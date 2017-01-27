Последний снегопад скидок и подарков от компании «Дельта»
Последний снегопад скидок и подарков от компании «Дельта»
Новости участников портала \\ 02.02.2017 13:47 \\ «Дельта» \\ Москва
С16 по 28 февраля 2017 года оформите заявку на монтаж комплекта IT-охраны в компании «Дельта» и получите приятный бонус
Хотите существенно сократить расходы на установку или модернизацию охранной сигнализации:
- квартиры;
- частного домовладения;
- коттеджа;
- офисного помещения;
- или других бизнес-объектов?
Тогда в период с 16 по 28 февраля 2017 года оформите заявку на монтаж комплекта IT-охраны в компании «Дельта» и получите приятный бонус:
- бесплатную установку охранной аппаратуры и оборудования;
- тревожную кнопку в подарок!
Первые 50 заказчиков смогут принять участие в еще одной акции. Какой подарок достанется клиентам из первой половины сотни обратившихся, вы узнаете только после оформления заявки на официальном сайте «Дельта», когда получите возможность выбора 1-го из 3-х предложенных презентов.
О компании
Компания имеет все необходимое оборудование и полный штат подготовленных сотрудников для обеспечения сохранности вашей недвижимости и другого имущества. «Дельта» – одна из немногих охранных организаций, которая принципиально несет материальную ответственность за ущерб, нанесенный по вине компании (конкретная сумма рассчитывается при заключении договора с клиентом).
Контакты
Адрес: 127521, г. Москва, ул. Шереметьевская, д. 47.
Служба поддержки клиентов, станция мониторинга: +7 (495) 777-41-46, cc@delta.ru
По общим вопросам: info@delta.ru
Отдел продаж: +7 495 480-09-76, sales@delta.ru
Служба поддержки корпоративных клиентов: kk@delta.ru
Официальный сайт: www.delta.ru
Новости участников портала
Новая HD-AHD видеокамера IPEYE в ТД «Лидер-СБ»
Новости участников портала \\ 02.02.2017 11:09 \\ ТД «Лидер-СБ» \\ Москва
ТД «Лидер-СБ» объявляет о поступлении в продажу новой HD-AHD видеокамеры IPEYE-HB2-R-2.8-12-02.
«Бесплатный проект на Юнитроник 496М» продлен до конца февраля 2017
Новости участников портала \\ 01.02.2017 16:31 \\ ООО ТД ЮНИТЕСТ \\ Москва
Компания «ЮНИТЕСТ» объявляет о продлении акции – «Бесплатный проект на Юнитроник 496М в Новом году».
Pyronix в ГК "АНГАРЕЙОН"!
Новости участников портала \\ 01.02.2017 15:27 \\ ООО "Ангарейон-СБ" \\ Москва
ГК "Ангарейон" - получила статус авторизованного дилера по продукции Pyronix Hikvision. www.angareyon.ru
Beward BD3670FL2 - 6 Мп Fisheye IP-камера
Новости участников портала \\ 01.02.2017 14:43 \\ «Globalconect.ru» \\ Москва
Новая 6.0-мегапиксельная панорамная IP-видеокамера BD3670FL2 с ИК-подсветкой от Beward обеспечивает видео сверхвысокой четкости (благодаря панорамному обзору 180°/360°).
Юпитер: «Дело о краже ювелирных изделий»
Новости участников портала \\ 01.02.2017 13:23 \\ ООО "Элеста" \\ Санкт-Петербург
9 октября 2016 в 9:13 утра на пульт дежурной охраны в городе Оса Пермского края с ППКОП «Юпитер» поступил сигнал тревоги из ювелирного магазина «Галантерея».
STELBERRY и компания «Видеоглаз» анонсируют уличные абонентские панели S-125 и S-135
Новости участников портала \\ 01.02.2017 13:02 \\ ВИДЕОГЛАЗ \\ Москва
Всепогодные абонентские панели STELBERRY S-125 и STELBERRY S-135 предназначены для оперативной диспетчерский связи, а купить их можно в компании «Видеоглаз» по низкой цене. Обе новинки выполнены в металлических корпусах с защитой IP64, они имеют защитные козырьки с резиновыми прокладками и могут крепиться в любое удобное место. Обе модели оснащены кнопками вызова, а STELBERRY S-135 имеет встроенное реле для управления электро-замками, шлагбаумами и т.п.
