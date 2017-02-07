Премьера AXIS — антивандальные камеры с HD при 120 к/с и работой до -50°С
Премьера AXIS — антивандальные камеры с HD при 120 к/с и работой до -50°С
Новости участников портала \\ 16.02.2017 13:22 \\ АРМО-Системы \\ Москва
Высокоскоростную съемку с фреймрейтом до 100/120 к/с обе камеры осуществляют при любом разрешении вплоть до HD 720p (1280х720 пикс.) без активной функции WDR-Forensic Capture.
Новые сетевые камеры AXIS Q3504-V и Q3504-VE входят в число немногочисленных моделей, которые поддерживают фреймрейт до 100/120 к/с при HD разрешении и обеспечивают высокое качество изображения быстро движущихся объектов, а фирменные технологии Lightfinder и WDR-Forensic Capture позволяют использовать их даже в самых сложных световых условиях. Каждая антивандальная камера имеет высокую степень защиты от механических воздействий, рассчитана на работу внутри и вне помещений, проста в установке и интеграции. Кроме того, обе антивандальные модели комплектуются управляющим ПО для системы из 2-16 камер, поддерживают видеозапись на локальную карту памяти, базовую видеоаналитику и технологии улучшения качества изображения.
В отличие от камеры AXIS Q3504-V, которая предназначена для работы внутри помещений и соответствует классу пыле/влагозвщиты IP52 и механической стойкости IK10, AXIS Q3504-VE имеет более защищенный корпус (IP66, IP67, IP6K9K и NEMA 4X) и встроенный обогреватель, что гарантирует стабильную работу ее электроники и оптики в температурном диапазоне от -50 до +60 °C. Более того, эта антивандальная камера рассчитана на ударные нагрузки с энергией до 50 Дж (Q3504-VE), в то время как Q3504-V — до 20 Дж (Q3504-V). При этом аппаратно-техническая база новинок идентична, в частности, обе антивандальные модели используют 1/2,8” CMOS-сенсор с прогрессивной разверткой и светосильный вариообъектив с диапазоном фокусных расстояний от 3 до 9 мм, ИК-коррекцией и автодиафрагмой типа Р-Iris.
Высокоскоростную съемку с фреймрейтом до 100/120 к/с обе камеры осуществляют при любом разрешении вплоть до HD 720p (1280х720 пикс.) без активной функции WDR-Forensic Capture. Когда же WDR используется, то максимальная скорость обновления кадров составляет 25/30 в секунду. И уличная антивандальная камера, и модель для помещений поддерживают электронную стабилизацию изображения для исключения «дрожания» картинки при вибрациях корпуса. Для сжатия видеопотоков обе антивандальные камеры позволяют выбрать видеокодек H.264 и/или M-JPEG, причем для видео в H.264 будет доступна интеллектуальная технология зональной обработки изображения AXIS Zipstream, которая снижает «вес» видеофайлов и битрейт трансляции примерно в 2 раза.
Оригинальная технология обработки видеосигнала AXIS Lightfinder наряду с WDR-Forensic Capture позволяют камерам создавать высококачественное цветное изображение в сложных световых условиях на объекте, особенно при уличной видеосъемке. Так, с помощью Lightfinder любая антивандальная камера серии формирует изображение с реалистичным отображением цветов даже при дефиците света на объекте, а с помощью WDR-Forensic Capture делает различимыми все детали сцены при одновременном попадании в сектор обзора пересвеченных и затемненных участков. Следует отметить, что светочувствительность этих антивандальных моделей в режимах «день/ночь» достигает 0,11 лк (50 IRE, F1.3)/0,02 лк (50 IRE, F1.3) при активном WDR и до 0,44/0,08 лк без него.
Предустановленные алгоритмы видеоаналитики позволяют AXIS Q3504-V/VE фиксировать такие нарушения, как появление движения в определенных областях сцены, удары по корпусу камеры, попытки закрашивания ее прозрачного купола и вскрытия корпуса посторонними лицами. Для расширения охранных функций каждая антивандальная камера позволяет подключать внешний микрофон и динамик и организовывать двунаправленную аудиосвязь. При регистрации любого тревожного события антивандальные модели позволяют активировать целый ряд ответных действий, включая вывод на монитор оператора тревожного сообщения, отправку кадров и/или уведомлений на заданные e-mail адреса, запись видео на встраиваемую в камеру карту памяти или на сетевое файловое хранилище и т.д.
Для быстрой установки накладным способом и запуска в работу AXIS Q3504-V и Q3504-VE поставляются со всеми необходимыми аксессуарами. В качестве дополнительных опций можно использовать кронштейн для подвесного монтажа и тонированный поликарбонатный купол. Благодаря продуманной и удобной прокладки и подсоединения кабелей, а также цифровой системы выравнивания «уровня горизонта», новая антивандальная камера проста в инсталляции. При этом настройку фокуса и масштабирование встроенного моторизированного вариообъектива и параметров изображения антивандальной камеры можно осуществлять по сети через интерфейсы бесплатного ПО AXIS Camera Companion или других ONVIF-совместимых программных продуктов.
Новые антивандальные камеры видеонаблюдения AXIS Q3504-V и Q3504-VE уже поступили на российский рынок, и доступны для покупки по розничной цене 68 448,26 руб. и 81 298,46 руб., соответственно. Для получения дополнительной информации на эти и другие камеры марки AXIS для систем охранного видеонаблюдения обращайтесь по электронной почте armosystems@armo.ru или по телефону (495) 787-3342 в отдел продаж компании «АРМО-Системы», официального российского дистрибьютора IP-оборудования и ПО компании AXIS Communications.
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