Премьера Pelco – вандалозащищенная 4K камера с ИК-подсветкой до 30 м и пуском при -40 °C

Премьера Pelco – вандалозащищенная 4K камера с ИК-подсветкой до 30 м и пуском при -40 °C

Премьера Pelco – вандалозащищенная 4K камера с ИК-подсветкой до 30 м и пуском при -40 °C

Новости участников портала \\ 04.02.2019 13:59 \\ АРМО-Системы \\ Москва

Камера GFC IMP831-1RS будет востребована для видеоконтроля на многих ответственных объектах.

Компания «АРМО-Системы» представила купольные камеры GFC IMP831-1(E)RS торговой марки Pelco с разрешением 4K (8 Мп). Они рассчитаны на круглосуточную видеосъемку в уличных условиях при температурах от -40 до +60 °C, поскольку защищены по IP66/IK10 и имеют встроенный ИК-прожектор с дальностью подсветки до 30 м. Наряду с высоким разрешением и всепогодным исполнением, новые 4K камеры GFC IMP отличаются наличием вариообъектива с сервоприводами и АРД, а также экономностью потребления ресурсов системы видеонаблюдения. 8-мегапиксельное видео они могут передавать при 30 к/с в H.265/H.264/MJPEG, используя технологию интеллектуального сжатия Pelco. Следует отметить, что эти камеры просты в инсталляции и интеграции, поскольку поддерживают 3 варианта подачи питания и соответствуют требованиям ONVIF.

Камера GFC IMP831-1RS будет востребована для видеоконтроля на многих ответственных объектах. Ее герметизированный корпус с IP66 выдерживает удары по IK10, а встроенные системы обогрева и охлаждения обеспечивают работу электроники в температурном диапазоне от -40 до +60 °C (и кратковременное функционирование – до +64 °C). Модификация IMP831-1ERS абсолютно идентична модели IMP831-1RS, однако дополнительно комплектуется монтажной пластиной стандарта NEMA 4X. Немаловажно, что каждая 4K камера данной серии имеет функцию «холодный старт», т.е. может безопасно запускаться на морозе до -40 °C, в том числе после длительного отключения питания. В темное время суток встроенный ИК-прожектор обеспечивает подсветку зоны обзора на расстоянии до 30 м, а система авторегулировки настроит ее интенсивность в зависимости от расстояния до объекта.

 

Для оптимального расходования ресурсов видеосистемы новая камера позволяет одновременно транслировать несколько потоков с индивидуальными параметрами, например для записи в архив, для «живого» видеомониторинга и т.д. IMP831 поддерживает до 3 независимых видеопотоков с разрешением до 3840х2160 пикс. (4K) и форматами H.265, H.264 или MJPEG. Минимальное расходование ресурсов системы видеонаблюдения будет обеспечиваться не только путем регулировки битрейта и скорости обновления потока, но и фирменной технологией интеллектуального сжатия с функцией Dynamic GOP. С данной технологией 4K камера видеонаблюдения анализирует каждую сцену, выделяя динамичные области, и подвергает сильному сжатию только статичные фрагменты сцены, контролируя количество I-кадров. Эта функция позволяет до 70% снизить вес видео и увеличить время заполнения архива системы видеонаблюдения.

 

8-мегапиксельное разрешение сенсора в сочетании с вариофокальным объективом позволяют новой 4K камере Pelco разглядеть любую сцену «в деталях». При фокусном расстоянии объектива 3,5 мм она способна контролировать широкие сцены в пределах 107°, а для съемки более удаленных объектов в секторе 37° фокусное расстояние можно увеличить до 10 мм. При этом зуммированием вариообъектива можно управлять удаленно по сети, а количество света, попадающего на 4K сенсор, регулируется автоматически с помощью диафрагмы с системой P-Iris. Немаловажно, что 4K камера позволяет выбрать при инсталляции ракурс съемки и направление ИК-подсветки в зависимости от особенностей объекта и места монтажа: видеомодуль можно наклонять от -10° до 90° и поворачивать на ±100°.

 

Автоматическая фиксация тревожных событий осуществляется встроенными интеллектуальными модулями. Они позволяют 4K камере самостоятельно обнаруживать подвижные объекты, а также попытки закрытия обзора, порчи корпуса либо нарушения соединения. Для контроля территории, не попадающей в поле зрения камеры, к GFC IMP подключается охранный датчик, а для реализации требуемых сценариев по тревоге – исполнительное устройство. Наряду с видео, 4K камера способна записывать звук в зоне видеонаблюдения, а локально сохранять данные можно на накопитель microSDXC емкостью до 256 ГБ. Такой накопитель может использоваться как резервное хранилище для случаев утери сетевого соединения либо в качестве устройства записи в штатном режиме работы.

 

GFC IMP быстро устанавливается как на вертикальную, так и на горизонтальную поверхность. В стандартной комплектации она может монтироваться на потолок накладным способом, с помощью опциональных креплений IMEPM-E и IMEICM-E – подвесным либо врезным способом, а для установки на стене необходимо приобрести кронштейн WMVE-SR. Простоту инсталляции обеспечивают 3 варианта подачи питания: данная 4K камера видеонаблюдения запитывается либо напрямую от источника 12 V / 24 V постоянного/переменного тока, либо по кабелю Ethernet через адаптер PoE+. Настраивать камеры и параметры съемки можно с помощью VMS практически любых производителей за счет их ONVIF-совместимости. Также обе модели GFC IMP интегрированы в ПО VideoXpert, Endura и Digital Sentry и др., а утилиты VX Toolbox и Pelco Device Utility обеспечивают автоматическое обнаружение 4K камеры и обновление ее прошивки.

 

Новые купольные 4K камеры видеонаблюдения GFC IMP марки Pelco by Schneider Electric уже доступны для заказа в компании «АРМО-Системы» по розничной цене 2425 USD. Для получения дополнительной информации о данных моделях, а также другом оборудовании Pelco для систем охранного видеонаблюдения обращайтесь по электронному адресу armosystems@armo.ru или по телефону 8 (800) 700-33-43 в отдел продаж «АРМО-Системы» – официального  дистрибьютора продукции Pelco в России.

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