Новые IP-коммутаторы HikVision в ТД «Лидер-СБ»
Новости участников портала \\ 01.02.2017 11:11 \\ ТД «Лидер-СБ» \\ Москва
ТД «Лидер-СБ» объявляет о поступлении в продажу неуправляемых IP-коммутаторов HikVision DS-3E0326P-E и DS-3E0109P-E.
Macroscop выпустил новое программное обеспечение версии 2.2
Новости участников портала \\ 31.01.2017 17:51 \\ ООО «АМИКОМ ТРЕЙД» \\ Москва
Компания Macroscop, занимающаяся разработкой и выпуском программного обеспечения для сетевых видеокамер, а также модулей интеллектуального видеонаблюдения и сетевых видеорегистраторов, сообщила о выходе нового ПО.
Новинка Smartec для системы СКУД — устройство разблокировки двери аварийного выхода
Новости участников портала \\ 31.01.2017 13:31 \\ АРМО-Системы \\ Москва
В случае наступления нештатной ситуации на объекте (пожар, техническая авария и др.) устройства ST-ER116TSL-GN позволяют значительно ускорить выход людей из помещений, в которых установлена система СКУД, поскольку с их помощью можно мгновенно разблокировать электрозамок двери эвакуационного выхода.
НОВЫЕ IP-ВИДЕОРЕГИСТРАТОРЫ RVI-IPN16/4-4K И RVI-IPN16/8-4K
Новости участников портала \\ 31.01.2017 12:25 \\ ООО "Сек-Групп" \\ Москва
Компания RVi обновила линейку ip-видеорегистраторов.
Другие новости
Последний снегопад скидок и подарков от компании «Дельта»
«Дельта» \\ 02.02.2017 13:47
Новая HD-AHD видеокамера IPEYE в ТД «Лидер-СБ»
ТД «Лидер-СБ» \\ 02.02.2017 11:09
«Бесплатный проект на Юнитроник 496М» продлен до конца февраля 2017
ООО ТД ЮНИТЕСТ \\ 01.02.2017 16:31
Новости
ТБ Форум 2017: конференция SecuRetail собирет топ-менеджеров розничной индустрии
Выставки \\ 02.02.2017
В рамках ТБ Форума 2017 при поддержке журнала «МОЛЛ» и АНО ДПО «НИЦКБ» 8 февраля пройдет конференция "SecuRetail: Комплексная безопасность торговых центров и ритейла".
Российские города и промышленность готовы к переходу на «умную» энергетику
Выставки \\ 27.01.2017
30-31 марта 2017 года в Москве пройдет Smart Energy Summit, который объединит на площадке более 300 участников из нескольких стран мира. Основной темой саммита станет «умная» генерация и внедрение инновационных технологий для рационального использования энергетических ресурсов.
ТБ Форум 2017: в практикуме по транспортной безопасности метрополитенов выступит Андрей Кичигин (Московский метрополитен)
Выставки \\ 27.01.2017
В рамках конференции "Терроризм и безопасность на транспорте" на практикуме "Реализация требований по обеспечению транспортной безопасности метрополитенов.
Статьи
Отследить перемещение человека по всем камерам системы. Межкамерный трекинг – новая перспективная технология мирового рынка
Видеонаблюдение \\ Межкамерный трекинг - сравнительно молодая функция видеоанализа, позволяющая построить траекторию перемещения человека по всем камерам видеосистемы с неперекрывающимися областями наблюдения. Сегодня она представлена в единственной реализации на российском рынке и в 2-3 решениях на мировом уровне.
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Видеонаблюдение \\ Можно считать, что видеонаблюдение победно и стремительно развивается чуть более двадцати лет. По крайне мере в России. Нельзя сказать, что в СССР, а затем в России не было телекамер. Еще в 1971 году у меня на работе использовали установку промышленного телевидения ПТУ-27М, выпущенную заводом 323 НИИ промышленного телевидения "Растр" из Великого Новгорода.
AHD видеонаблюдение
Видеонаблюдение \\ AHD это технология передачи посредством обычного коаксиального кабеля отлично детализированной картинки.
Применение систем пожаротушения тонкорсапыленной водой для защиты гостиничных комплексов
Пожарная безопасность \\ В статье описаны основные особенности возникновения и развития пожаров в отелях, изложены преимущества применения установок ТРВ для защиты помещений такого рода, приведены некоторые типовые решения по защите системами пожаротушения тонкораспыленной водой высокого давления помещений гостиничного фонд