Новости участников портала \\ 13.11.2017 13:14 \\ АРМО-Системы \\ Москва

Для «захвата» крупных объектов или высокоточной фиксации выделенного сектора YV4.3x2.8SR4A-SA2L поддерживает широкий диапазон углов обзора.

В семействе оптических устройств Fujinon появились компактные варифокальные объективы YV4.3x2.8SR4A-SA2L с фокусными расстояниями в диапазоне 2.8-12 мм. Новинки рассчитаны для работы с IP-камерами, снабженными матрицей до 1/3”, и способны захватывать сцену в секторе от 25°до 109° по горизонтали, при этом минимальное расстояние, на котором осуществляется видеонаблюдение, составляет всего 0,3 м. Данный варифокальный объектив 2.8-12 мм от Fujinon имеет DC-диафрагму с авторегулировкой, фильтр нейтральной плотности, а также обеспечивает получение четкого изображения при работе с камерами «День/Ночь», т.к. оснащен линзами с ИК-коррекцией. Следует отметить, что длина кабеля, по которому от камеры на YV4.3x2.8SR4A-SA2L поступают сигналы управления диафрагмой, равна 230 мм, а для установки объектива используется металлическое крепление CS-mount.

Для «захвата» крупных объектов или высокоточной фиксации выделенного сектора YV4.3x2.8SR4A-SA2L поддерживает широкий диапазон углов обзора. Данный светосильный варифокальный объектив 2.8-12 мм на всем интервале фокусных расстояний формирует высококачественное изображение, при этом наилучшие показатели достигаются при работе с видеокамерой, оснащенной 3-мегапиксельным чувствительным элементом. При установке варифокального объектива на камеру с широкоформатным сенсором с соотношением сторон 16:9 и диагональю 1/3” объектив может захватывать предметы в пределах 109°/60°-25°/14° по горизонтали/вертикали, а для сенсора формата 4:3 с диагональю 1/3” – в диапазоне от 100°/74° до 23°/17°.

4,3-кратное масштабирование и изменение угла обзора нового вариообъектива марки Fujinon обеспечивается фокусировочным механизмом, позволяющим вручную изменять фокусное расстояние в пределах 2.8-12 мм. Регулировка зума и фокуса YV4.3x2.8SR4A-SA2L необходима на объектах, где периодически требуется переориентирование камеры, например, когда сезонно меняется сектор наблюдения или при смене места ее установки, когда видеоконтроль текущей зоны больше не актуален. Немаловажно, что минимальное расстояние до объекта, на котором данный варифокальный объектив 2.8-12 мм формирует его четкое изображение, не превышает 30 см.

Усовершенствованные асферические линзы, которыми оснащен данный варифокальный объектив 2.8-12 мм, изготавливаются из низкодисперсионного стекла с высоким показателем преломления при помощи технологии AT (Aspheric Technology). За счет асферической формы линз устраняются периферические искажения по краям кадра (сферические аберрации), а применение сортов стекла с низкой дисперсией позволяет избежать размытости изображения и появления цветных «артефактов» (хроматические аберрации). Технология AT предусматривает получение асферической конфигурации линзы при затвердевании расплавленного стекла в специальной форме, что обеспечивает высокую точность размеров и степень чистоты поверхностей линз данного объектива от Fujinon.

Создавать информативное изображение даже при плохом освещении, а также не допустить засветки кадров варифокальному объективу Fujinon позволяет технология автоматической регулировки диафрагмы DC-Iris. С помощью данной технологии без поступления сигнала от оператора диафрагма принимает значения в диапазоне F1.4 - Т360 (эквивалент F360), адаптируясь к текущим условиям освещенности. Кроме того, в модель YV4.3x2.8SR4A-SA2L встроен фильтр нейтральной плотности, который ослабляет все спектральные составляющие светового потока при интенсивном освещении. Следует отметить, что варифокальный объектив 2.8-12 мм также комплектуется удлиненным 230 мм кабелем для управления диафрагмой со стандартным четырехконтактным коннектором.

Оптимизированный для работы с камерами «День/Ночь», варифокальный объектив 2.8-12 мм позволяет получать четкое изображение в любое время суток, как при видимом свете, так и при свете ИК-излучателя, т.к. оснащен линзами с инфракрасной коррекцией. Такую оптику целесообразно применять на объектах, где полностью или частично используется естественное освещение, т.к. в течение дня меняется освещенность, вследствие чего смещается фокус и, при неизменных настройках, появляется размытость изображения. Применение линз с ИК-коррекцией в вариообъективе позволяет скомпенсировать этот эффект и исключить необходимость перенастройки фокусировки, в том числе и при использовании камер с инфракрасным прожектором.

Новый варифокальный объектив 2.8-12 мм марки Fujinon уже доступен для заказа в компании «АРМО-Системы» по цене 148,5 EUR. Для получения дополнительной информации об этих и других оптических устройствах Fujinon обращайтесь по адресу armosystems@armo.ru или по телефону +7 (495) 787-33-42 в отдел продаж компании «АРМО-Системы» – официального дистрибьютора Fujinon в России.