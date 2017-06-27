Последние новинки и технологии SIGUR, или СКУД на максимуме возможностей

Новости участников портала \\ 30.06.2017 19:41 \\ ВИДЕОГЛАЗ \\ Москва

Системы контроля доступа SIGUR обладают настолько широким набором функций, что их можно с легкостью адаптировать под любые объекты и задачи. СКУД SIGUR – это графические, биометрические и RFID идентификаторы с защитой от клонирования и с любыми логиками доступа, это поддержка NFC технологии, это работа практически с любыми картоприемниками и исполнительными механизмами.

Чтобы понять, на что способны современные системы контроля доступа, рекомендуем ознакомиться хотя бы с некоторыми возможностями СКУД SIGUR. На основе продукции этой торговой марки вы с легкостью построите полнофункциональную систему доступа с гибкими настройками, и эта СКУД будет именно такой, какой вы хотите ее видеть.

Знакомство с функционалом СКУД SIGUR лучше всего начать с поддерживаемых способов идентификации, которые можно разделить на три группы. В качестве биометрических идентификаторов могут выступать отпечатки пальцев, радужка глаза, рисунок вен на ладони и распознавание лиц. SIGUR умеет работать и с графическими идентификаторами – такими, как автомобильные номера, QR и штрих-коды, а также с бесконтактными RFID картами и с ВЧ метками. Предусмотрена защита от клонирования карт и работа с телефоном в качестве идентификатора по NFC технологии.

В СКУД SIGUR поддерживается практически любое имеющее отношение к доступу оборудование –электро-замки, шлагбаумы, картоприемники, ворота, рольставни и т.п. СКУД SIGUR можно настроить на управление светофорами и на проход по любой, сколь угодно сложной логике доступа. Например, стандартный проход можно дополнить одним или двумя дополнительными условиями, включая контроль зон, запрет повторных проходов, запрос разрешения от охраны, режим шлюза и другие. Для помещений с повышенной секретностью (хранилища, комнаты управления и пр.) можно реализовать условие «доступ в сопровождении» или «проход вдвоем».

Отдельного разговора заслуживает интеграция СКУД SIGUR с другими системами. Так, ее можно интегрировать с видеонаблюдением, с охранно-пожарной сигнализацией, с системами учета рабочего времени, с оборудованием проверки на трезвость, с программой 1С, с домофонными системами и с устройствами платного доступа – такими, как платные стоянки.

В заключение коротко рассмотрим самое любопытное из того, что «осталось за кадром». В СКУД SIGUR можно сделать персонализированные по многим параметрам пропуска – с последующей фотоидентификацией сотрудников, с отображением их местонахождения на поэтажных планах в реальном времени и т.п. Столь же продуманно реализована система работы с временными пропусками и оповещение о запрограммированных событиях (отправка СМС и/или уведомлений в Telegram и пр.). При необходимости СКУД SIGUR может быть доработана под особенности конкретного объекта, а доступная стоимость и высокая надежность с 5-летней гарантией делают ее оптимальным выбором для объектов любой секретности, величины и распределенности.

Источник: www.videoglaz.ru