Пожарная безопасность медицинских учреждений
Пожарная безопасность медицинских учреждений
Новости участников портала \\ 24.08.2017 14:07 \\ ООО "Алгоритм безопасности" \\ Санкт-Петербург
В целях реформирования медицинской отрасли утверждена программа РФ “Развитие здравоохранения”. Следуя этой программе, в нашей стране начали реконструироваться старые больницы и заново возводиться крупные специализированные медицинские комплексы.
Оценка пожарного риска предполагает гибкий подход еще на этапе проектирования, разработку оптимальных планировочных и технологических решений по обнаружению возгорания, по эвакуации и спасению и ограничению распространения пожара. Предлагаем вниманию 2 статьи, посвященные этой теме. “Некоторые вопросы пожарной безопасности в зданиях медицинских учреждений”, авторы: Людмила Иванова, Мария Сухотина и Наталья Тихонова - “МНИЦ Си ПБ”. В статье рассмотрены основные нормы, регламентирующие проектирование медицинских учреждений в части обеспечения пожарной безопасности. Разъяснены многие спорные моменты практики их применения.
В статье “Практика предотвращения пожара в больнице” Павел Деревянко, компания “Лайон”, пользуясь многолетним опытом работы в больнице, утверждает, что проблема пожарной безопасности здесь имеет свою специфику: предпосылки возникновения пожара, рекомендации технического и общечеловеческого характера по снижению пожарных рисков.
Хорошее дополнение к пожарной теме- видеонаблюдение. Это также важная составляющая систем безопасности медицинских учреждений. В статье “Высокие стандарты изображения с серией EquIP® от Honeywell”, компания Honeywell представляет новые IP-камеры серии EquIP® с разрешением 12 Мп, поддержкой кодека H.265, а также со встроенной многофункциональной видеоаналитикой.
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