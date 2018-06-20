Премьера Pelco – 1 и 3 Мп антивандальная IP-камера с конструкцией для монтажа в угол ...
Премьера Pelco – 1 и 3 Мп антивандальная IP-камера с конструкцией для монтажа в угол стен и потолка
Новости участников портала \\ 15.10.2018 14:12 \\ АРМО-Системы \\ Москва
Востребованные для видеоконтроля в залах ожидания, медицинских, образовательных, а также исправительных учреждениях, IP-камеры серии IBD Sarix марки Pelco by Schneider Electric выпускаются в двух модификациях.
«АРМО-Системы» анонсировала первые угловые IP-камеры Sarix IBD марки Pelco, которые рассчитаны для круглосуточного видеомониторинга на объектах с высоким риском вандализма. Эти компактные новинки снабжены ударопрочным корпусом класса IK10+ с защитой от пыли и влаги в соответствии с IP66, а их конструкция предусматривает установку в угол вплотную к потолку. Выпускаются антивандальные IP-камеры в двух модификациях: IBD129-1 с 1,2 Мп и IBD329-1 с 3,1 Мп разрешением. При этом обе модели оснащены широкоугольной оптикой с фокусным расстоянием 1,8 мм и способны одновременно транслировать 2 видеопотока с фреймрейтом до 30 к/с в H.264 или MJPEG, а также сервисный поток с 0,3 Мп. Следует отметить, что камеры IBD используют фирменную интеллектуальную технологию сжатия изображения, встроенную ИК-подсветку дальностью до 10 м и микрофон, а их надежность подкреплена трехлетней гарантией производителя.
Востребованные для видеоконтроля в залах ожидания, медицинских, образовательных, а также исправительных учреждениях, IP-камеры серии IBD Sarix марки Pelco by Schneider Electric выпускаются в двух модификациях. В зависимости от особенностей объекта можно выбрать модель IBD129-1 с разрешением 1280х960 пикс. или IBD329-1 с 2048х1536 пикс., причем обе антивандальные IP-камеры снабжены 1,8 мм широкоугольным объективом. При этих разрешениях модель IBD129-1 захватывает сцену в пределах 115°/86° по горизонтали/вертикали, а IBD329-1 – в пределах 120°/90°. Важно, что за счет своей антивандальной конструкции с наклоном оптики под 45° и размещением в углу новинки полностью контролируют помещение с размерами до 10х10 м, включая область под камерой.
Повышенный уровень вандалозащиты обеспечивается как особо прочным корпусом камеры IBDх29-1, так и его уникальной «треугольной» конструкцией, рассчитанной для установки вплотную в стык стен и потока. При таком монтаже, не предусматривающем анкерных точек, антивандальная IP-камера не может быть «сдернута»/сорвана с помощью веревки или троса, ее невозможно поддеть сбоку или захватить рукой. Следует отметить, что корпус камеры Sarix IBD изготовлен из литого алюминия и выдерживает удары с энергией до 50 Дж в соответствии со стандартом IK10+. Кроме того, антивандальная новинка защищена от попадания внутрь корпуса пыли и влаги по классу IP66.
IBD может передавать одновременно два основных видеопотока с максимальными характеристиками 3 Мп при 30 к/с, а также один сервисный с разрешением 0,3 или 0,2 Мп и фреймрейтом 2 кадра в секунду. При этом основные потоки камеры можно гибко конфигурировать, назначая различную детализацию, частоту обновления и битрейт. Немаловажно, что обе антивандальные IP-камеры Pelco снабжены фирменной технологией «интеллектуального» сжатия, которая обеспечит максимальную экономию ресурсов видеосистемы. Так, при съемке статичных сцен с редким появлением людей (напр., в помещении серверной) камера обеспечит до 70% экономии пространства NVR и снижение нагрузки на сеть. Следует отметить, что в режиме Multicast антивандальная камера может транслировать видео в H.264 неограниченному числу пользователей.
Круглосуточный видеоконтроль в любых условиях освещения IP-камера осуществляет с помощью 1/2,8-дюймового сенсора, встроенного ИК-прожектора и механического фильтра, а также набора функций для улучшения качества изображения. Благодаря высокой чувствительности сенсора (до 0,02 лк), антивандальная IP-камера создает качественное реалистичное видео при низкой освещенности, а ИК-подсветка камеры «отвечает» за информативность видео при значительном дефиците света или в полной темноте. Немаловажно, что максимальная «дальнобойность» прожектора составляет 10 метров, а адаптивная система исключает засветку при приближении объекта к камере. Для расширения динамического диапазона до 75 дБ предусмотрена функция WDR, а шумы на видео антивандальные камеры IBD129-1 и IBD329-1 «убирают» с помощью цифрового 3D-фильтра.
Автоматическое реагирование IP-камеры на тревожные ситуации позволит своевременно реагировать на происшествия на объекте. Встроенные в модели охранные алгоритмы Pelco включают детекцию движущихся объектов по всему сектору обзора камеры либо по выбранному участку сцены, а также фиксацию воздействий на ее корпус (закрашивание объектива, закрытие обзора и т.д.). При их обнаружении антивандальная IP-камера отреагирует заранее установленным образом: отправит сигнал тревоги, вышлет видео события, активирует запись на съемный накопитель microSDHC/SDXC и т.д. Для получения удаленного доступа к видеоданным на SD-карте можно использовать FTP-протокол либо клиентское приложение стандарта ONVIF Profile G. Необходимо отметить, что запитываются антивандальные камеры IBD либо напрямую от источника 24 V AC или 12 V DC, либо по кабелю Ethernet.
Мегапиксельные антивандальные IP-камеры видеонаблюдения IBD129-1 и IBD329-1 торговой марки Pelco можно приобрести в компании «АРМО-Системы» по розничной цене от 168 815p. Для получения дополнительной информации об этих новинках, а также другом оборудовании Pelco обращайтесь по адресу armosystems@armo.ru или по телефону 8 (800) 700-33-43 в отдел продаж компании «АРМО-Системы», официального дистрибьютора продукции Pelco в России.
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