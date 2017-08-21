Пожарная безопасность на Невских берегах

Новости участников портала \\ 30.08.2017 15:34 \\ ООО "Алгоритм безопасности" \\ Санкт-Петербург

Журнал “Алгоритм безопасности” постоянно на своих страницах освещает спорные вопросы проектирования систем противопожарной автоматики. Стратегическое партнерство с конференцией “Пожарная безопасность.

Новое в законодательстве, актуальные вопросы проектирования и обслуживания”, которая состоится 25 октября 2017 года, в рамках выставки Securika St. Petersburg – очередной шаг редакции в этом направлении.

Приглашаем проектировщиков и ответственных за пожарную безопасность объектов различного назначения принять активное участие в формировании программы конференции. Зарегистрируйтесь на бесплатное участие в конференции. Всем слушателям в подарок бесплатная подписка на журнал “Алгоритм безопасности”. Бланк заявки необходимо распечатать, заполнить и отправить в редакцию с пометкой “Участник конференции” по адресу podpiska@algoritm.org

Также Вы можете задать вопросы по практике применения нормативной базы. Ответы от представителей МЧС России и экспертов рынка в рамках “Круглого стола” прозвучат на конференции и будут опубликованы в журнале.

Журнал “Алгоритм безопасности” как стратегический информационный партнер конференции предоставляет специальные призы за лучшие вопросы.