. Немаловажно, что Smartec STNR-3233 может воспроизводить видеозаписи с исходным разрешением и частотой 25 к/с, выводя на монитор до 16 каналов при 1080p или 4 канала с разрешением 4K. Кроме того, 32 канальный видеорегистратор предоставляет возможность интеллектуального поиска в архиве, а благодаря детектору активности он находит фрагменты с движениями даже от камер без встроенного видеодетектора.

Поддержка формата видеокодирования H.265 позволяет новому 32 канальному видеорегистратору Smartec осуществлять высокоэффективную компрессию видео, оптимизируя нагрузку на канал связи и снижая размер видеозаписей. Следует отметить, что в формате H.265 уменьшается битрейт видеофайлов до 50% по сравнению с их кодированием в H.264. При этом 32 канальный видеорегистратор в H.265 способен записывать видео с самым высоким разрешением 12 Мп, не требуя существенного увеличения емкости архива.

Для полнофункционального удаленного управления STNR-3233 с различных ПК этот 32 канальный видеорегистратор поставляется с программным обеспечением EZStation, которое поддерживает отображение «живого» видео, поиск записей в архиве и их воспроизведение. Кроме того, это ПО позволяет работать с интерактивными графическими планами и создавать видеостены. Для доступа к STNR-3233 с мобильных устройств на базе iOS или Android используется бесплатное многофункциональное мобильное приложение EZView. При этом технология P2P позволяет напрямую осуществлять доступ к видео 32 канального видеорегистратора из любой точки земного шара при наличии подключения к интернету.

Новый 32-канальный видеорегистратор марки Smartec STNR-3233 уже появился на российском рынке, а его розничная цена составляет 864 USD. Получить дополнительную информацию о STNR-3233 и других видеорегистраторах и IP-устройствах марки Smartec для систем видеонаблюдения можно по электронной почте info@smartec-security.ru или по телефону +7 (495) 787-33-42 в отделе продаж компании «АРМО-Системы», а также в региональных офисах «АРМО».