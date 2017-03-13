Поставка дизельных насосных станций пожаротушения Grundfos

Подбор, поставка и ввод в эксплуатацию насосных станций для пожаротушения с дизельными и электрическими приводами сертифицированных по VdS (Германия) и FM/UL (США).

Подбор, поставка и ввод в эксплуатацию насосных станций для пожаротушения с дизельными и электрическими приводами сертифицированные VdS (Германия) и FM/UL (США).