Премьера Fujinon – варифокальные объективы 2.8-12 мм c АРД DC-Iris и асферическими линзами ...
Премьера Fujinon – варифокальные объективы 2.8-12 мм c АРД DC-Iris и асферическими линзами с ИК-коррекцией
Новости участников портала \\ 13.11.2017 13:14 \\ АРМО-Системы \\ Москва
Для «захвата» крупных объектов или высокоточной фиксации выделенного сектора YV4.3x2.8SR4A-SA2L поддерживает широкий диапазон углов обзора.
В семействе оптических устройств Fujinon появились компактные варифокальные объективы YV4.3x2.8SR4A-SA2L с фокусными расстояниями в диапазоне 2.8-12 мм. Новинки рассчитаны для работы с IP-камерами, снабженными матрицей до 1/3”, и способны захватывать сцену в секторе от 25°до 109° по горизонтали, при этом минимальное расстояние, на котором осуществляется видеонаблюдение, составляет всего 0,3 м. Данный варифокальный объектив 2.8-12 мм от Fujinon имеет DC-диафрагму с авторегулировкой, фильтр нейтральной плотности, а также обеспечивает получение четкого изображения при работе с камерами «День/Ночь», т.к. оснащен линзами с ИК-коррекцией. Следует отметить, что длина кабеля, по которому от камеры на YV4.3x2.8SR4A-SA2L поступают сигналы управления диафрагмой, равна 230 мм, а для установки объектива используется металлическое крепление CS-mount.
Для «захвата» крупных объектов или высокоточной фиксации выделенного сектора YV4.3x2.8SR4A-SA2L поддерживает широкий диапазон углов обзора. Данный светосильный варифокальный объектив 2.8-12 мм на всем интервале фокусных расстояний формирует высококачественное изображение, при этом наилучшие показатели достигаются при работе с видеокамерой, оснащенной 3-мегапиксельным чувствительным элементом. При установке варифокального объектива на камеру с широкоформатным сенсором с соотношением сторон 16:9 и диагональю 1/3” объектив может захватывать предметы в пределах 109°/60°-25°/14° по горизонтали/вертикали, а для сенсора формата 4:3 с диагональю 1/3” – в диапазоне от 100°/74° до 23°/17°.
4,3-кратное масштабирование и изменение угла обзора нового вариообъектива марки Fujinon обеспечивается фокусировочным механизмом, позволяющим вручную изменять фокусное расстояние в пределах 2.8-12 мм. Регулировка зума и фокуса YV4.3x2.8SR4A-SA2L необходима на объектах, где периодически требуется переориентирование камеры, например, когда сезонно меняется сектор наблюдения или при смене места ее установки, когда видеоконтроль текущей зоны больше не актуален. Немаловажно, что минимальное расстояние до объекта, на котором данный варифокальный объектив 2.8-12 мм формирует его четкое изображение, не превышает 30 см.
Усовершенствованные асферические линзы, которыми оснащен данный варифокальный объектив 2.8-12 мм, изготавливаются из низкодисперсионного стекла с высоким показателем преломления при помощи технологии AT (Aspheric Technology). За счет асферической формы линз устраняются периферические искажения по краям кадра (сферические аберрации), а применение сортов стекла с низкой дисперсией позволяет избежать размытости изображения и появления цветных «артефактов» (хроматические аберрации). Технология AT предусматривает получение асферической конфигурации линзы при затвердевании расплавленного стекла в специальной форме, что обеспечивает высокую точность размеров и степень чистоты поверхностей линз данного объектива от Fujinon.
Создавать информативное изображение даже при плохом освещении, а также не допустить засветки кадров варифокальному объективу Fujinon позволяет технология автоматической регулировки диафрагмы DC-Iris. С помощью данной технологии без поступления сигнала от оператора диафрагма принимает значения в диапазоне F1.4 - Т360 (эквивалент F360), адаптируясь к текущим условиям освещенности. Кроме того, в модель YV4.3x2.8SR4A-SA2L встроен фильтр нейтральной плотности, который ослабляет все спектральные составляющие светового потока при интенсивном освещении. Следует отметить, что варифокальный объектив 2.8-12 мм также комплектуется удлиненным 230 мм кабелем для управления диафрагмой со стандартным четырехконтактным коннектором.
Оптимизированный для работы с камерами «День/Ночь», варифокальный объектив 2.8-12 мм позволяет получать четкое изображение в любое время суток, как при видимом свете, так и при свете ИК-излучателя, т.к. оснащен линзами с инфракрасной коррекцией. Такую оптику целесообразно применять на объектах, где полностью или частично используется естественное освещение, т.к. в течение дня меняется освещенность, вследствие чего смещается фокус и, при неизменных настройках, появляется размытость изображения. Применение линз с ИК-коррекцией в вариообъективе позволяет скомпенсировать этот эффект и исключить необходимость перенастройки фокусировки, в том числе и при использовании камер с инфракрасным прожектором.
Новый варифокальный объектив 2.8-12 мм марки Fujinon уже доступен для заказа в компании «АРМО-Системы» по цене 148,5 EUR. Для получения дополнительной информации об этих и других оптических устройствах Fujinon обращайтесь по адресу armosystems@armo.ru или по телефону +7 (495) 787-33-42 в отдел продаж компании «АРМО-Системы» – официального дистрибьютора Fujinon в России.
Новости участников портала
Новая HD-CVI видеокамера Dahua в ТД «Лидер-СБ»
Новости участников портала \\ 13.11.2017 11:02 \\ ТД «Лидер-СБ» \\ Москва
ТД «Лидер-СБ» объявляет о поступлении в продажу новой HD-CVI видеокамеры Dahua DH-HAC-HFW1200RP-VF-27135-S3A.
