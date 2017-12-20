Премьера Hanwha Techwin: 2 мегапиксельная камера с 60 к/с в формате H.265 и мощной ...

Новости участников портала \\ 25.12.2017 12:50 \\ АРМО-Системы \\ Москва

Адаптация камеры к условиям освещенности осуществляется автоматически, поскольку в XNB-6000P реализован ряд технологий, не допускающих снижение качества и детализации видео в течение суток.

Компания Hanwha Techwin выпустила 2-мегапиксельные камеры видеонаблюдения XNB-6000P серии Wisenet X, которые созданы на платформе чипсета WiseNet 5 и отличаются высокой производительностью. Новинки поддерживают кодеки H.265, H.264 и M-JPEG, разрешение Full HD разрешение при 60 к/с, а также фирменные технологии повышения качества изображения, включая оригинальную систему цифровой стабилизации на базе гиросенсора, и модули анализа видео и звука. Вместе с тем, 2-мегапиксельная камера имеет два слота для установки карт памяти, поэтому на ее базе может быть организован достаточно вместительный локальный архив. Благодаря своему функционалу, XNB-6000P будет востребована для систем видеонаблюдения в банках, офисах, гипермаркетах и других охраняемых помещениях.

Классическая корпусная камера Samsung XNB-6000P обладает большим потенциалом за счет использования мощного фирменного чипсета WiseNet 5, объединяющего матрицу и процессор по принципу «система на кристалле» (SoC). Имея высокую производительность, новая 2-мегапиксельная камера транслирует видео Full HD качества с фреймрейтом 60 к/с в форматах H.265, H.264 и/или MJPEG, мгновенно подстраиваясь к пропускной способности каналов связи с помощью технологии WiseStream II. При видеосъемке статичных сцен эффективность сжатия 2-мегапиксельного видео этой технологией может превышать 90% без потери в качестве, по сравнению с камерами Samsung предыдущего поколения, а для фрагментов с динамикой этот показатель достигает 65%.

Адаптация камеры к условиям освещенности осуществляется автоматически, поскольку в XNB-6000P реализован ряд технологий, не допускающих снижение качества и детализации видео в течение суток. Функция расширенного динамического диапазона до 150 дБ гарантирует, что 2-мегапиксельная камера будет передавать информативное видео без пересвеченных и темных участков даже при ее установке напротив окна. WISENET Samsung XNB-6000P использует также системы шумоподавления (SSNRV), компенсации засветки (BLC/HLC), улучшения контрастности (SSDR) и коррекции геометрических искажений при использовании широкоугольной оптики. Кроме того, средствами функции Fog Detection 2-мегапиксельная камера повышает детализацию изображения в случае задымлений, а также в условиях дождя или тумана.

Встроенный гиросенсор является основным элементом системы стабилизации изображения камеры Samsung XNB-6000P. Он с высокой точностью измеряет угловую скорость, с которой 2-мегапиксельная камера смещается при вибрациях, вызванных, например, работающим рядом производственным оборудованием, лифтом, кондиционером, холодильной установкой и т.п. На основании данных от гиросенсора процессор WiseNet 5 компенсирует отклонения камеры цифровыми средствами, в результате чего получается качественное 2-мегапиксельное изображение без «смазывания» или «дрожания».

Мощная платформа интеллектуального анализа видео и звука XNB-6000P позволяет использовать эти камеры не только для выполнения охранного видео/аудиомониторинга, но и для решения различных маркетинговых задач. К наиболее востребованным аналитическим функциям, которые поддерживает 2-мегапиксельная камера, можно отнести регистрацию лиц в кадре, исчезнувших или оставленных предметов, фактов пересечения виртуальных линий, входа объекта в заданную область и выхода из нее, отслеживание направления движения людей и транспортных средств и их долгое пребывание на одном месте. Наряду с анализом 2-мегапиксельного изображения камера способна анализировать звук и отличать взрыв, выстрел, разбитие стекла и крик человека.

Сбор и хранение аудио- и видеоданных локально 2-мегапиксельная камера осуществляет на двух картах памяти формата SD/SDHC/SDXC с суммарной емкостью до 500 ГБ, для установки которых в ее корпусе имеются соответствующие слоты. Через опциональный Wi-Fi модуль 2-мегапиксельная камера видеонаблюдения может настраиваться прямо на месте установки с помощью смартфона с предустановленным программным обеспечением. Для настройки параметров видеосъемки, реакций камеры на тревоги и др. удаленно производитель рекомендует использовать ПО Samsung Security Manager или ряд других ONVIF совместимых программ.

Новые 2-мегапиксельные камеры XNB-6000P серии Х от WISENET Samsung на базе производительного чипсета WiseNet 5 уже поступили на склад «АРМО-Системы» и доступны для заказа по розничной цене 496 USD. Для получения дополнительной информации на эти камеры и другое оборудование и ПО компании Hanwha Techwin для систем видеонаблюдения обращайтесь по телефону (495) 787-3342 в отдел продаж компании «АРМО-Системы» или по электронной почте armosystems@armo.ru, а также в региональные офисы «АРМО».