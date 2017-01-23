Новости участников портала \\ 30.01.2017 15:37 \\ АРМО-Системы \\ Москва

Транслировать Full HD видео по беспроводному каналу связи AXIS M1065-LW способны в одно- или двухпотоковом режиме при фреймрейте до 30 к/с в форматах H.264 и/или M-JPEG.

Компания «АРМО-Системы» представила компактные недорогие видеокамеры AXIS M1065-LW, которые обеспечивают трансляцию «живого» видео стандарта Full HD по беспроводному Wi-Fi-каналу. Для эффективного видеоконтроля на объекте новые беспроводные видеокамеры оборудованы широкоугольным объективом с обзором на 110°, ПИК-датчиком движения, микрофоном и динамиком. В их корпус интегрирован ИК-светодиод, который обеспечивает подсветку зоны видеонаблюдения в темное время суток на расстоянии до 10 м, а также имеется слот для установки карты памяти на 64 ГБ. Несмотря на расширенный функционал и поддержку беспроводной технологии передачи данных, AXIS M1065-LW максимально просты в установке, настройке и обслуживании.

Наряду с прямым подключением к сети Ethernet, AXIS M1065-LW предусматривает беспроводную трансляцию видео в соответствии со стандартом IEEE 802.11 a/b/g/n, поэтому может полноценно работать на объектах, где невозможно или нецелесообразно прокладывать отдельный сетевой кабель. При этом для поддержания стабильного Wi-Fi-соединения без сбоев беспроводные видеокамеры могут работать на одном из двух диапазонов частот — 2,4 ГГц и 5 ГГц, который выбирается автоматически в зависимости от уровня сигнала или загруженности каналов связи. При отсутствии сетевого соединения (IP или Wi-Fi) видеокамера позволяет записывать Full HD потоки на встраиваемую карту памяти формата microSD/SDHC/SDХC, объем которой может достигать 64 ГБ.

M1065-LW проста в установке и инсталляции: достаточно закрепить ее с помощью штатного кронштейна настенного/углового крепления, подать питание, нажать на кнопку включения на передней панели корпуса и установить беспроводное соединение с устройством приема видеосигнала. Несмотря на то, что эти беспроводные видеокамеры относятся к бюджетным устройствам компании AXIS, они комплектуется широкоугольным объективом с байонетом М12 и углом обзора 110°, имеют микрофон, небольшой динамик мощностью 82 дБ и встроенный светодиод для ИК-подсветки зоны видеоконтроля в темное время суток. Также эти видеокамеры используют систему компенсации разноосвещенных зон WDR и могут устанавливаться даже напротив окон.

Транслировать Full HD видео по беспроводному каналу связи AXIS M1065-LW способны в одно- или двухпотоковом режиме при фреймрейте до 30 к/с в форматах H.264 и/или M-JPEG. При этом для видеопотоков в H.264 беспроводные видеокамеры используют интеллектуальную технологию зональной обработки изображения Zipstream, которая снижает «вес» видеофайлов и битрейт трансляции примерно в 2 раза. В качестве дополнительного средства минимизации нагрузки на сеть и видеоархив в M1065-LW предусмотрена настройка режимов записи, например, по сигналу от детекторов движения. Кроме того, эти видеокамеры экономно расходуют и электроэнергию, поскольку их максимально потребляемая мощность не превышает 5 Вт.

Повысить эффективность беспроводного видеоконтроля позволяет и ряд охранных функций M1065-LW. В частности, видеокамеры обеспечивают автоматическую детекцию звука, фиксацию движения в зоне обзора с помощью встроенного видеодетектора AXIS Video Motion Detection 3, а также круглосуточное обнаружение злоумышленников на расстоянии до 6 метров от места их установки благодаря использованию ПИК-датчика. Также беспроводные видеокамеры могут работать с различными модулями видеоаналитики, загружаемыми через AXIS Camera Application Platform AXIS: Cross Line Detection, AXIS Digital Autotracking и др. В качестве реакции на тревожный сигнал от датчика и детекторов видеокамеры могут воспроизводить заранее записанное сообщение через встроенный динамик.

Доступ к M1065-LW предоставляется только авторизованным пользователям, а для защиты от несанкционированного просмотра и фальсификации видео, передаваемого от видеокамеры беспроводным способом, применяется технология WPA/WPA2-PSK. Более того, эти беспроводные видеокамеры фильтруют IP-адреса, осуществляют HTTPS-кодирование данных и используют алгоритмы многоуровневой аутентификации. Любые настройки новой видеокамеры можно выполнять через интерфейс ПО AXIS Camera Companion, которое входит в комплект ее поставки, а совместимость с Wi-Fi Protected Setup максимально упрощает процесс настройки параметров безопасности в беспроводных сетях.

Новые беспроводные видеокамеры наблюдения AXIS M1065-LW уже поступили на российский рынок по розничной цене 25 614 руб. Для получения дополнительной информации на эти и другие видеокамеры марки AXIS для беспроводных систем охранного видеонаблюдения обращайтесь по электронной почте armosystems@armo.ru или по телефону (495) 787-3342 в отдел продаж компании «АРМО-Системы», официального российского дистрибьютора IP-оборудования и ПО компании AXIS Communications.