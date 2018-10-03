Премьера Bosch – купольные IP-камеры FLEXIDOME 8000i с разрешением до 8 Мп, 3x ...
Премьера Bosch – купольные IP-камеры FLEXIDOME 8000i с разрешением до 8 Мп, 3x вариообъективом и H.265
Новости участников портала \\ 01.04.2019 12:42 \\ АРМО-Системы \\ Москва
Исключительное качество изображения в сложных условиях освещения с детализацией до 4K Ultra HD (3840 x 2160 пикс.) и высокой точностью передачи цветов отличает камеры FLEXIDOME 8000i от многих аналогов.
На российском рынке появилась линейка камер Bosch FLEXIDOME IP Starlight 8000i с разрешением до 4K Ultra HD и различной варифокальной оптикой. 2-мегапиксельные модели могут транслировать видео с фреймрейтом до 50 к/с, а 6 и 8 Мп модели – в реальном времени (25 к/с). Все купольные IP-камеры FLEXIDOME 8000i поддерживают кодеки H.264 и H.265, мультипотоковую трансляцию и используют фирменную технологию «умной» компрессии Bosch IDNR. Для максимального удобство оператора в камерах имеется возможность настройки 9 профилей сцены, предусмотрена передовая функция Bosch Starlight для работы при низких освещенностях и мощная видеоаналитика Intelligent Video Analytics. Кроме того, камеры работоспособны при внешних температурах от -50 °С до +60 °С и защищены от вандалов по классу IK10+.
Исключительное качество изображения в сложных условиях освещения с детализацией до 4K Ultra HD (3840 x 2160 пикс.) и высокой точностью передачи цветов отличает камеры FLEXIDOME 8000i от многих аналогов. Для этого новинки снабжены фирменной технологией Starlight, которая «улавливает» максимум света и создает информативное цветное видео с минимальным уровнем шумов. Кроме того, все купольные IP-камеры FLEXIDOME 8000i используют функцию WDR до 120 дБ и имеют моторизированный узко- или широкоугольный вариообъектив (на выбор для 6 и 8 Мп моделей) с 2.3, 3 или 3.3-кратным зумом и АРД P-iris.
Предустановленное на камеры ПО видеоаналитики Bosch Intelligent Video Analytics (IVA) является усовершенствованной версией аналитики EVA, используемой в камерах предыдущего поколения. Новые купольные IP-камеры с ПО IVA предоставляют расширенный набор алгоритмов и функций для обнаружения тревог. Среди них 5 фильтров (размер, цвет, направление и др.), 4 типа объектов (человек, велосипед/мотоцикл, автомобиль, грузовик) и до 16 устанавливаемых правил для распознавания тревог. Немаловажно, что ПО Intelligent Video Analytics сводит к минимуму вероятность ложных срабатываний камеры, автоматически адаптируется к изменениям окружающей среды и отфильтровывает различные помехи.
Минимизация нагрузки на сеть обеспечивается не только поддержкой H.265 и H.264, но и технологии «умной компрессии» Intelligent streaming. Данная технология задействует функцию Intelligent Dynamic Noise Reduction (IDNR), а при ее использовании совместно с H.265 достигается снижение битрейта до 80%. Немаловажно, что купольные IP-камеры линейки FLEXIDOME 8000i поддерживают 9 профилей сцены для быстрой адаптации к текущему характеру сцены и событий. Установив заранее параметры для каждой из сцен, камеру можно перенастраивать всего одним кликом, что особенно востребовано при видеоконтроле объектов на транспорте либо в торговых залах.
Высокий уровень безопасности данных и защиты камеры от несанкционированного доступа обеспечивает многоуровневая система: 3-ступенчатая парольная защита, протокол HTTPS (с шифрованием TLS) и функция защищенной загрузки. Кроме того, все купольные IP-камеры снабжены модулем TPM, который обеспечивает безопасность сертификатов и криптографических ключей. Помимо хакерских атак, новинки «не боятся» и механических воздействий, а их купольный корпус сертифицирован на ударостойкость по IK10+ и выдерживает удары с энергией до 50 Дж. Благодаря такому оснащению, камеры можно устанавливать практически на любых объектах, а с учетом их специфики производитель предлагает аксессуары, включая тонированный купол, адаптеры для различного монтажа, перекрашиваемая «крышка», монтажная коробка и др.
Новые купольные IP-камеры видеонаблюдения FLEXIDOME 8000i торговой марки Bosch уже доступны для заказа в компании «АРМО-Системы». Для получения дополнительной информации о камерах FLEXIDOME 8000i или другой продукции Bosch для систем охранного видеонаблюдения обращайтесь по эл. адресу armosystems@armo.ru или по телефону 8 (800) 700-33-43 в отдел продаж компании «АРМО-Системы» – официального российского дистрибьютора продукции Bosch Security Systems.
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