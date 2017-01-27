Последний снегопад скидок и подарков от компании «Дельта»

Новости участников портала \\ 02.02.2017 13:47 \\ «Дельта» \\ Москва

С16 по 28 февраля 2017 года оформите заявку на монтаж комплекта IT-охраны в компании «Дельта» и получите приятный бонус

Хотите существенно сократить расходы на установку или модернизацию охранной сигнализации:



- квартиры;

- частного домовладения;

- коттеджа;

- офисного помещения;

- или других бизнес-объектов?



Тогда в период с 16 по 28 февраля 2017 года оформите заявку на монтаж комплекта IT-охраны в компании «Дельта» и получите приятный бонус:



- бесплатную установку охранной аппаратуры и оборудования;

- тревожную кнопку в подарок!



Первые 50 заказчиков смогут принять участие в еще одной акции. Какой подарок достанется клиентам из первой половины сотни обратившихся, вы узнаете только после оформления заявки на официальном сайте «Дельта», когда получите возможность выбора 1-го из 3-х предложенных презентов.



О компании

Компания имеет все необходимое оборудование и полный штат подготовленных сотрудников для обеспечения сохранности вашей недвижимости и другого имущества. «Дельта» – одна из немногих охранных организаций, которая принципиально несет материальную ответственность за ущерб, нанесенный по вине компании (конкретная сумма рассчитывается при заключении договора с клиентом).

Контакты

Адрес: 127521, г. Москва, ул. Шереметьевская, д. 47.

Служба поддержки клиентов, станция мониторинга: +7 (495) 777-41-46, cc@delta.ru

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