Поставка дизельных насосных станций пожаротушения Grundfos
Поставка дизельных насосных станций пожаротушения Grundfos
Новости участников портала \\ 16.03.2017 03:23 \\ СИНТО \\ Санкт-Петербург
Подбор, поставка и ввод в эксплуатацию насосных станций для пожаротушения с дизельными и электрическими приводами сертифицированные VdS (Германия) и FM/UL (США).
Подбор, поставка и ввод в эксплуатацию насосных станций для пожаротушения с дизельными и электрическими приводами сертифицированных по VdS (Германия) и FM/UL (США).
Насосные станции Grundfos серий NKF и HSF.
Новости участников портала
Новинка от IPTRONIC и компании «Видеоглаз» - бюджетная мультиформатная 1 Мп камера IPT-QHD720DP(2,8-12)
Новости участников портала \\ 15.03.2017 11:47 \\ ВИДЕОГЛАЗ \\ Москва
Поддерживающая несколько форматов видео (AHD/CVI/TVI/CVBS) камера-купол IPTRONIC IPT-QHD720DP(2,8-12) рассчитана на видеонаблюдение в помещении, а приобрести ее можно уже сегодня по низкой цене в компании «Видеоглаз». Эта недорогая 1 Мп модель имеет ИК подсветку на 20 метров и может вести мониторинг до -10 градусов, а благодаря встроенному 2 Мп объективу с переменным фокусом 2,8 – 12 мм можно гибко настраивать угол ее обзора.
Новые HD-AHD видеокамеры Satvision в ТД «Лидер-СБ»
Новости участников портала \\ 15.03.2017 11:08 \\ ТД «Лидер-СБ» \\ Москва
ТД «Лидер-СБ» объявляет о поступлении в продажу новых HD-AHD видеокамер Satvision SVC-D292 2.8 и SVC-D192 3.6.
«ЭЛВИС-НеоТек» запускает партнерскую программу
Новости участников портала \\ 14.03.2017 17:33 \\ ЭЛВИС-НеоТек \\ Москва
«ЭЛВИС-НеоТек» объявляет о запуске новой инициативы для стимулирования роста бизнес-партнёров на рынке систем безопасности.
Новый комплект видеодомафона Falcon Eye FE-PLUS в Globalconect.ru
Новости участников портала \\ 14.03.2017 16:14 \\ «Globalconect.ru» \\ Москва
Компания Falcon Eye представляет комплект FE-PLUS, в состав которого входят: вызывная панель AVP-508 (PAL), домофон FE-VELA, кабель для подключения.
Новый монитор домофона марки Smartec с дуплексной hands-free аудиосвязью и опцией «Интерком»
Новости участников портала \\ 14.03.2017 15:51 \\ АРМО-Системы \\ Москва
Универсальность новинки обеспечивается возможностью подключения к ней дополнительных устройств.
Безопасность от «ВьюГард» - низкие цены по франшизе с «Видеоглазом»
Новости участников портала \\ 14.03.2017 12:16 \\ ВИДЕОГЛАЗ \\ Москва
Более 3 000 позиций контроля доступа, видеонаблюдения, охранной-пожарной сигнализации и других средств безопасности – по доступным ценам и с пожизненной гарантией на оборудование в сервисе предлагает компания «ВьюГард». Все эти бонусы предоставляются в рамках партнерского соглашения «Официальный инсталлятор ВИДЕОГЛАЗ», а ознакомиться с ними подробнее можно на новом сайте «ВьюГарда».
Новые видеорегистраторы Satvision в ТД «Лидер-СБ»
Новости участников портала \\ 14.03.2017 11:08 \\ ТД «Лидер-СБ» \\ Москва
ТД «Лидер-СБ» объявляет о поступлении в продажу новых видеорегистраторов Satvision SVR-8115P и SVR-6110N.
"Виртуальная матрица" STNR-6462 для видеорегистраторов Smartec Delta-серии
Новости участников портала \\ 13.03.2017 19:14 \\ "СМАРТЕК СЕКЬЮРИТИ" \\ Москва
Компания "СМАРТЕК СЕКЬЮРИТИ" представляет виртуальную матрицу STNR-6462. Это универсальное системное решение для создания УРМ без использования выделенной рабочей станции (ПК). STNR-6462 является многоканальным аппаратным декодером на платформе Linux
Специалисты «КСБ» ознакомились с опытом реализации АПК "Безопасный город" на примерах разных регионов
Новости участников портала \\ 13.03.2017 14:00 \\ ГК "КСБ" \\ Санкт-Петербург
Специалисты «КСБ» всегда стремятся быть в курсе перспективных разработок. 27-28 февраля 2017 года технический директор компании Елагин Анатолий принял участие во второй всероссийской конференции «Аппаратно-программный комплекс «Безопасный город» в рамках Российского инвестиционного форума в г. Сочи
«АРМО-Системы» анонсировала тепловизор AXIS со сменной оптикой и металлическим корпусом с IP66/IP67
Новости участников портала \\ 13.03.2017 13:47 \\ АРМО-Системы \\ Москва
При заказе камеры-тепловизора AXIS имеется возможность выбрать модель с одним из 4 вариантов оптики, который определяется протяженностью охраняемой территории.
Другие новости
"КСБ" приглашает на выставку MIPS/Securika Moscow
ГК "КСБ" \\ 16.03.2017 18:32
Вокорд: новое комплексное решение для контроля и управления доступом на базе системы распознавания лиц VOCORD FaceControl
Вокорд \\ 16.03.2017 16:23
Не проходите мимо! Видеоглаз и IPTRONIC приглашают на стенд № B219
ВИДЕОГЛАЗ \\ 16.03.2017 15:48
Новости
ИТ в обеспечении безопасности в периоды ЧС, оптимизации взаимодействия Ситуационных Центров
Выставки \\ 16.03.2017
В программе IX Сибирского форума СИИС – 2017 представлена секция «ИТ в обеспечении безопасности в периоды ЧС, оптимизации взаимодействия Ситуационных Центров». Организатором секции выступает Учреждение Западно-Сибирское Метеоагентство, ФГБУ СибНИГМИ.
ТБ Форум 2018: до конца марта – эксклюзивные условия на прямой доступ к селективной аудитории и уникальной деловой программе
Выставки \\ 16.03.2017
С 13 по 15 февраля 2018 года в Крокус Конгресс Холле пройдет самое авторитетное конгрессно-выставочное мероприятие по всему спектру вопросов обеспечения безопасности – XXIII Международный форум "Технологии безопасности".
Аэропорты и вокзалы столкнутся с трудностями в обеспечении безопасности пассажиров.
Выставки \\ 16.03.2017
С 1 апреля на объектах транспортной инфраструктуры нельзя будет устанавливать новое досмотровое оборудование, видеокамеры и другие технические средства обеспечения транспортной безопасности, не прошедшие сертификацию по новым правилам.
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Как выбрать гаражные ворота? С чего начать?
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Видеонаблюдение. Достижения и перспективы
Видеонаблюдение \\ Можно считать, что видеонаблюдение победно и стремительно развивается чуть более двадцати лет. По крайне мере в России. Нельзя сказать, что в СССР, а затем в России не было телекамер. Еще в 1971 году у меня на работе использовали установку промышленного телевидения ПТУ-27М, выпущенную заводом 323 НИИ промышленного телевидения "Растр" из Великого Новгорода.
AHD видеонаблюдение
Видеонаблюдение \\ AHD это технология передачи посредством обычного коаксиального кабеля отлично детализированной картинки.