Новый прибор событийного видеоконтроля ЧЕКТВ HD в ТД «Лидер-СБ»
Новый прибор событийного видеоконтроля ЧЕКТВ HD в ТД «Лидер-СБ»
Новости участников портала \\ 10.05.2017 11:23 \\ ТД «Лидер-СБ» \\ Москва
ТД «Лидер-СБ» обращает ваше внимание на прибор событийного видеоконтроля ЧЕКТВ HD.
ЧЕКТВ HD накладывает на видеоизображение текстовую информацию, поступающую с такого оборудования, как банкоматы, сортировщики банкнот, счетчики купюр, кассовые аппараты, весы. Технология титрования, которая в нем реализована, превращает системы видеонаблюдения в полноценный инструмент контроля за оборотом наличности.
Титрование осуществляется в режиме реального времени. При этом предотвращаются кражи денег под видом сдачи, при операциях возврата; отслеживается внесение в чек других позиций, неправильное использование скидок, махинации с кредитными картами. А самое главное, поддерживаются честные человеческие отношения в бизнесе. Ответственное лицо получает возможность принимать выверенное и справедливое решение, которое не бросает тень на персонал и отражает суть происходящего. Установка прибора максимально проста: с одной стороны подключается видеокамера и кассовая система, с другой — видеорегистратор, на который поступает сигнал с наложенными титрами чека.
Прибор совместим с любыми видеорегистраторами и видеокамерами, легко встраивается в системы видеонаблюдения высокой четкости форматов AHD, TVI или CVI. Установить его можно на этапе открытия магазина или внедрить в уже работающую систему. Информацию, полученную с помощью устройства, используют в качестве неоспоримого доказательства при служебных расследованиях и в суде. Прибор событийного контроля существенно увеличивает отдачу от бизнеса. ЧЕКТВ HD дает возможность детально разобраться в ситуации, четко разграничить ошибки и правонарушения. Потери на кассовых узлах снижаются в два раза или на 0.5-1% оборота торгового предприятия. Окупаемость — от двух недель до двух месяцев. Специалисты ТД «Лидер-СБ» рекомендуют обратить внимание на уникальный продукт — прибор событийного контроля ЧЕКТВ HD. Это незаменимый помощник на участках, где задействован наличный оборот денежных средств и специальная техника для учета.
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Новости участников портала \\ 05.05.2017 15:46 \\ SIGUR | управление доступом \\ Нижний Новгород
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Новости участников портала \\ 05.05.2017 10:56 \\ ВИДЕОГЛАЗ \\ Москва
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"Интегра-С" является патентообладателем на изобретение "Способ и устройство обеспечение безопасности моста" (Патент №2598803).
Новости участников портала \\ 05.05.2017 10:26 \\ Консорциум "Интегра-С" \\ Самара
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Новости участников портала \\ 04.05.2017 11:04 \\ ТД «Лидер-СБ» \\ Москва
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Новости участников портала \\ 04.05.2017 10:47 \\ ВИДЕОГЛАЗ \\ Москва
«Заточенные» под потребности заказчиков решения от ЧЕКТВ обеспечивают полный контроль финансовых операций с предоставлением базы видеонаблюдения для справедливого разбора ошибки или правонарушения персонала. Приборы событийного видеоконтроля ЧЕКТВ HD, которые можно купить по низкой цене в компании «Видеоглаз», быстро окупаются и легко интегрируются в современное видеонаблюдение.
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Новости участников портала \\ 03.05.2017 14:08 \\ АРМО-Системы \\ Москва
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Новости участников портала \\ 03.05.2017 11:46 \\ ООО "Элеста" \\ Санкт-Петербург
АО "ГЛОНАСС" представил "Цифрового полицейского"
Новые IP-видеокамеры Proto-X в ТД «Лидер-СБ»
Новости участников портала \\ 03.05.2017 11:22 \\ ТД «Лидер-СБ» \\ Москва
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ТД «Лидер-СБ» \\ 10.05.2017 11:23
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