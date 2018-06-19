Новости участников портала \\ 11.09.2018 10:38 \\ АРМО-Системы \\ Москва

Круговой видеоконтроль, раннее обнаружение и идентификация движущихся объектов на крупных открытых территориях являются прерогативой двухспектральной камеры AXIS Q8742-E.

В предложениях компании AXIS появилось первое биспектральное устройство для видеонаблюдения Q8742-E ZOOM, которое представляет собой комбинацию классической камеры видеонаблюдения и тепловизора в одном корпусе, установленном на поворотной платформе. Эта высокочувствительная камера-тепловизор состоит из оптического блока с разрешением Full HD и 30x трансфокатором и тепловизионного – с VGA-разрешением и 3-кратным зум-объективом. Благодаря такой комплектации, Q8742-E способна обнаруживать автомобили/людей на дистанциях до 9371/3056 м и осуществлять их 30-кратное приближение. Следует отметить, что поворотная платформа обеспечивает наклон видеомодулей на -90° .. +45° со скоростью от 0,05 до 65°/с, а также их поворот на 360° и более при 0,05 – 120 °/с. Камера-тепловизор рассчитана для работы в суровых погодных условиях при температурах до -50 °C, соответствует IP66 и снабжена детектором критических температур и движения, а также слотами для штатной карты памяти и опционального SFP-модуля.

Круговой видеоконтроль, раннее обнаружение и идентификация движущихся объектов на крупных открытых территориях являются прерогативой двухспектральной камеры AXIS Q8742-E. Ее оптический модуль снабжен 4,3-129 мм трансфокатором, а тепловизионный – объективом с фокусными расстояниями 35-105 мм. Эта уличная камера-тепловизор рассчитана на работу вне помещений при температурах от -50 до +55 °C, надежно защищена от попадания внутрь снега, дождя и пыли, оснащена козырьком и стеклоочистителем, а ее конструкция предусматривает запуск на морозе вплоть до -40 °С. Немаловажно, что Q8742-E «не боится» штормового ветра и выдерживает порывы до 37 м/с, при этом двигатели наклона и поворота обеспечивают компенсацию внешних воздействий. Благодаря этому камера-тепловизор будет наилучшим выбором для видеоконтроля аэродромов, морских портов, пограничных зон, территорий заводов и т.д.

Высокоточный поворотно-наклонный механизм позволяет осуществлять позиционирование камеры с погрешностью менее 0,05°. PTZ-механизм новинки обеспечивает 360-градусное панорамирование (непрерывное вращение) и наклон от -90° до +45°, за счет чего камера-тепловизор способна фокусироваться на объектах до 45° над линией горизонта. Кроме того, Q8742-E поддерживает работу про предустановкам (до 265). Поворачиваться/наклоняться видеомодули могут как с предельно малой скоростью 0,05/0,05 °/c для медленного и плавного патрулирования территории, так и с высокой скоростью до 120/65 °/c, оперативно реагируя на тревожные события. Следует отметить, что для максимального обзора камеру-тепловизор можно установить, например, на столбе или колонне.

Q8742-E транслирует видеопотоки в двух спектральных диапазонах с высоким качеством картинки каждого. Так, оптический модуль использует КМОП-сенсор с диагональю 1/2,8” для формирования цветного/черно-белого 2 Мп изображения при освещенностях до 0,2/0,01 лк, которое передается с частотой обновления 30 к/с. Вместе с тем тепловизионный модуль оснащен неохлаждаемым микроболометром с чувствительностью до 50 мК, который позволяет создавать картинку с разрешением 640х480 пикс. (можно увеличить до 800х600 пикс.) и затем передавать ее с фреймрейтом 8,3 к/с. Оба видеопотока камера-тепловизор сжимает в H.264 или MJPEG, при этом их параметры могут быть настроены индивидуально. Следует отметить, что, как и в стандартных камерах AXIS, в модели Q8742-E предусмотрена возможность 2-кратного снижения веса видео при использовании фирменной функции Axis Zipstream.

9-километровую дальность обнаружения автомобилей тепловизионный модуль Q8742-E демонстрирует независимо от уровня освещения, в том числе в полной темноте и в условиях «слепящей» засветки. Микроболометр тепловизора обеспечивает видимость в дождь, туман и при задымлении даже при нулевой видимости обычной камеры, а его дистанция обнаружения (тепловыделяющих объектов) зависит от внешних условий в значительно меньшей степени, чем у стандартных камер видеонаблюдения. Зафиксировать человека/автомобиль камера-тепловизор способна на расстоянии 3 км/9,3 км, а идентифицировать его личность и номер машины – на удалении до 380 м и 1,2 км соответственно. При регистрации тепловизором подобного объекта он может быть приближен 2 Мп камерой с помощью 30-кратного трансфокатора (с возможностью последующего цифрового увеличения до 12 крат). При этом сам тепловизор способен осуществлять трех/четырехкратное оптическое/цифровое зуммирование.

Новая камера-тепловизор AXIS Q8742-E уже доступна для заказа в компании «АРМО-Системы» по цене 1 884 602 руб. Для получения дополнительной информации об этой новинке, а также о другой продукции AXIS для систем охранного видеонаблюдения, обращайтесь по электронному адресу armosystems@armo.ru или по телефону 8 (800) 700-33-43 в отдел продаж компании «АРМО-Системы» – официального российского дистрибьютора IP-оборудования и ПО марки AXIS.