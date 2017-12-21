Приборы "Юпитер" и новогодняя елочка!
Приборы "Юпитер" и новогодняя елочка!
Новости участников портала \\ 26.12.2017 11:47 \\ ООО "Элеста" \\ Санкт-Петербург
Совсем скоро наступит Новый 2018 Год! В преддверии праздника хотим порадовать Вас волшебной историей о том, как наши трудолюбивые приборы наряжают новогоднюю елочку.
Дорогие друзья!
Совсем скоро наступит Новый 2018 Год!
В преддверии праздника хотим порадовать Вас волшебной историей о том, как наши трудолюбивые приборы наряжают новогоднюю елочку.
Роли исполняли:
- ИК "Юпитер-5211" - Инфракрасный объемный извещатель предназначен для обнаружения проникновения нарушителя в охраняемое помещение и формирования извещения о тревоге размыканием контактов исполнительного реле.
- КП "Юпитер-2427" - Контрольная панель предназначена для передачи извещений о состоянии охранных зон по GSM-каналу на пульт централизованной охраны и на мобильный телефон пользователя в виде SMS.
- РБП "Юпитер-9132" - Резервированный блок питания предназначен для питания постоянным электрическим током средств пожарно-охранной сигнализации, устройств промышленного и бытового назначения, требующих при эксплуатации бесперебойного питания. Блок питания рассчитан на непрерывную круглосуточную работу.
Компания Элеста желает Вам успехов и процветания в наступающем году!
Новости участников портала
Новая HD-AHD видеокамера AxyCam в ТД «Лидер-СБ»
Новости участников портала \\ 26.12.2017 11:22 \\ ТД «Лидер-СБ» \\ Москва
ТД «Лидер-СБ» объявляет о поступлении в продажу новой HD-AHD видеокамеры AxyCam AS6-43Z18I-AHD.
Новая бюджетная купольная камера рыбий глаз производства Honeywell для обзорного видеоконтроля
Новости участников портала \\ 25.12.2017 17:27 \\ АРМО-Системы \\ Москва
Используя объектив типа «рыбий глаз» с фиксированным фокусным расстоянием 1,42 мм, камера HFD5PR1 компании Honeywell обеспечивает максимальный обзор объекта видеонаблюдения и исключает «слепые» зоны.
Премьера Hanwha Techwin: 2 мегапиксельная камера с 60 к/с в формате H.265 и мощной видеоаналитикой
Новости участников портала \\ 25.12.2017 12:50 \\ АРМО-Системы \\ Москва
Адаптация камеры к условиям освещенности осуществляется автоматически, поскольку в XNB-6000P реализован ряд технологий, не допускающих снижение качества и детализации видео в течение суток.
«Цифровой полицейский» на итоговом заседании НТС Росгвардии.
Новости участников портала \\ 25.12.2017 11:34 \\ ООО "Элеста" \\ Санкт-Петербург
19 декабря прошел научно-технический совет Росгвардии, на котором были представлены устройства «МАВР-Юпитер» и «УМКА- Юпитер» из состава охранного комплекта «Цифровой полицейский».
Новые IP-видеокамеры EverFocus в ТД «Лидер-СБ»
Новости участников портала \\ 25.12.2017 11:17 \\ ТД «Лидер-СБ» \\ Москва
ТД «Лидер-СБ» объявляет о поступлении в продажу новых двухмегапиксельных PTZ IP-видеокамер EverFocus EPN-5210 и EPN-5230, совместимых со стандартом ONVIF.
Samsung предложила строить IP-системы видеонаблюдения на базе 64-канального NVR и разрешением записи до 12 МР
Новости участников портала \\ 22.12.2017 17:06 \\ АРМО-Системы \\ Москва
Запись видео PRN-4011P не ограничивается разрешением 4K Ultra HD, соответствующим 8 МР, поскольку новые видеорегистраторы способны работать и с 12-мегапиксельными потоками, принимая их с общим битрейтом до 400 Мбит/с.
Журнал “Алгоритм безопасности” поздравляет Вас с Новым годом!
Новости участников портала \\ 22.12.2017 16:27 \\ ООО "Алгоритм безопасности" \\ Санкт-Петербург
Желаем, чтобы от огней новогодней елки зажглись новые идеи и прекрасное настроение. Пусть радость и благополучие войдут в Ваш дом. А мы со своей стороны порадуем Вас интересными материалами на самые актуальные темы.
Компактная поворотная 5 Мп IP-камера STC-IPM5911 Estima от Smartec
Новости участников портала \\ 22.12.2017 13:51 \\ "СМАРТЕК СЕКЬЮРИТИ" \\ Москва
STC-IPM5911 Estima является эффективным решением для большинства задач видеонаблюдения в уличных условиях. Это обеспечивается благодаря наличию функционального модуля камеры с высокочувствительной 6 Мп КМОП-матрицей Sony Starvis™ IMX326, WDR, быстрым автофокусом, развитым детектором движения и др.
Новые IP-видеокамеры Praxis в ТД «Лидер-СБ»
Новости участников портала \\ 22.12.2017 11:20 \\ ТД «Лидер-СБ» \\ Москва
ТД «Лидер-СБ» объявляет о поступлении в продажу новых IP-видеокамер Praxis PB-7141IP 3.6 A/SD и PE-7142IP 2.8-12 A/SD.
Противопожарная защита – задачи, которые надо решать
Новости участников портала \\ 21.12.2017 18:26 \\ ООО "Алгоритм безопасности" \\ Санкт-Петербург
Система противопожарной защиты направлена, прежде всего, на раннее обнаружение и своевременное предотвращение пожара. В №5 “Алгоритм безопасности” опубликован ряд статей, посвященных этой теме.
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Приборы "Юпитер" и новогодняя елочка!
ООО "Элеста" \\ 26.12.2017 11:47
Новая HD-AHD видеокамера AxyCam в ТД «Лидер-СБ»
ТД «Лидер-СБ» \\ 26.12.2017 11:22
Новости
ЭКИПИРОВКА СОЛДАТА БУДУЩЕГО «РАТНИК-3»
Технические новинки \\ 24.12.2017
ФОРМИРОВАНИЕ ОБЛИКА ПЕРСПЕКТИВНОЙ ЭКИПИРОВКИ СОЛДАТА БУДУЩЕГО «РАТНИК-3» ЗАВЕРШИТСЯ В ЭТОМ ГОДУ
Стартовал набор участников форума «Современные системы безопасности. Антитеррор – 2018»
Выставки \\ 22.12.2017
С 30 мая по 1 июня 2018 года в Красноярске пройдет XIV Всероссийский специализированный форум «Современные системы безопасности. Антитеррор». В настоящее время открыт набор участников и начато формирование деловой программы.
Нижний Новгород в центре высоких технологий: все на BIT-2018!
Выставки \\ 21.12.2017
Начался прием заявок на участие в Форуме «Бизнес и ИТ. Вокруг ЦОД. Вокруг Облака. Вокруг IoT. Вокруг IP», который пройдет в Нижнем Новгороде в феврале
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