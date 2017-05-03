Новый прибор событийного видеоконтроля ЧЕКТВ HD в ТД «Лидер-СБ»

Новости участников портала \\ 10.05.2017 11:23 \\ ТД «Лидер-СБ» \\ Москва

ТД «Лидер-СБ» обращает ваше внимание на прибор событийного видеоконтроля ЧЕКТВ HD.

ЧЕКТВ HD накладывает на видеоизображение текстовую информацию, поступающую с такого оборудования, как банкоматы, сортировщики банкнот, счетчики купюр, кассовые аппараты, весы. Технология титрования, которая в нем реализована, превращает системы видеонаблюдения в полноценный инструмент контроля за оборотом наличности.

Титрование осуществляется в режиме реального времени. При этом предотвращаются кражи денег под видом сдачи, при операциях возврата; отслеживается внесение в чек других позиций, неправильное использование скидок, махинации с кредитными картами. А самое главное, поддерживаются честные человеческие отношения в бизнесе. Ответственное лицо получает возможность принимать выверенное и справедливое решение, которое не бросает тень на персонал и отражает суть происходящего. Установка прибора максимально проста: с одной стороны подключается видеокамера и кассовая система, с другой — видеорегистратор, на который поступает сигнал с наложенными титрами чека.

Прибор совместим с любыми видеорегистраторами и видеокамерами, легко встраивается в системы видеонаблюдения высокой четкости форматов AHD, TVI или CVI. Установить его можно на этапе открытия магазина или внедрить в уже работающую систему. Информацию, полученную с помощью устройства, используют в качестве неоспоримого доказательства при служебных расследованиях и в суде. Прибор событийного контроля существенно увеличивает отдачу от бизнеса. ЧЕКТВ HD дает возможность детально разобраться в ситуации, четко разграничить ошибки и правонарушения. Потери на кассовых узлах снижаются в два раза или на 0.5-1% оборота торгового предприятия. Окупаемость — от двух недель до двух месяцев. Специалисты ТД «Лидер-СБ» рекомендуют обратить внимание на уникальный продукт — прибор событийного контроля ЧЕКТВ HD. Это незаменимый помощник на участках, где задействован наличный оборот денежных средств и специальная техника для учета.