Приборы "Юпитер" и новогодняя елочка!

Новости участников портала \\ 26.12.2017 11:47 \\ ООО "Элеста" \\ Санкт-Петербург

Совсем скоро наступит Новый 2018 Год! В преддверии праздника хотим порадовать Вас волшебной историей о том, как наши трудолюбивые приборы наряжают новогоднюю елочку.

Дорогие друзья!



Совсем скоро наступит Новый 2018 Год!

В преддверии праздника хотим порадовать Вас волшебной историей о том, как наши трудолюбивые приборы наряжают новогоднюю елочку.

Роли исполняли:

ИК "Юпитер-5211" - Инфракрасный объемный извещатель предназначен для обнаружения проникновения нарушителя в охраняемое помещение и формирования извещения о тревоге размыканием контактов исполнительного реле.

КП "Юпитер-2427" - Контрольная панель предназначена для передачи извещений о состоянии охранных зон по GSM-каналу на пульт централизованной охраны и на мобильный телефон пользователя в виде SMS.

РБП "Юпитер-9132" - Резервированный блок питания предназначен для питания постоянным электрическим током средств пожарно-охранной сигнализации, устройств промышленного и бытового назначения, требующих при эксплуатации бесперебойного питания. Блок питания рассчитан на непрерывную круглосуточную работу.

Компания Элеста желает Вам успехов и процветания в наступающем году!