Конференция «Комплексные системы безопасности» пройдет в Челябинске с участием компании Sigur
Новости участников портала \\ 10.11.2017 17:35 \\ Sigur - Управление доступом \\ Нижний Новгород
На конференции разработчики представят свои продукты, рассмотрят вопросы выбора и интеграции компонентов контура физической безопасности объектов.
Редакция журнала “Алгоритм безопасности” сообщает, что №4-2017 выложен в архив
Новости участников портала \\ 10.11.2017 15:22 \\ ООО "Алгоритм безопасности" \\ Санкт-Петербург
Все материалы доступны на сайте журнала в разделе “Архив номеров”.
Детектор отсутствия касок - новинка Macroscop для производства и строек
Новости участников портала \\ 10.11.2017 12:18 \\ Macroscop \\ Пермь
Это интеллектуальный модуль, который помогает контролировать соблюдение техники безопасности на производстве и стройках. Он сообщает оператору видеосистемы, когда в кадре появляется человек без каски.
Новая HD-AHD видеокамера Tantos в ТД «Лидер-СБ»
Новости участников портала \\ 10.11.2017 12:09 \\ ТД «Лидер-СБ» \\ Москва
ТД «Лидер-СБ» объявляет о поступлении в продажу новой HD-AHD видеокамеры Tantos TSc-P5HDf (3.6).
GSM сигнализация Часовой от вора и пожара для дома, гаража, квартиры, дачи!
Новости участников портала \\ 10.11.2017 11:50 \\ Охрана и Комфоррт \\ Екатеринбург
В этом году мы начали поставки GSM сигнализации рязанского производителя.
Хорошие новости: теперь компания "Амиком" работает на час больше
Новости участников портала \\ 09.11.2017 19:12 \\ ООО «АМИКОМ ТРЕЙД» \\ Москва
С 1 ноября офис компании "Амиком" работает до 19.00
Приглашаем на конференцию "Взаимодействие служб предприятия на базе многофункциональных систем безопасности"
Новости участников портала \\ 09.11.2017 17:32 \\ Avtoritet.Net \\ Санкт-Петербург
Конференция "Взаимодействие служб промышленного предприятия для предотвращения ЧС и несчастных случаев на базе многофункциональных систем безопасности" собирает руководителей и специалистов различных служб предприятия: безопасности, противопожарной защиты, ГО и ЧС, главного технолога, эксплуатации
Новые IP-видеокамеры Dahua в ТД «Лидер-СБ»
Новости участников портала \\ 09.11.2017 12:12 \\ ТД «Лидер-СБ» \\ Москва
ТД «Лидер-СБ» объявляет о поступлении в продажу новых IP-видеокамер Dahua DH-IPC-A26P и DH-IPC-K26P.
Болей за наших с УМКОЙ!
Новости участников портала \\ 09.11.2017 11:39 \\ ООО "Элеста" \\ Санкт-Петербург
Об охранных устройствах «УМКА-Юпитер» рассказали руководители самарского управления Вневедомственной охраны в рамках итогового совещания о результатах работы за 9 месяцев 2017 года.
Другие новости
Новая HD-CVI видеокамера Dahua в ТД «Лидер-СБ»
ТД «Лидер-СБ» \\ 13.11.2017 11:02
Конференция «Комплексные системы безопасности» пройдет в Челябинске с участием компании Sigur
Sigur - Управление доступом \\ 10.11.2017 17:35
Новости
Требуются монтажники!!
Новое на портале \\ 21.08.2017
ООО «ГК «УРАЛ» требуются монтажники ОПС
БЕЗОПАСНОСТЬ НУЖНА КАЖДОМУ
Выставки \\ 13.11.2017
БЕЗОПАСНОСТЬ НУЖНА КАЖДОМУ! Как защитить свой ДОМ или квартиру? Как срыть от чужих глаз важную ИНФОРМАЦИЮ? Как уберечь себя и СЕМЬЮ во время массовых мероприятий? Как подготовить предприятие к ПРОВЕРКЕ? Какие индивидуальные средства защиты важно иметь в случае ЧС?
Приглашаем посетить выставку Безопасность. Крым 2017
Выставки \\ 13.11.2017
RusGuard с радостью приглашает коллег и партнеров на специализированную выставку комплексной безопасности «Безопасность. Крым 2017».
Статьи
Глубокий расчет. Как 3D-технологии помогают считать людей и делают жизнь проще?
Видеонаблюдение \\ По нашей оценке, при работе с интеллектуальными модулями во главу угла пользователи ставят точность и простоту управления функцией. Когда мы приняли концепцию развития продукта Macroscop через его упрощение, одной из локальных вех этого упрощения стала переработка популярного подсчета посетителей.
IDIS рассказал SourceSecurity о результативности технологий Машинного Обучения и Искусственного интеллекта
Видеонаблюдение \\ Потенциальное воздействие нейросетей и искусственного интеллекта (ИИ) проясняется на рынке только сейчас. Такие поставщики систем видеонаблюдения, как IDIS, развивают технологии машинного обучения и начинают работы по их внедрению через несколько месяцев.
Найден способ блокировки Bad Rabbit
Защита информации \\ Эксперты нашли способ заблокировать активность нашумевшего шифровальщика Bad Rabbit, терроризирующего СМИ России и Украины.
Bad Rabbit: новая эпидемия шифровальщика
Защита информации \\ В 2017 году уже было зафиксировано две крупнейших эпидемии шифровальщиков — мы говорим про здорово нашумевшие WannaCry и ExPetr (он же Petya и одновременно NotPetya) — а теперь, похоже, начинается третья. На этот раз шифровальщика зовут Bad Rabbit — по крайней мере такое имя написано на странице в даркнете, на которую его создатели отправляют за выяснением деталей.